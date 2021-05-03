Минск, , 20:17 — REGNUM Политическую партию «Союз», о создании которой было заявлено в начале года, министерство юстиции Белоруссии не зарегистрировало. Об этом вечером 3 мая сообщила министерская пресс-служба.

«По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии, — сказано в официальном сообщении. — В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ».

Чиновники напомнили, что для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей республики и Минска. Учредителями партии были поданы сведения о 1023 гражданах, выборочная проверка которых (150 из 1023 учредителей) показала, что «в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют», а один из учредителей не был гражданином Белоруссии.

«Установлены также недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда лиц указаны не все предусмотренные законом Республики Беларусь «О политических партиях» сведения, в связи с чем список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации», — сообщило министерство.

Минюст предложил обжаловать своё решение в суде, сказано в сообщении министерской пресс-службы. Как показала практика уничтожения «Минского общества русской культуры «Русь» и запрета на госрегистрацию общественной организации «Бессмертный полк», перспективы судебного разбирательства предсказуемы.

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