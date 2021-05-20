После резонансной трагедии, произошедшей 11 мая в казанской гимназии №175, Татарию захлестнул поток ложных сообщений о подозрительных предметах, людях и минировании учреждений. Несколько раз в день только в Татарии появляются новые подобные сигналы. Может, к этому привела излишняя бдительность жителей, которая в свое время не уберегла от жертв в казанской гимназии. В соцсетях пользователи активно обсуждают непрерывающиеся каждодневные эвакуации детей. Вот и сегодня, 20 мая, школа №174 в Казани, в которой обучаются дети из гимназии №175, была эвакуирована из-за сообщения о подозрительном предмете.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«Да отпустите уже детей на каникулы! Несколько дней учёбы ничего не решат! Что вы детей пытаете!» — написала в сообществе «ВКонтакте» «Казань Online» Людмила Б.

На ее реплику ответила Ольга К.: «Никто не мешает родителям это сделать, это явно ответственность родителя принимать такие решения, а не школы».

«Такое ощущение, будто детей специально дожимают, доводят. Какая учеба после таких событий?» — считает Галинка В. «Понятно, что родители решают, идти или не идти. Но мне кажется, что в такой ситуации все школы надо было на каникулы распустить. Теперь по два раза на дню все специалисты бегают по школам — то в этой сигнал, то в той» — добавила она.

«Да никого не доводят, просто стали на все моменты реагировать. Ввиду последних событий» — ответила Аленка Г.

«Когда уже всё это закончится?» — интересуется Азат М.

«Бедные дети!» — написала Ирина Я.

«Такое ощущение, что всё это делается специально, каждый день только и слышно про эвакуации, народ запугивают, ну и отвлекают от чего-то» — отреагировал Артем Я.

Kzn.ru Стрельба вгимназии №175 в Казани

Во время сегодняшней эвакуации детей к школе №174 прибыли экстренные службы. Были осмотрены помещения учебного заведения и прилегающая территория. В итоге, как сообщают местные СМИ, подозрительным оказался пакет, который оставила в школе одна из педагогов. Дети благополучно продолжили образовательный процесс. Только вот интересно, после такого эмоционального всплеска смогут ли ребята усвоить материал? Многие до сих пор еще от 11 мая не отошли, а тут снова… Чего ждать завтра?

Нашумевшую гимназию №175 республиканские власти решили отремонтировать. Мало того, здесь появится бассейн. Открыть отреставрированное учреждение планируют к началу следующего учебного года.

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Кроме этого, в республике ужесточили профилактические меры по незаконному обороту оружия. Росгвардейцы уже изъяли порядка 40 единиц незаконно хранящегося оружия у жителей Татарии. Планируется ужесточить контроль над выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие.

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Такое ощущение, что в психологической помощи нуждаются все школьники страны. У кого-то из учеников проявляется агрессия по отношению к одноклассникам, педагогам и родственникам, кто-то сообщает о ложных минированиях и тому подобное. Может, детям хочется таким образом славы или учиться устали?

Вчера, 19 мая, в Казани гимназию №40 эвакуировали из-за агрессивного подростка. К месту ЧП выезжала бригада психиатров. Ребенка госпитализировали, а всю школу вывели на улицу. После проверки ничего не обнаружили, дети вернулись в классы.

Также накануне проводили эвакуацию больных и персонала из казанской горбольницы №7. По информации ряда СМИ, здание покинули 86 больных, 20 ухаживающих за ними и 13 сотрудников. Проверка показала, что вызов ложный.

Кому и зачем приходит на ум раскачивать эти психологические качели? Эмоциональная обстановка достаточно накалена, да и поток подобных ежесуточных новостей не дает заглушить боль утраты.

Психологи ринулись рассказывать и объяснять, как узнать о наличии у ребенка стресса. Как оказалось, ребенок какие-то ситуации проживает достаточно легко, легче, чем взрослый человек. Но какие-то вещи, особенно стрессовые факторы, которые являются опорными раздражающими, потом будут напоминать о себе в течение всей жизни. Стресс у детей и взрослых возникает одинаково, но реакция и выход из стрессовой травмы отличаются. Какие-то случаи школьник может довольно быстро отпустить, а другие, напротив, оставят след в его жизни, отмечал директор специализированных программ московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров.

Пользователи соцсетей всё чаще отмечают, что детей следует отпустить на каникулы, а оценки вывести по текущей успеваемости.

«Если б отправили на каникулы или дистанционку, такого бы не было» — заявил Илюшка А.

Edu.gov.ru Дистанционное образование

«Побыстрее летние каникулы, а то совсем от учебы крыша поехала у некоторых учеников, или тренд такой — прославиться», — пишет Эльмира З.

Несколько авторов считают, что необходимо наказывать детей за подобные ложные сообщения.

Так, Гульнара Х. написала: «Надо конкретно наказывать детей и родителей, прекращать надо это безобразие».

«Родители! Проведите беседу с детьми. Объясните, что это не шутки. Так шутить нельзя! Уже какую школу эвакуируют!» — прокомментировала Милана З.

Кто и что влияет на умы наших детей? Каждый ребенок со своими индивидуальными особенностями. Ключевую роль в его развитии и мировосприятии, на мой субъективный взгляд, играют семья, школа, друзья. Зачастую родителям приходится сутками зарабатывать на жизнь, а что делают в это время их дети? Улица и школа, гаджеты, соцсети, подростковый кризис оставляют след в психологическом и эмоциональном воспитании неокрепших разумом ребят. Психологические службы в образовательных учреждениях крайне необходимы в настоящее время. Порой даже находясь в тесном контакте с ребенком, трудно донести правильно ту или иную информацию, да мы просто не способны иногда выслушать своих детей. Бесконечная рутина «работа-дом-работа» оставляют наших сынов и дочерей всё чаще наедине с собой…

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