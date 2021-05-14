Казань, , 21:37 — REGNUM Родители учеников казанской гимназии №175, на которую ранее была совершено вооруженное нападение, просят отменить в этом году ОГЭ (основной государственный экзамен), а также перевести школьников на дистанционное обучение. Соответствующее письмо они направили на имя главы минобразования Татарии Ильсура Хадиуллина.

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Родители предлагают не проводить ОГЭ, а выставить итоговые оценки по текущим показателям успеваемости, сообщает «Татар-информ». По словам родителей учащихся, до сих пор дети пребывают в состоянии сильнейшего стресса, не могут прийти в себя.

По словам одной из матерей, ее дочь страдает от высокого давления. Многие дети боятся находится в закрытых помещениях, сильно реагируют на звуки, постоянно плачут.

Бабушка одного из школьников отметила, что психологи работают с детьми, но страшные картины пока не удается стереть из памяти.

Пока в министерстве образования и науки Татарии письмо родителей никак не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на гимназию напал вооруженный молодой человек, который окончил эту школу четыре года назад. В результате нападения девять человек погибли — семеро школьников и двое взрослых, 23 человека пострадали. Нападавший задержан и сейчас находится в СИЗО.

С 17 мая ученики 9-х и 11-х классов гимназии должны продолжить обучение в соседних школах, остальных учащихся, которым не нужно сдавать экзамены, перевели на дистанционное обучение. В кратчайшие сроки школу планируется отремонтировать.