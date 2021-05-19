Казань, , 12:08 — REGNUM В Татарии сотрудники Росгвардии после трагедии в казанской гимназии №175 выявили у жителей около 40 единиц незаконно хранящегося оружия. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Проверка оборота гражданского оружия уже началась силами Росгвардии. Она идет полным ходом. И уже около 40 стволов незаконно хранящегося оружия было выявлено. Оно отобрано у владельцев, поставлено на учет», — цитирует главу республиканского парламента «Татар-информ».

По словам Мухаметшина, надо ужесточить контроль над выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Частные компании, не имеющие соответствующего права, дают разрешение на оружие практически без обследования состояния здоровья. Это тоже будет предметом нашего рассмотрения, заверил он.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 11 мая 19-летний местный житель ворвался в гимназию №175 и открыл огонь по людям. Погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения и травмы.

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