Казань, , 10:52 — REGNUM Полностью поменять восприятие учеников казанской гимназии №175 планируют благодаря капитальному ремонту учреждения, где также построят бассейн. Соответствующее поручение, по словам руководителя пресс-службы главы Татарии Лилии Галимовой, дал руководитель республики Рустам Минниханов.

Есть поручение главы Татарии проработать вопрос возможности строительства бассейна в казанской школе №175, сообщила она. В данный момент там идут работы по капитальному ремонту, на протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Главой региона поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов, чтобы по ощущениям и по восприятию, функционалу она была шире, а не просто новая, добавила спикер.

Со слов Галимовой, открыть отремонтированную гимназию планируют к началу следующего учебного года.

ИА REGNUM напоминает, выпускники казанской гимназии №175 с 17 мая возобновили образовательный процесс в соседней школе №174. Здесь для них выделили отдельный блок из четырех классов. Преподают уроки учителя из 175-й гимназии. Обучаются дети будут в первую смену. Для остальных школьников обранизовано дистанционное обучение.

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