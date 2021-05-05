Мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram разместил сообщение, в котором попытался оправдать высокий миграционный отток. Этим он вызвал волну негативных сообщений от амурчан, которые назвали основные причины оттока населения. В отличие от градоначальника жители Благовещенска смогли привести конкретные аргументы в пользу переезда в другой регион.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

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«Давно собирался написать на эту тему. Попробую максимально корректно. О внутренней миграции или, если по-простому, по вопросу «надо валить отсюда», который усердно держат на плаву в местном информационном пространстве. Справедливости ради, тема актуальна во многих регионах, не только у нас», — написал Имамеев.

Имамеев обвинил во внутренней миграции риелторов, которые, как утверждает мэр Благовещенска, рекламируют, как хорошо живётся там, где нас нет.

«Рекламируя свои услуги, они размещают посты, тексты в СМИ, мотивирующие картинки о том, как плохо здесь, и как хорошо и сказочно где-то там. Ищут только минусы у нас и только плюсы на чужбине. Почему? Потому что бизнес и ничего личного. Вот и создают необходимый информационный фон», — уверен Имамеев.

(сс) LxAndrew Благовещенск

При этом градоначальник признал очевидные факты, которые заставляют людей сменить место жительства. Это транспортная доступность, некомфортный климат, высокие цены на продукты питания и одежду, неподъёмные цены на жильё.

«Но ответьте сами себе, неужели в других регионах, кроме пары-тройки известных всем в России мест, действительно лучше? Мое мнение — нет», — написал мэр Благовещенска.

Олег Имамеев привёл ряд фактов, которые, по его мнению, должны заставить амурчанин остаться на родине. ⠀

«Благовещенск — современный и развивающийся город. У нас хорошего уровня социальная сфера и инфраструктура. Многие вещи развиты лучше, чем в большинстве городов той же средней полосы. В большинстве сфер более высокие зарплаты», — написал мэр Благовещенска.

Олег Имамеев отметил один из главных плюсов Благовещенска, который отличает столицу Приамурья от других российских городов, — есть перспективы и понимание, каким будет будущее Благовещенска.

«Не собираюсь никого и ни к чему призывать. Где жить — выбор каждого. Одно лишь пожелание — не позволяйте никому навязывать вам решение, думайте сами», — написал Имамеев.

Admblag.ru Мэр Благовещенска Олег Имамеев

Что своим сообщением хотел сказать мэр? Какие контраргументы он привёл, чтобы жители, ещё сомневающиеся, решили для себя не менять место жительства. Из поста Имамеева следует, что в миграции виноваты риелторы, и люди уезжают из столицы Приамурья, которую ждёт прекрасное и светлое будущее.

Мимо сообщения мэра Благовещенска не прошли жители города, которые активно подключились к обсуждению темы внутренней миграции населения.

«Не надо осуждать желающих уехать — человек ищет, где лучше… Жить в Амурской области становится труднее с каждым годом — это очевидный для всех факт, спорить с этим смешно, и цены растут, и климат ужасный, а по поводу работы — в небольших населенных пунктах её попросту нет, уже стало нормой, что главы семей, а зачастую и женщины, оторваны от семьи, детей, дома… Разве это хорошо? Разве это правильно и так должно быть? Нет! Живёт человек один раз, и прожить эту не очень долгую жизнь хочется достойно и спокойно, это право каждого, кому это нужно. Другое дело — когда в области жизнь выйдет на достойный уровень? Ждать год от года? Подскажите, чем же можно себя мотивировать остаться здесь? Из серии — где родился, там и пригодился?» — написал пользователь mikhalevairina7.

«Я бы хотела узнать, в каком регионе цены не растут и работы валом? Просто интересно. Может, мы не там искали. Конечно, согласна, что человек ищет где лучше, но мы жили даже не в Краснодарском крае, где всем известно, что работа сезонная, а в Екатеринбурге. Хорошую работу по 2 мес. искать/ждать надо. Да и климат своеобразный уральский. В год, когда мы жили там, в июле было +10 — +13. Какие б ни были холодные зимы у нас, к лету всё же мы привыкли солнечному. Думаю, на чужбине не все приспосабливаются. Поэтому многие и возвращаются. Хорошо там, где мы есть», — ответила пользователь pavlova.cake.blg.

«Климат ещё хуже нашего, экология плохая, транспорт — хорошо только в центре города. Цены, да, ниже наших, и акций много и всегда. В марте там была у родных и окончательно решила, что туда точно нет», — написала пользователь zhdanovamarina71 про Екатеринбург.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург

«Подскажите, где жить становится все лучше и лучше. Тюмень только, наверное. Но там климат хуже нашего», — написал пользователь romantsovaliliia.

Жители Благовещенска, приводя аргументы в пользу переезда в другой город, прежде всего называют высокие цены на жильё и продукты питания.

«Всё бы ничего, но вот цены на жильё просто космос. Многие из-за этого и уезжают», — написал sweet_dreams_2463.

«Лучше за такую цену взять жильё где-то у моря, чем тут космические цены, а зарплаты смешные», — считает agalakova_ya.

«Развивающийся город — не согласна. На каждом доме — продам, пустые торговые центры, на каждом шагу объявление — сдам в аренду. Закрыт Китай, весь торговый оборот через Москву. Цены на квартиры необоснованно завышены. Хоть сейчас и ценовой спад во вторичке, но до 60 тыс. рублей цена за квадрат явно не упадёт. Цены на продукты — это отдельная история. Завели себе практически монополиста (кэшэнэдкери) — они ценник и держат. Про фрешмаркет я молчу — самый дорогой магазин, там 40% и выше накрутка на товар. В строительстве полная дыра. Застройщиков нет, соответственно нет конкурентов и нет больших объёмов готового жилья. Самим построить — если только прям очень очень средненько — примерно от 4 млн, и это без стоимости участка. Так ещё найди нормальных строителей. Китайцев нет, наши с узбеками ценник и подняли за свои услуги. Рост цен на металл, например по сравнению с тем годом практически в 3 раза. Много ещё можно перечислять… Народ вашим посланием не удержать», — считает sammariserg.

«Минусы перечислили: жильё, климат, цены, дороги, а плюсы-то какие? Воображаемые перспективы, которых нет и не будет? Гирлянды на деревья натянуть это за перспективу для города не считается», — написала пользователь an4ilio.

«Благовещенск — дорогой и бесперспективный город. У нас Китай под боком, но это никак не используется. Цены на жильё, как в городе-миллионнике, где побольше вариантов устроиться на нормальную работу и досуг не только в виде прогулки по набережной», — прокомментировал nya_kawaii.

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«Зарплата 18,5 как вам, ещё и чёрная???» — спросил пользователь scanla66.

Некоторые подписчики дают мэру Благовещенска конкретные советы, которые помогли бы остановить отток населения.

«Сделайте хотя бы дороги, проведите газ, так как у нас до сих пор уголь и дрова, сделайте доступными цены на недвижимость и на продукты, и тогда регион ещё, возможно, удержит отток населения», — считает artem_levanovich.

«Тёма, ну это уже заоблачные мечтания», — ответил leksandrmarkin.

(сс) LxAndrew Жители Благовещенска на берегу Амура

«Я скажу от себя. У нас семья пять человек. Своего жилья, как и у большинства, нет, и никто его не даст, только купить. У меня сестра тоже многодетная, успела взять ипотеку до роста цен. Мы не успели — снимаем. Сейчас, чтобы взять нам квартиру (чтобы троим детям было комфортно), это нужна квартира трёхкомнатная. Квадратный метр — 100 тыс. Где семье взять 5−7 миллионов? Ипотека? Сестра взяла вдвое дешевле, платят по 30 тыс. плюс квартплата, плюс учеба, секции детские, одежда, еда, еле концы с концами сводят. Да куда же семьям деться? Как отсюда не ехать? Конечно, и едут в Краснодарский край. Здесь однушка — там дом. Здесь двушка — там коттедж и гараж», — написал пользователь pedikur_belogorsk.

«Большая миграция из города или региона — это прежде всего показатель работы властей, если люди хотят уезжать, то нужно задуматься, почему это происходит, и бороться с этим, чтоб сюда хотели приехать, а не уехать», — написал roman_andreyvich.

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Сообщение мэра Имамеева за считаные часы набрало сотни комментариев. Градоначальнику указали на основные причины, по которым люди уезжают из города, и главные из них — это цены на жильё и продукты питания, низкие зарплаты. Есть и те пользователи, которые вступились за Благовещенск и признались в любви родному городу.

«Куда бы я ни ездил, в родной Благовещенск возвращаюсь как в родной дом. Мне хочется здесь жить и вкладываться в него. В ообщем — любовь, одним словом», — написал zaytsev 14 .

«Я очень люблю Благовещенск! Приходилось пожить в большом городе. Наш город очень комфортный для жизни! Лучше Благовещенска, как по мне, так вообще места нет. Но… я уже «взрослый человек», а для молодежи перспектив роста здесь нет, к сожалению», — ответила пользователь sb 20 031 202.

«Любимый Благовещенск. Да, есть свои проблемы, но он красив и очень уютный. С радостью возвращаюсь домой», — прокомментировала natalia_kugai.