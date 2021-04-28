Анадырь, , 09:45 — REGNUM Самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2021 года среди регионов Дальнего Востока зафиксирована на Чукотке — 124 340 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в Амурстате.

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На втором месте идёт Магаданская область — 99 781,2 рубля. Замыкает тройку лидеров Сахалин с номинальной среднемесячной заработной платой в феврале в размере 88 150 рублей.

Практически одинаковые показатели у Камчатки и Сахалина — 76 944,2 и 72 513,6 рубля соответственно.

Более чем в два раза ниже в сравнении с Чукоткой среднемесячная зарплата в Хабаровском крае — 52 803 рубля. Ещё меньше в Приамурье — 52 087,5 рубля.

В числе аутсайдеров четыре дальневосточных региона, где среднемесячная зарплата в феврале была ниже 50 тыс. рублей: Приморье — 48 451,8 рубля, Забайкалье — 44 460,6 рубля, Еврейская АО — 44 074,2 рубля. И самая низкая зарплата зафиксирована в Бурятии — 40 206,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, статистики заявили о росте среднемесячной зарплаты в Республике Алтай в феврале 2021 года. В среднем алтайские работники получили около 35,4 тыс. рублей, что на 6,3% выше февраля прошлого года.