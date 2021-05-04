Анадырь, , 04:12 — REGNUM На Дальнем Востоке за март 2021 года скончались 10 128 человек — это на 19,5% больше, чем в марте 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Лидером по увеличению смертности на Дальнем Востоке является Чукотка — рост составил 144,1% — в марте 2020 года в регионе умерли 34 человека, в марте 2021 — 49. Также существенно увеличилась смертность в Якутии — на 40,3% (март 2020 года — 573, марта 2021 года — 804). На Камчатке смертность увеличилась на 35,4% — в марте 2020 года скончались 274 человека, в марте 2021 — 371.

Уменьшилась смертность только на Колыме. В Магаданской области в марте 2021 года (148) умерло на 8% меньше, чем в марте 2020 (160).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата на Дальнем Востоке в марте 2021 года, в сравнении с мартом 2020 года, рождаемость — увеличилась почти на 15%.