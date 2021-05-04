Якутск, , 03:35 — REGNUM По данным Росстата на Дальнем Востоке в марте 2021 года, в сравнении с мартом 2020 года, рождаемость — увеличилась почти на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так самые высокие показатели рождаемости в марте зафиксированы в Якутии — на свет появились 1197 детей — рост составил 135,3%. На втором месте Бурятия, где родились 1286 малышей, рост — 124,5%. На третьем месте Чукотка — родился 51 ребёнок, рост в сравнении с мартом 2020 года составил 121,4%.

Больше всего рождаемость снизилась в Еврейской АО — на 8%. В марте 2021 года на свет в регионе появились 138 детей, в марте 2020 года — 150. На 5,5% меньше детей родилось на Колыме. В минусе также Приамурье — число родившихся сократилось на 0,4% — 677 новорожденных в марте 2021 года, против 680 в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии численность населения за год сократилась, снижение составило 0,8%. Такие данные опубликовал Чувашстат.