Одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала гражданской войны, привезли «русский мир» в багажниках своих автомобилей. Дроздов возмутился тем, что переселенцы из Донбасса саботируют украинизацию и «всё делают русским».

Иван Хмелько. За великий русский народ! 1949

«Со своим «русским миром» в багажнике они приехали сюда… Они приезжают сюда, и их дети продолжают «что"-кать и «как"-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — сказал он.

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Очередное русофобское высказывание украинского ведущего обсудили читатели издания «Шарий.net» на странице издания в социальных сетях Facebook и «ВRонтакте». Часть читателей отметили, что подобные Дроздову способны развалить страну изнутри. Другие задались вопросом, почему Дроздов еще не сменил свою русскую фамилию. Были и те, кто считает, что на подобных деятелей обращать вниманиt вовсе не стоит. Их нужно предать забвению. Иные указали на то, что журналист должен отбывать наказание в тюрьме за разжигание ненависти.

Пабло Пикассо. Безумец. 1904

«Почему же этот прынцыпияльный борец против Русского мира до сих пор Дроздов, а не Дриздив?» — спросил Sasha T.

«И как с таким неадекватом в одной стране мирно сосуществовать?» — задается вопросом Аля М.

«Вот как тут не мечтать, чтобы чугунный люк подкинуло давлением и он приземлился бы вот прямо вот… на входе в телецентр», — отметил Сергей Б.

«А что ещё можно услышать от вуйки зi Львова?! На*рен вас в 39-ом взяли? Один геморрой и никакой пользы!» — отметил Maxim C.

«А может дроздив приехал не на свою территорию. Ему бы мозги поправить», — добавил Валерий Х.

«С такими деятелями и врагов не надо, они изнутри страну развалят…» — пишет Екатерина Ш.

«Зачем постоянно цитировать высказывания «великих мыслителей» с одной извилиной, и то не в голове, таких как Дроздов, Ницой, Фарион и т. д. Чем больше о них говорят, тем значимей они себя чувствуют», — поддержал Jurij O.

«Горнець на копоню и за перевал, короче, иди в Польшу», — высказалась в адрес Дроздова Наталья С.

«Дроздов должен сидеть в тюрьме за пропаганду ненависти», — добавил в свою очередь Алексей Г.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

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«Скажите уже наконец-то Остапу, что Дроздов — это русская фамилия. По-украински дрозд будет дрiзд, а с учетом галичанского наречия, его фамилия должна быть Дрiздюк», — заметил Павел К.

«Вот сейчас очень реинтегрироваться захотелось! Человек, по сути, срывает процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ничего, не изменник, не подстрекатель. Чувствует себя элитой общества. Но этот хоть работает, налоги, может, даже платит, в отличие от профессиональных ветеранов, активистов и волонтеров, которым работать понятия не позволяют…» — отметил Александр С.

«Достойный сын современной Украины», — резюмировал Юрий Т.

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Напомним, в 2019 году журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева подала в полицию заявление в отношении украинского журналиста Остапа Дроздова по статье за разжигание ненависти и межнациональной вражды.