Львов, Украина, , 12:16 — REGNUM Примирение между жителями разных регионов Украины невозможно, заявил скандальный журналист Остап Дроздов 31 октября в эфире львовского телеканала «НТА».

Во время ток-шоу одна из зрительниц предложила ему смягчить риторику во имя примирения жителей разных частей Украины, на что Дроздов ответил, что примирение с «абсолютными врагами Украины» невозможно.

«Нам под видом взаимопонимания подсовывают подмену понятий. Нам не говорят прийти к взаимопониманию между украинцами. Нам говорят прийти к взаимопониманию между проукраинской частью и теми, кто пять лет называл нас бандеровцами, фашистами и неонацистами», — рассказал он.

Напомним, ранее Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными в зоопарке, а также призвал лишить гражданства Украины всех, кто за пять лет войны не уехали с территории ДНР и ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава национальной полиции Украины Сергей Князев, а также лидер раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний с гордостью называли себя бандеровцами.

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