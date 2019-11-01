Львов, Украина, 1 ноября 2019, 12:16 — REGNUM Примирение между жителями разных регионов Украины невозможно, заявил скандальный журналист Остап Дроздов 31 октября в эфире львовского телеканала «НТА».
Во время ток-шоу одна из зрительниц предложила ему смягчить риторику во имя примирения жителей разных частей Украины, на что Дроздов ответил, что примирение с «абсолютными врагами Украины» невозможно.
Напомним, ранее Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными в зоопарке, а также призвал лишить гражданства Украины всех, кто за пять лет войны не уехали с территории ДНР и ЛНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава национальной полиции Украины Сергей Князев, а также лидер раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний с гордостью называли себя бандеровцами.
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