Киев, 26 апреля 2021, 09:52 — REGNUM Одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала войны, привезли «русский мир» в багажниках своих автомобилей. Об этом он заявил в эфире украинского «Четвёртого канала».
Дроздов возмутился тем, что переселенцы из Донбасса саботируют украинизацию и «всё делают русским».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал от руководства политических партий лишать мандатов депутатов различных уровней за нарушение «языкового» законодательства.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине депутатов хотят лишать мандатов за общение на русском языке