Киев, , 09:52 — REGNUM Одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала войны, привезли «русский мир» в багажниках своих автомобилей. Об этом он заявил в эфире украинского «Четвёртого канала».

«Со своим «русским миром» в багажнике они приехали сюда… Они приезжают сюда, и их дети продолжают «что"-кать и «как"-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — заявил телеведущий.

Дроздов возмутился тем, что переселенцы из Донбасса саботируют украинизацию и «всё делают русским».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал от руководства политических партий лишать мандатов депутатов различных уровней за нарушение «языкового» законодательства.

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