Киев, , 08:52 — REGNUM Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева подала в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве заявление в отношении украинского журналиста Остапа Дроздова по статье за разжигание ненависти и межнациональной вражды. Об этом 1 ноября сообщило издание «Страна.ua».

Подача заявления связана с одним из недавних эфиров на украинском телевидении, в котором принимал участие Остап Дроздов. Речь идет о передаче «Рандеву» на украинском «5 канале» от 26 октября.

ИА REGNUM напоминает, что в эфире передачи «Рандеву» жителей ДНР и ЛНР львовский журналист сравнил с животными. Он также назвал их «пропащими людьми» и призвал лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые не выехали на Украину.

Юрист Антон Журавель, который будет вести данное дело, сообщил, что заявление подано в рамках 214 статьи Уголовного кодекса Украины. Сторона истца, как сообщил юрист, видит в действиях Дроздова преступление против части третьей статьи 161 Уголовного кодекса Украины, а именно «разжигания ненависти, национальной вражды, унижения чести и достоинства граждан», совершенное «организованной группой».

Журналист издания «Страна.ua» Олеся Медведева подчеркнула, что целью поданного заявления является не только привлечение к ответственности львовского журналиста, но и — обратить внимание украинского общества на недопустимость подобного рода высказываний, которые фактически стали за последние пять лет «нормой».

ИА REGNUM также напоминает, что ранее в эфире львовского телеканала «НТА» Остап Дроздов негативно отреагировал на просьбу одной из зрительниц смягчить риторику в отношении жителей Донбасса, ответив, что с «абсолютными врагами Украины» примирение невозможно.

Примирение между жителями разных регионов Украины невозможно — Дроздов

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