«Эх, опять не напали!» — на Украине обсудили завершение проверки войск в РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля принял решение о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По словам главы оборонного ведомства России, все цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.
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Данную новость обсудили жители Украины в социальной сети Facebook. Свои комментарии они оставили под соответствующей записью депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. Читатели оценили новость с точки зрения того, что последние две недели украинские средства массовой информации во главе с политиками «подготавливали» украинцев к «возможному нападению» России, а Запад выражал обеспокоенность.
«После отвода Киев заявит, что русские испугались…» — смеется Дмитрий М.
«Кравчук со своей семьей собрался воевать!!!» — напомнила Тамара Л. одно из последних заявлений главы украинской делегации в ТКГ.
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«Они троллят наших деятелей! Так профессионально троллят! Снова остались с носом и без Путина. А так надеялись… Ну да, война все спишет», — написала Светлана З.
«В шоке не то слово, запах слышен был на всю страну», — смеется Натусик Н.
«Шойгу дал команду обеим странам — всем на огороды!» — добавила Эмма П.
«Помните видео, где чувак оборонительную траншею копал от нападения России? Вот он, наверное, расстроился», — смеется Владимир К.
«Блин, а «патриоты» уже чемоданы собрали, чтоб в Европу валить», — иронизирует Кристина Ж.
«У них всегда учения в это время, и плюс хотят 9 мая в Крыму отмечать», — добавила Света С.
«…Опять не напали», — шутит Алан К.
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«Всё, войны не будет! Допрыгались», — с иронией добавила Наталья К.
«Испугались Зеленского, однозначно. Ну или внуков Кравчука», — пошутил Alex L.
«Скажите всем, кто хвастался, шо идет воевать, шо таки уже можно снимать пампэрс!!» — добавил Алик К.
«А как же наступление на Украину, опять зрада?» — спрашивает Елена Ш.
«Если Путин не нападет, значит, придется тарифы снижать, вот власть и в шоке», — пошутил Юрій Н.
«А как же всеобщая мобилизацияна Ивано-Франковщине!!!» — задался вопросом Артем Х.
«Не забудьте Кравчуку сказать отбой, а то он в полной боевой готовности всей семьей», — добавил Инна К.
«Реально? Хорошая новость, кровопролитие — это самое последнее в жизни», — написала Олександра П.
«Теперь всех, включая президента, согласно принятым им законам, сослать в лагеря за дезинформацию», — написал Георгий М.
«Так Россия давно сказала, что учения пройдут 2 недели и потом вернутся назад. Так наши политики сами раздувают и нагнетают обстановку», — подчеркнула Тамара Л.
«Теперь две недели будут перемогу праздновать», — подытожил Jahuj S.
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Отметим, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников сегодня, 22 апреля, во время брифинга в Николаеве сказал, что войны между Россией и Украиной не будет.