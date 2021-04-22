22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Не успели на Украине оценить готовность главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука лично убивать врага из своего подготовленного для этого оружия (в случаев полномасштабных военных действий на Украине), как почтенный украинский политик пообещал отправиться «на войну с Россией» вместе с сыном и внуком.

Оксана Переможенко, , 16:23 — REGNUM 21 апреля в эфире телеканала «Украина 24» глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что пойдёт воевать с Россией вместе с сыном и внуком.

Кравчук в поход собрался Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдёт, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом…» — сказал Кравчук.

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Очередное заявление о готовности Кравчука воевать против «врага» обсудили в социальной сети Facebook под соответствующей новостью, размещенной депутатом Рады Вадимом Рабиновичем («Оппозиционная платформа — За жизнь»). Немалая часть читателей списали заявление Кравчука на почтенный возраст политического деятеля (87 лет), а также на «приспособленчество» политика. Были и те, кто предложил прихватить с собой на фронт всю украинскую элиту. Другие напомнили политику, что война «с агрессором» длится уже семь лет.

«А почему до сих пор твой сын и внук не в АТО?» — задался вопросом Михаил А.

«Приспособленец, однако, Леонид Макарович… Дело, думается, не в возрасте, а в последовательной приспособленческой позиции», — отметил Pavel M.

Леонид Кравчук (сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

«Если дед Кравчук будет нас защищать, тогда я спокойна… Правильно, для начала пусть идут президент с домочадцами, офис президента в полном составе (с родными и близкими), министры, депутаты, чиновники, судьи и прочие умники… А мы будем их морально поддерживать», — иронизирует Мила Б.

«Вот чего, так рассказывать это трепло может. Пора к делу приступать. Почему он со своим семейным подразделением еще не на передовой?» — задается вопросом Виктория В.

«Совсем поехал… К чему эти разговоры? Ему и семье есть что защищать — наворовали. А большинство — нищие. Земля на продаже. Защищать-то нечего. Идти умирать за кучку воров? За их состояния? Дебилы, что ли? Вот в России семьям с детьми государство платит, ипотеку списывает… А у нас — везде нули. Можно делать выводы», — написала Лилия О.

«Похоже, он забыл, что развал начался с него! Он первый предал и продал нашу страну», — добавила Oksana P.

«А что мешает прямо сейчас твоему сыну и внуку рвануть в зону АТО? Какие проблемы, что мешает? Всем миром поможем. А если с собой захватят всех мажоров, то через два дня мы услышим по ТВ, что на Украине МИР», — отметил Владимир П.

«Один уже готов был пустить «кулю в лоб». Где он сейчас? Должен быть на кладбище. А нет, за границей», — написала Марина Ф., вспомнив о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке.

Арсений Яценюк Kmu.gov.ua

«Сражаться за страну нужно с её олигархатом», — порекомендовал Алексей К.

«Вот это высказался, молодец. Его в дом престарелых и кормить овсянкой три раза в день. Ну, конечно, [добавить еще] что-то от старческого малоумия (слабоумия — О П.), ну, наверное, больше спать…» — не без иронии добавила Алевтина П.

«А его сын, внук и прочие хоть имеют представление о современных войнах? (Или воспитание в крыивках (специально оборудованное помещение, которое использовалось войсками УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве укрытия — О. П.) это не предусмотрело», — иронизирует Людмила Ц.

«Сын и внук теперь обходят дедушку десятой дорогой», — шутит Olga P.

«Уверовавшие есть??? Через 30 лет стало понятно, кто кем был. Врулил народу в руки кравчучку (шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов — О. П.), а сам выставил Украину на дерибан», — добавила Таелина С.

«Втроём? Легко!!! Имеется опыт. Союз втроём завалили», — подметил Николай Д.

«Мы уже видели, как был в АТО старший сын Порошенко, теперь и сын Кравчука подтянется. В палатке в танчики играть?» — задалась вопросом Елена О.

«А сейчас что, нету войны? 7 лет — долго запрягают сын и внук)))», — смеется Сендер Х.

«А чего же сын и внук уже не воюют? У нас как бы уже 7 лет надо «боронити неньку» — добавила Светлана И.

«Если у нас такие защитники, то бояться нечего, победа у нас в кармане», — иронизирует Павел С.

«Заявил о готовности защищать… Некоторые уже 7 лет защищают страну, или он не в курсе? Или не защищают, а баблишко пилят?.. Вопрос открытый», — отметила Svetlana M.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Та слышь, винтовку ему, ишь, нехай с вилами идёт», — добавила Наталья Р.

«А он у своих детей и внуков спросил, готовы ли они умирать за интересы американцев? Сам-то уже пожил, и неплохо», — отметила Olga D.

«Певица Руслана [Лыжичко] тоже бегала в [20]14 г., собирая студентов на майдан. И ГДЕ ЭТА РУСЛАНА ?! Главное создать ажиотаж, а потом незаметно смыться!» — резюмировала Ирина М.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук, комментируя возможность начала полномасштабной войны на Украине, сказал, что его «оружие почищено и подготовлено», и он готов лично «стрелять до последнего».