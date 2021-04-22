Николаев, Украина, , 14:04 — REGNUM Войны между Россией и Украиной не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 22 апреля во время брифинга в Николаеве, сообщило местное издание «НикВести».

Чиновник заявил, что ему постоянно задают вопросы о возможной войне между Россией и Украиной, учитывая скопление российских войск вблизи украинской границы.

«Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и её не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет на Украине», — сказал Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан усомнился в желании России проводить «военную операцию» на востоке Украины.

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