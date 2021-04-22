22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили видеоролик, опубликованный 22 апреля пресс-службой министерства внутренних дел страны. Ролик, вероятно, должен «мотивировать» украинских силовиков на войну с «врагом у ворот».

Мирослава Романенко, , 17:20 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины 22 апреля опубликовало на своем канале в видеохостинге YouTube ролик с названием «Враг у ворот: А. Аваков проверил силы МВД в зоне ООС в Мариуполе». Двухминутный видеоролик, вероятно, был предназначен для мотивации украинских силовиков «дать отпор российскому агрессору».

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители страны обсудили видеозапись на канале МВД Украины в YouTube, а также в телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского. Многие отметили, что в украинской армии явно недостает ВВС и флота.

«Может, без войны всё обойдётся, а Вам здоровья и счастья!» — написала Даша Ч.

«Очень странное видео, ведь семь лет уже «российско-украинская война» идет… Или что-то не так? Я не понял», — написал Денис Владимирович.

«Российская бешеная собака? Это говорит мафиози, у которого корни глубоко проросли в российских ОПГ, из которых он в свое время и вышел???» — задается вопросом Alexey S.

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«Готовность нынешнего года гораздо выше, чем была в 2014 [году]», — сказал Аваков. Да я вижу, что старых надувных лодок из США гораздо больше, чем в 2014 [году]))) И почему это «мiнiстр внутрiшнiх справ» говорит не на государственном языке и даже не на суржике, а на чистом русском?!) Зрадник)))», — написал Андрей З.

Арсен Аваков инспектирует подразделения МВД в Мариуполе Mvs.gov.ua

«Неубедительно как-то. Лучше всё-таки не воевать», — написал A. N.

«Это особенно забавно, когда все эти вояки по-русски говорят о российской «агрессии»:) Обычная феодальная раздробленность, которая уже была в государствах восточных славян почти тысячу лет назад. Они тоже тогда все говорили на одном языке и тоже были готовы воевать друг с другом за «старшинство». Пройдет это всё. Вместе с аваковыми и их резиновыми лодками», — отметил Andrew Vo.

«Табаки Арсен, Шойгу в свой Крым приехал, не хочешь пойти поговорить? Бери надувные лодки, Зе, рояль и сходи. Или убивать детей и стариков безопасней?» — спрашивает Иванка.

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«Аваков рано или поздно будет отдан под суд. Вечно он министром не будет», — отметил SPAWN Strong.

«Все видели, как во время Дебальцевского котла, который устроили местные шахтеры украинским нацистам, оккупировавшим Донбасс после переворота, как эти «бравые» герои в женских платьях бежали из Мариуполя. Все видели, как эти же на параде позора в Донецке шли, как в Россию к Путину бежали спасаться от шахтеров. Как Россия наступала, не видел никто — Путин за 200 км от Украины завел танки прогреть, месяц в памперсах вояки ходят», — добавила Иванка.

«Пол-Мариуполя ржало аки кони)», — прокомментировал ролик Alexey A.

«Вот эти 20 алкашей из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аваков — это вся оборона Мариуполя?) Или ещё где-то человек 10 найдут?)» — не без иронии спрашивает Виталий.

«Генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Они про ракеты не слышали, тока пехоту и кавалерию ждут», — подметил Demondo.

«А ракеты чем будете останавливать?» — спрашивает Зинаида.

«Напугал ежа голой жопой, лодочки надули и всех победют. Еще десант на воздушных шариках у Авакова заготовили», — написала Татьяна Геннадьевна.

«А цинковые ящики заготовили? А то мало ли…» — задался вопросом Угрюмый Циник.

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«Почему не показали ВВС и морской флот, ракетные войска? Ах да, я забыл — их нет», — спросил Рома.

Лодки МВД в Мариуполе Mvs.gov.ua

«Готовятся к событиям [19]41 года… Так же вместе с европейскими союзниками освобождать весь Европейский континент будут от варваров-натуралов! [19]45 год им неинтересен — за давностью событий!» — отметил Андрей П.

«Аваков уже раздал всем дырявые броники?» — спросил AntKeeper.

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Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Соединённым Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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