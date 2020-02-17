17 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 07:47 — REGNUM В «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав регионов попал и глава Пензенской области Иван Белозерцев, занимающий свой пост с мая 2015 года. Есть ли шанс у Белозерцева переизбраться, или региональный конфликт в Чемодановке в июне 2019 года, попавший в федеральную медиаповестку, окончательно подпортил реноме губернатора? Среди обсуждаемых тем последних дней оказался и бизнес детей губернатора. ИА REGNUM проанализировало, с каким багажом семья Белозерцевых подходит к выборам, которые пройдут в сентябре 2020 года.

Иван Белозерцев Pnzreg.ru

Конфликт в Чемодановке: пензенские власти отчитались о ситуации

За более чем полгода ситуация по Чемодановке забылась, но тема бизнеса сыновей Белозерцева — Александра и Данила — фигурирует в региональной медиаповестке.

О доходах и связях губернатора

По итогам 2015 года — первого года губернаторства — Иван Белозерцев задекларировал 5 572 492,52 рубля дохода, два участка в собственности, жилой дом на 408 кв. м в собственности, ¼ доли в квартире площадью 76,2 кв. м, гараж, а также в пользовании дачу и участок. Его супруга получила доход 584,5 тыс. рублей, имела в собственности долю в квартире и автомобиль. В 2016 году доходы были чуть меньше — 5,187 млн рублей при доходе второй половины в 487,9 тыс. рублей. Состав имущества не менялся. В 2017 году губернатор Белозерцев задекларировал 5,108 млн рублей, а супруга — 223,8 тыс. рублей. В 2018 году показатель составлял 5,24 млн рублей и 199,9 тыс. рублей, соответственно.

В ЕГРЮЛ за Иваном Белозерцевым долей в коммерческих компаниях не закреплено, но в период с июля 2008 по апрель 2009 года, вплоть до ликвидации юрлица, он был соучредителем пензенского отделения общероссийской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка». Юрлицо было создано четырьмя физлицами. В их числе, помимо Белозерцева, Виктор Бойцов, Геннадий Солоха и Александр Плющ, который был председателем.

Интересный факт: с октября 2015 года Плющ является директором АО «Сельская здравница», созданного в 1994 году. АО — сеть из санаториев и детских лагерей как в области, так и за её пределами. Все учреждения данной сети способны вместить ежегодно до 30 тыс. гостей. На сайте юрлица уточняется, что «контрольный пакет акций АО «Сельская здравница» принадлежит правительству Пензенской области».

По открытым данным, именно с «Сельской здравницей» заключено почти 200 госконтрактов на 1,763 млрд рублей. К примеру, в декабре 2019 года минздрав Пензенской области подписал с АО контракт на санаторно-курортные путёвки для детей в детские санаторно-курортные организации на первый квартал 2020 года. Цена контракта — 37 128 420 рублей. Среди заказчиков АО не только минздав, но и минтруда, минобразования Пензенской области, администрации районов Пензы.

Бизнес детей

Чаще всего в медиаповестке региона мелькал Александр Белозерцев, который в 2015 году занимал пост зампредседателя правительства Пензенской области, но после назначения отца врио губернатора покинул его. Помимо этого, он был замминистра экономики области — начальником отдела прогнозирования и стратегического развития. По данным различных СМИ, он также занимал руководящие посты в АО Научно-исследовательский институт физических измерений, которое входит в состав АО «Российские космические системы», АО «НПП «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника»). В конце января 2019 года ИА «PenzaNews» сообщило, что Белозерцев покинул пост в «Рубине».

Напомним, в декабре 2015 года после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором был затронут вопрос коррупции, губернатор Пензенской области заявил, что «объявил борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей работы».

«Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц», — цитировал Ивана Белозерцева официальный портал областного правительства .

Возвращаясь к старшему сыну губернатора. В ЕГРЮЛ на сегодня за лицом, чьи данные совпадают с данными Александра Белозерцева, в Пензе оформлены доли в двух юрлицах. Среди них — 100% доли ООО «Алеф» (с августа 2019 года), учреждённого 27 октября 2017 года для покупки и продажи собственного недвижимого имущества с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директор с ноября 2018 года — Алексей Наумов (частный предприниматель, ведёт деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта). До августа 2019 года владельцем «Алефа» было ООО «Торглес» (с августа 2018 года единственный владелец — совладелец московского ООО «Сурский неруд» Виталий Лисин).

Второе юрлицо, в котором у Александра Белозерцева с апреля 2018 года есть доля в 50%, — это ООО «Энергоцентр «Пенза» (производство электроэнергии). Оно создано в сентябре 2017 года совместно с ООО «Энергоаудитконсалтинг», которое имеет в своём активе доли в семи юрлицах. Шесть из них возглавляет директор «Энергоцентра «Пенза» Александр Кочергин. Владельцами компании «Энергоаудитконсалтинг» выступают Александр Зубакин (имеет бизнес-актив в Омской области), Лариса Дмитриева, Галина Журавлева и Наталья Белова.

Гораздо обширнее оказались связи у Данилы Ивановича Белозерцева, чьи данные совпадают с данными младшего сына пензенского губернатора. По данным ЕГРЮЛ, тот владеет долями в пяти действующих ООО и был совладельцем ликвидированных ООО «Метан-авто» (работало с 2013 по апрель 2018 года), ООО «Гигиена здоровья» (производство изделий из бумаги и картона, работало в 2015—2017 годы, второй совладелец — Александр Лихацкий) и ООО «Ритуал» (организация похорон и предоставление связанных с ними услуг). Последнее работало с 2009 по май 2011 года, второй совладелец — Альберт Богданов, юрадрес был в Кузнецке Пензенской области.

Примечательно: в 2006 году газета «Коммерсантъ» писала о том, что руководителем одной из ритуальных фирм города — ООО «Харон» является старший сын Ивана Белозерцева, который тогда был главой города. В те годы разгорелся скандал о монополизации рынка ритуальных услуг. На сегодня единственное ООО «Харон», работающее с марта 2005 года, с сентября 2017 года сменило собственника. Единственным владельцем стала Ольга Боровкова. Перед этим из состава владельцев вышел вышеупомянутый Виталий Лисин, а также Наталья Антипова (владелец ООО «Градиент альфа плюс», работающего на рынке недвижимости). Директором «Харона» с октября 2018 года, вместо соучредителя ассоциации похоронных предприятий Евгения Боровкова, также является Ольга Боровкова.

В марте 2018 года ИА «PenzaNews» сообщало, что между Боровковым и мэрией Пензы был подписан протокол о намерениях по строительству комплекса из трех ритуальных залов для проведения церемоний прощания с усопшими на улице Карпинского, 187Б.

Возвращаясь к Даниле Белозерцеву. В его активе — доли в пяти действующих компаниях. Среди них — ведущее деятельность в сфере радиовещания ООО «Радио станция», которое существует с февраля 2016 года и 10% доли в нем принадлежит директору Михаилу Дудорову. Помимо этого, в активе Белозерцева-младшего — 50% доли в ООО «Санликоавто» (мойка автомобилей). Фирма работает с августа 2016 года, второй совладелец — Сергей Жулябин (руководитель общественной организации по развитию технических видов спорта «Экстрим-парк» и федерации плавания Пензенской области). Также в активе Жулябина — доли в 14 юрлицах.

У Данилы Белозерцева также есть 50% в ООО «Автолига» (автостоянки), которой он владеет совместно с директором этой компании Егором Рубинштейном. В ООО «Управляющая компания «Даблби» Белозерцев владеет 100% доли. Компания является управляющей, работает с февраля 2016 года, её директор — Анвар Фазульянов. Совместно с Ринатом Ибрагимовым «Даблби» в марте 2019 года учредило ООО «Спутник маркет» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Ибрагимов — владелец долей в десятке юрлиц, в том числе застройщика «Тёплый дом», ООО «Специализированный застройщик «Термодомриелт», «Термодом-строй», «Термодом-профи», «Термодом-оптима».

На официальном сайте строительного холдинга «Термодом» (юрлицо — ООО ПКФ «Термодом», принадлежащее Ибрагимову) в сообщении от октября 2019 года отмечается, что «губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о признании инвестиционного проекта по достройке дома на улице 8 Марта масштабным». Рафик Ибрагимов — директор «Термодом» поблагодарил Белозерцева за поддержку. Компания на сегодня приняла на себя обязательства по достройке проблемных домов и получила за это в аренду без проведения торгов участки в Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости. На участках «Термодом» будет строить комплексы разных классов, в том числе и бизнес-формата.

И наконец ещё один актив Данилы Белозерцева — это ООО «Пензамаркет» (деятельность рекламных агентств).

Отметим, в красную зону рейтинга политической устойчивости глав регионов из руководителей ПФО попали также саратовский губернатор Валерий Радаев, ульяновский глава Сергей Морозов.