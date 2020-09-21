21 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Рекомендованная производителем цена препарата от COVID-19 оказалась существенно выше прожиточного минимума, утверждённого на второй квартал 2020 года для российских пенсионеров.

Анастасия Степанова, , 06:24 — REGNUM До продажи в аптеках России допущен ещё один препарат от COVID-19. Рекомендованная представителями производителя стоимость «Арепливира» — 12,32 тыс. рублей, что выше, чем прожиточный минимум на душу населения в целом за второй квартал 2020 года — 11 468 рублей, практически равно минимуму для трудоспособного населения — 12 392 рубля и существенно выше, чем прожиточный минимум пенсионеров — 9422 рубля. ИА REGNUM попыталось выяснить, кто стоит за компанией — владельцем регистрационного удостоверения на препарат, который может появиться в аптеках уже сегодня, 21 сентября.

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Препарат от COVID-19

На сегодня в России различные коммерческие компании выпустили несколько препаратов, которые Минздрав РФ одобрил для лечения COVID-19. Один из них — «Арепливир». Действующее вещество в нём — фавипиравир.

Российский антивирусный препарат «Арепливир» Promo-med.ru

Фавипиравир был разработан как противогриппозный препарат и одобрен в таком качестве в Японии. Минздрав РФ планирует включить препарат в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств. На официальном сайте ведомства в июне 2020 года уточнялось, что, «по предварительной оценке, эффективность «Фавипиравира» составила около 90%».

На сайте компании, выпускающей «Арепливир», указано, что он «зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а инструкция к нему «подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных».

В государственном реестре лекарственных средств препарат с торговым наименованием «Арепливир» имеет регистрационное удостоверение номер ЛП-006288, которое переоформлено 17 сентября 2020 года. «Арепливир» можно будет приобрести только по рецепту. Владельцем регистрационного удостоверения на него является российское ООО «Промомед Рус», а производителем — АО «Биохимик» из Мордовии.

Представитель «Промомеда» Андрей Младенцев в комментариях РИА Новости сообщил, что рекомендованная цена «Арепливира» составит 12,32 тыс. рублей.

Достаточно высокая стоимость препарата уже вызвала критику общественности. Так, политолог Глеб Кузнецов на своей странице в соцсетях заявил, что аналогичные препараты, но которые производят в Индии, обходятся потребителям внутреннего рынка существенно дешевле. Так, рядовой индийский пациент одну таблетку в 200 мг аналога препарата сможет приобрести от 30 до 100 рублей в пересчете на российскую валюту «при 300 с лишним рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата».

"Но даже на премиальном без кавычек японском рынке гленмарковская таблетка стоит дешевле, чем произведённая в России российским производителем для внутреннего потребления», — отметил Кузнецов.

Стоимость вызвала оживлённую дискуссию в соцсетях:

«Даже для человека с хорошей зарплатой дорого, а что говорить о пенсионерах? Пусть кредиты на таблеточки берут?», «Дженерики должны стоить как дженерики», «У меня 5 лет назад химиотерапия дешевле стоила!»

О производителе и бенефициарах

В ЕГРЮЛ зарегистрировано единственное юрлицо с названием идентичным названию держателя лицензии на новый препарат — ООО «Промомед Рус». Данное общество учреждено в декабре 2013 года в Москве. Компания специализируется на производстве фармацевтических субстанций, имеет уставный капитал — 100 тыс. рублей. Единственный владелец ООО с конца марта 2019 года — кипрская фирма «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед», которая была создана в конце октября 2013 года.

Управляет российским активом с декабря 2019 года ООО «Промомед ДМ». Последнее создано в мае 2016 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Её уставный капитал — более 515 млн рублей. И с февраля 2020 года данная фирма принадлежит всё тому же офшору. ООО «Промомед ДМ» управляет ещё двумя активами — мордовским АО «Биохимик» и созданным в мае 2018 года ООО «Промомед инвест» (принадлежит «Промомед Рус» и «Ситифарм» Василия Миронкина).

Помимо этого, «Промомед ДМ» — совладелец торгового ООО «Миракл фарм», созданного в 2013 году в Московской области. Основной владелец и этой фирмы с февраля 2020 года — та же кипрская компания с неизвестным конечным бенефициаром.

Если говорить о производителе нового препарата — акционерном обществе «Биохимик», то данное юрлицо учреждено путём реорганизации другой компании в ноябре 1992 года. Уставный капитал «Биохимика», в котором работают свыше 1 тыс. человек, — более 174 млн рублей. Управляет активом с августа 2019 года — ООО «Промомед ДМ», принадлежащее кипрской компании «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед».

У «Биохимика» есть представительство во Вьетнаме, а также общество было соучредителем десятка юрлиц. Например, в декабре 2016 года «Биохимик» для производства фармацевтических субстанций учредил ООО «Научно-производственный центр «Антибиотики». Его совладельцами являются автономное учреждение «Агентство инновационного развития Республики Мордовия», подконтрольное министерству промышленности, науки и новых технологий Мордовии, и университет им. Огарёва.

Интересные нюансы

Ещё один препарат, который вывели на рынок в середине сентября 2020 года, — это «Коронавир» рекомендованной стоимостью порядка 11,5 тыс. рублей от «Р-Фарм», основанной российским миллиардером Алексеем Репиком. К «Р-Фарм» ранее уже были вопросы от антимонопольного ведомства. И не только.

Также в феврале 2020 года стало известно, что в уголовном деле бывшей помощницы зампреда правительства РФ Анастасии Алексеевой фигурируют бывший генеральный директор ООО «Проммед Рус» Максим Якушкин и советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко.

На сегодня в ЕГРЮЛ некий Максим Якушкин числится гендиректором «Промомед холдингс» (вложения в ценные бумаги). Среди владельцев этой компании — иностранное юрлицо «Вемур инвестментс лимитед» (с декабря 2019 года), ООО «Эк.Си. Девелоп» (через соучредителя аффилировано с Петром Белым, чьи данные совпадают с данными председателя совета директоров фармацевтической компании «Промомед») и «Понацерия лимитед». По данным на сентябрь 2017 года, ООО «Промомед холдингс» владело 100% акций АО «Биохимик».