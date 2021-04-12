9 апреля 2015 года депутаты украинского парламента принял скандальный закон о декоммунизации. В соответствии с данными законом осуждается советский период истории Украины, получивший презрительное название «коммунистический режим». Также в соответствии с законом запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются «борцами за независимость» Украины члены ОУН (организации, деятельность которой запрещена в РФ), УПА (организации, деятельность которой запрещена в РФ), а также иные подобные организации. Переименованию подлежат все топонимы, связанные с именами деятелей Советского Союза, а также объекты, в названиях которых упоминаются коммунизм, советская власть и ее институты (Коммунистическая партия, комсомол, пионерия).В законе также декларируется осуждение нацистского режима и пропаганды его символики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

На Украине 9 апреля 2021 года не забыли упомянуть о столь «важной» для страны дате. Читатели тематического сообщества «Декоммунизация. Украина» в социальной сети Facebook не только активно комментировали памятную дату. Стоит лишь отметить, что один из них предложил провести «декоммунизацию в головах», а Елена К. из Киева призвала «оставить в покое памятник Щорсу», так как он признан мировым шедевром. Она предложила его «немного переделать» и «пусть стоит».

Больший отклик упоминаемая дата нашла у читателей издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и Twitter.

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«Наконец-то хорошо зажили. Пожалуй, Европа нашего уровня жизни не достигнет. Отсталые, что с них взять — Старый Свет», — иронизирует Валерий Е. из города Запорожья.

«А верховный балабол дарит украинской «армии» покрашенные советский самолет и вертолёт. Ох уж это ненавистное советское наследие, никак Украина не может избавиться от него», — заметил Сергей Евгеньевич.

«Кстати, что они имеют в виду, говоря «декоммунизация»? Коммунизм-то мы и не видели… Значит — «десоциализация»? Ну, это таки да! Все социальные программы либо свернуты, либо сворачиваются… Поздравляю с юбилеем!» — написала Галина Р.

«А что дома, построенные Сталиным, Хрущевым, Брежневым, не взрывают? А что дипломы о высшем не рвут? Или не сажают за них?» — задал вопросы Борис Г.

«Днепрогэс уже?» — интересуется судьбой советского наследия Amigo.

Anatoliy Volkov Днепрогэс

«Единственная истинная цель декоммунизации — это разрыв отношений между бывшими союзными республиками и закрепление частной собственности, наворованной при распаде СССР», — отметил Антон МС Т В.

Исключительно восторженные комментарии можно было прочесть под «праздничной» публикацией бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Также люди отреагировали на пост бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в социальной сети Facebook. Однако и там среди восторженной аудитории были те, чье мнение отличается от мнения потребителей украинской пропаганды.

«Это называется вандализм. Историю не уничтожить, не разрушить, она всегда будет историей», — отметила Тамара Л.

«Цивилизация все равно вернется к основам коммунизма, только под другим названием. Другого развития нет, так как «демократия» выпадает на руку малому количеству людей на планете и является «выкрутнем» капитализма», — добавила Людмила А. из Львова.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

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Отметим, очередную возможность прочувствовать на себе «достижения» закона о декоммунизации имели возможность 10 апреля одесситы во время празднования освобождения города от фашистов. «Сейчас как-то вроде и 77-я годовщина освобождения Одессы, а свободным себя в родном городе как-то не чувствуешь… За флаги, под которыми освобождали, можно пять лет тюрьмы получить», — резюмировал журналист из Одессы Юрий Ткачев.

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Напомним, 9 апреля 2021 года, как раз в шестую годовщину принятия закона о декоммунизации (в соответствии с которым также предполагается осуждение и нацистского режима) на позициях ВСУ в Донбассе был вывешен флаг нацистской Германии. Это произошло после посещения позиций украинских военных президентом Украины Владимиром Зеленским.

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