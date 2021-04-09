Донецк, 9 апреля, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Флаг нацистской Германии был вывешен на позициях вооруженных сил Украины после их посещения украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бандеровцы

«На всех позициях, которые посещал верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги… Развешенная тряпка оказалась флагом вермахта нацистской Германии», — говорится в сообщении.

Речь идет о позициях, занятых украинскими боевиками в городе Марьинка. В пресс-службе ведомства надеются, что глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, пострадавших от нападения Третьего рейха, даст оценку инциденту с флагом. В настоящее время министр находится с официальным визитом в Киеве.

Кроме того, представители Народной милиции ДНР напомнили, что в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году подразделения ВСУ вывешивали аналогичную символику в этом же районе. Однако тогда украинское командование никак не отреагировало на случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года огромное изображение нацистской свастики появилось на LED-лестнице торгового центра Gorodok Gallery в Киеве. Администрация объекта объяснила инцидент «хакерской атакой».