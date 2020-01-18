Киев, , 11:00 — REGNUM На Украине предложили распустить институт национальной памяти. Соответствующая петиция появилась 17 января на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автор петиции Юрий Токарев посетовал на то, что лучше бы деньги тратились на ремонт дорог, нежели они тратятся на смену табличек переименованных улиц, переименование которых осуществляется по рекомендации УИНП.

«Декоммунизация — не насущная проблема в нынешнем обществе Украины, тем более, ее решение требует немалых средств из государственного бюджета», — отметил автор петиции.

Инициатор петиции также подчеркнул, что в государстве достаточно научно-исследовательского института истории академии наук Украины, которому и следует добавить финансирование за счет ликвидации украинского института национальной памяти, который «только создает раздор и вражду среди населения страны, в частности украинцев». На момент публикации новости петиция собрала 81 голос при необходимых 25 000 для ее рассмотрения украинским лидером.

ИА REGNUM напоминает, одним из последних решений украинского института национальной памяти стало создание так называемого музея монументальной пропаганды, экспонатом которого станет «Легендарная тачанка».

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