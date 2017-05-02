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Цель «декоммунизации» на Украине — «изменение сознания» народа

Политика

Также в Институте Национальной памяти сравнили декоммунизацию, начавшуюся на Украине, с денацификацией в Германии

Декоммунизация
Цуканов М.В
Декоммунизация

Киев, 2 мая 2017, 14:05 — REGNUM  Целью так называемой «декоммунизации» на Украине является «изменение сознания» народа страны, заявил в эфире телеканала ZIK юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

По его словам, в Институте национальной памяти, ставшем разработчиком закона «О декоммунизации», этот процесс рассматривают как «процесс изменения сознания».

Рябенко заявил, что это важный этап, который предстоит пройти стране — через «устранение зримых маркеров тоталитарного режима», путем переименования улиц. Также он сравнил декоммунизацию, начавшуюся на Украине, с денацификацией в Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая декоммунизация на Украине началась после неконституционного захвата власти украинскими националистами в 2014 году.

Целью декоммунизации является стирание любой памяти об СССР на Украине через переименование улиц, снос памятников, приравнивание коммунизма к нацизму и прочее. Так, «декоммунизаторы» объявили публичное исполнение «Интернационала» уголовным деянием, за которое следует наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Главным инициатором декоммунизации является директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. В мае 2015 г. на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику, разработанный указанным институтом.

Был составлен список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть с географической карты Украины и с улиц населенных пунктов. По планам, до конца 2016 года переименованию должны были подвергнуться более 9 сотен населенных пунктов страны.

В Киеве власти переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Также улица Кутузова была переименована в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Одессе за возвращение имен улицам возбуждено дело

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Закон о декоммунизации на Украине
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