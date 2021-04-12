10 апреля в Стамбуле состоялась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи турецкий коллега Зеленского подчеркнул, что конфликт в Донбассе необходимо решать мирным путем, а перемирие, по его словам, должно возобновиться в рамках выполнения условий Минских договоренностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие», — цитирует пресс-служба Владимира Зеленского президента Турции по итогамсостоявшейся встречи.

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Встречу лидеров двух государств, а также часть выступления турецкого лидера относительно Минских договоренностей обсудили читатели telegram-канала украинского журналиста Максима Назарова. Люди без особого энтузиазма оценили поездку Зеленского в Турцию, намекая на некую бессмысленность последнего визита украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

«Эрдогану этот конфликт уже тоже надоел, видимо, после разговора по телефону с Путиным», — предположил Stein.

«Майор Эрдоганов получил четкую инструкцию от полковника Путина и в точности ее передал ефрейтору Зеленскому», — иронизирует Aleksandr S.

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«Порошенко стал токсичен для всех украинцев, а Зе[ленский] — для всего мирового политикума!» — считает Инна.

«Я вот одного не понимаю. О чем можно говорить и тем более договариваться с Хриплым (под Хриплым имеется в виду президент Украины — М. Р.)? Это декоративная и картонная фигура, абсолютно ни на что не влияющая и не решающая. Зачем на него тратить время?»— не понимает Констатин В.

«Какая страна пойдет за Украину? Кто знает?» — возник вопрос у Тани.

«Россия пойдёт. Вы от нас открестились, а для нас вы по-прежнему один народ», — ответил ей Антон Г. из Российской Федерации.

«Народ не открещивался! Просто в семье не без урода!» — присоединился к беседе Dmitriy S., ответив Антону Г.

«Нормальные люди не открещивались. Для нас вы тоже единый народ», — добавил также Павел.

«Ещё удивительно долго держитесь, учитывая семь лет тотального промывания мозгов населению», — ответил Павлу Сергей М.

«Если у человека мозги есть, ему промывать их бессмысленно, а если кастрюля вместо головы, то и промывать ничего не надо», — заметил Сергею М. Павел.

«Эти уроды всю страну про… рают», — ответил Сергей на реплику Dmitriy S. о семье «не без уродов».

«С ним играют, как с котёнком… сидел бы с лысым Жекой (коллега Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой — М. Р.) гонял бы по гастролям…»— отозвался Dimas Dim о Владимире Зеленском.

«Да если бы играли только Зеленским, да и шут бы с ним! Играют целой страной и населением. Ради хотелок западных корпораций играют целой страной, а население смеётся над Зеленским! Не понимают, что ли, что это уже не «95 квартал»… к сожалению, тупик… слишком далеко и глубоко увязли в этих всяческих «реформах», а главное, не осталось вообще суверенитета… вообще… только интересы олигархов и корпораций, которые тоже боятся, что им в любою минуту перекрыть могут кислород с вашингтонщины», — ответила Ната Л. на реплику Dimas Dim.

«[Владимир Зеленский]…будет бегать до тех пор, пока ему не скажут то, что он хочет услышать», — добавил Сергей.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

«Туркам не впервой лапшу развешивать. Кого они ещё не обманули?» — отозвался Еst_Titver.

«А ещё он (Эрдоган) пообещал мечетей в Украине построить. И «Байрактары» продал. Это из турецких новостей», — отметила Yuliia Aykılıç.

«Правильно депутатша написала… валить надо из этой страны!!!» — резюмировал Dimas Dim.

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Данную новость также прокомментировали украинские политики. Так, депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин отметил на своей странице в социальной сети Facebook: «В истории с «поддержкой» Турцией курса нынешней украинской власти в отношении России меня всегда удивляет только один вопрос: «Когда у Зеленского заметят, что Анкара не ввела никаких санкций против РФ и делать этого не собирается?» А так да, поддержка мощная и громкая».

«Зрада» пришла, откуда не ждали! Эрдоган на встрече с Зеленским сказал, что решение по Донбассу может быть только в формате Минских соглашений!» — поддержал на своемtelegram-канале коллегу по партии Илья Кива.

«Я имел удовольствие лицом к лицу общаться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом два часа вместо запланированного одного. Горжусь, что мы называем друг друга другом», — написал об итогах своей поездки в Турцию президент Украины.