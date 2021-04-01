Киев, , 14:37 — REGNUM Партии «Слуга народа» предстоит «разобраться» с депутатом Верховной рады Анной Колесник, чью скандальную переписку опубликовали СМИ. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко 1 апреля в комментарии изданию Strana.ua.

«Официальной позиции партии, фракции точно по этому поводу пока нет, но я думаю, что в ближайшее время мы наработаем и сообщим прессе, коллегам», — сказал он.

Корниенко отметил, что знает Колесник как достаточно патриотичного человека, а понять контекст переписки по фотографии с экрана телефона очень тяжело.

Напомним, ранее журналисты сфотографировали, как депутат Рады написала неизвестному собеседнику о своём желании «свалить из этой страны». Позже Колесник объяснила, что имела в виду отпуск, а не эмиграцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналисты опубликовали скандальную переписку депутата Рады