Стамбул, Турция, , 22:43 — REGNUM Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган обсудили «вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе». Об этом 10 апреля Зеленский заявил на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров.

«Следует отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают как относительно самих угроз, так и относительно путей надлежащего реагирования на эти угрозы», — сказал президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 апреля, Зеленский прибыл в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Переговоры лидеров двух стран, которые продлились около трех часов, проходили в закрытом для СМИ режиме во дворце Хубер.

Ранее стало известно о подготовке к встрече Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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