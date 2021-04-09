Москва, , 17:40 — REGNUM Ситуация на Украине стала одной из тем переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 9 апреля в пресс-службе Кремля.

«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении.

Москва стоит на позиции безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования ситуации на Украине, отмечается в сообщении.

Российский президент указал на то, что Киев «уклоняется от реализации Минских соглашений», возобновив в последнее время «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

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