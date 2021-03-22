Слухи о досрочной отставке пензенского губернатора Ивана Белозерцева обернулись задержанием. Белозерцев стал первым действующим главой региона, задержанным по уголовному делу, начиная с июля 2020 года. Фигурантом по нему также проходит российский миллиардер, бывший сенатор от Пензенской области Борис Шпигель, чья семья активно осваивает фармацевтический рынок на фоне пандемии коронавируса и имеет довольно неплохие прибыли, в том числе и от госзакупок. Именно холдинг Шпигелей стал официальным дилером двух препаратов от COVID-19 в медучреждения регионов России. ИА REGNUM проанализировало связи и активы фигурантов громкого уголовного дела. Эксперты задаются вопросом, кто же был главной целью силовиков — губернатор Иван Белозерцев или же владелец «Биотэка» Борис Шпигель?

Pnzreg.ru Иван Белозерцев

Уголовное дело и его фигуранты

21 марта 2021 года следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его заподозрили в получении более 31 млн рублей и иных ценностей в качестве взятки. Фигурантом этого же дела Следком назвал и бывшего пензенского сенатора, основателя фармацевтической группы «Биотэк», миллиардера из списка Forbes в 2012 году Бориса Шпигеля. Среди фигурантов были супруга Шпигеля и директор входящего в группу ОАО «Фармация» Антон Колосков. Взятки, по мнению следствия, передавались за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку продукции для учреждений здравоохранения Пензенской области.

(сс)Official SIF Борис Шпигель

Все фигуранты задержаны. Известно, что Белозерцев этапирован в Москву. В ближайшее время решится вопрос с мерой пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.

В соцсетях и телеграм-каналах идёт активное обсуждение этого громкого дела. Мнения о том, кто же был главной целью силовиков, расходятся. На фоне идущей фармацевтической войны бытует мнение, что целью мог быть вовсе не Белозерцев, а именно Шпигель, сохраняющий более десятка лет свой политический вес и влияние.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что Борис Шпигель ранее являлся советником бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнёва, а в Совет Федерации, где он пробыл десять лет, его делегировал в 2003 году губернатор Василий Бочкарев. Хинштейн также подчеркнул, что компания «Биотэк» ещё в эпоху Михаила Зурабова, который был министром здравоохранения и экономического развития РФ в 2004—2007 годах, вошла в число крупнейших поставщиков лекарств в стране.

duma.gov.ru Александр Хинштейн

Телеграм-канал Volgabrief отмечает, что «весенний губернаторопад снова начался с ПФО и по максимально жёсткому сценарию»:

"Белозерцев — системный человек, давно во власти, в его команде — кадры ещё бывшего губернатора Бочкарёва».

К слову, на сайте «Биотэка» размещён некий кодекс корпоративной этики, в котором заявлено, что в обществе «создана и поддерживается атмосфера категорической нетерпимости к коррупционному поведению».

"Фармацевтический король» и его группа

В своём телеграм-канале политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что задержание пензенского губернатора и «группы товарищей» во главе со Шпигелем похоже на первую ласточку «разбора полётов после пандемии», так как группа бывшего сенатора на сегодня — это «крупнейший поставщик лекарств, сопоставимый с Ростехом и его фармкластером».

Biotec.ru ООО «Биотэк»

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Группа «Биотэк» была основана в 1991 году. В её структуру входят фармацевтический завод «Марбиофарм» (Йошкар-Ола), завод «Биодез» (Лыткарино), более 250 аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове, а также пензенский медцентр «Эскулап».

Непосредственно за Борисом Шпигелем в ЕГРЮЛ на сегодня числится только участие в создании и руководстве общественными организациями. Он является президентом союза некоммерческих организаций «Всемирный конгресс русскоязычного еврейства», соучредителем фонда «Нет нацизму» (среди соучредителей был и Александр Починок, чьи данные схожи с данными бывшего министра по налогам и сборам, министра труда и социального развития РФ) и фонда «Стабильность». В соучредители последнего входит и ООО «Биотэк». Помимо этого, фонд «Стабильность» до 2007 года был соучредителем ООО «Стабильность-холдинг», который до ликвидации возглавлял сам Шпигель.

Напомним, ранее стало известно, что израильская полиция готова рассмотреть запрос России относительно бизнесмена Бориса Шпигеля, если таковой поступит. Сообщалось, что, будучи сенатором, Шпигель неоднократно встречался с израильским руководством.

В холдинге «Биотэк» Борис Шпигель указан как глава совета директоров.

Biotec.ru ООО «Биотэк»

Сама структура холдинга очень разветвленная и представлена цепочкой из ООО и ОАО. В большинстве из них владельцем фигурирует Евгения Шпигель, чьи данные схожи с данными супруги бывшего сенатора.

Евгения Шпигель: семейный бизнес

Одним из старейших юрлиц в структуре холдинга является ООО «Биотэк». Оно создано в 1991 году, зарегистрировано в Москве. Евгения Шпигель владеет в компании 77%, а АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» — 23%. Фирма занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В активе общества 10% в производственном ООО «Биодез» (90% у Евгении Шпигель), 6,8% во владимирском ООО «Аура», которое находится в стадии ликвидации, 100% в ООО «УК «Атлантик капитал» (деятельность по управлению ценными бумагами, ликвидируется с июня 2019 года) и 100% в торговом ООО «Руфарм» (в марте 2021 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ).

Также Евгения Шпигель — владелец 10% в ООО «Интеррегион», которое было создано в июне 2019 года для деятельности холдинга. 90% доли в фирме владеет ООО «Интермедфарм» (100% доли у той же Шпигель, фирма работает с 1998 года). «Интеррегиону» принадлежат четыре фирмы — ООО «Ростов-Фарм», «Интербиомед», краснодарское «Фарма Юг» и ликвидируемое с июля 2020 года «Иркутск Биофарм».

Базовый актив группы «Биотэк» — это завод «Марбиофарм». На 31 декабря 2020 года основной акционер ОАО «Марбиофарм» — АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация «Биотэк» с долей 94,64%.

marbiopharm.ru ОАО «Марбиофарм»

Из отчёта завода за 2019 год следует, что он поставляет на рынок более 90 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп, более 30% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Светлана Шпигель: бизнес-активы

У Бориса Шпигеля есть дочь Светлана. По данным СМИ, она была супругой известного певца Николая Баскова, продюсером которого выступал бизнесмен. Супружеская пара развелась несколько лет назад, у них есть сын Бронислав.

В ЕГРЮЛ фигурирует некая Светлана Борисовна Шпигель — владелец торговых фармацевтических компаний: с декабря 2019 года — пензенского ООО «Фармацияплюс», с февраля 2020 года — пензенского «Биомед», созданного тогда же, а также 33,33% в московском ООО «Старфарма» (совладельцы — Кирилл Чамов и Леонид Мостков) и 90% в ООО «Энзовин нутришн». В последнем ООО, которое специализируется на оптовой торговле гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием, 10% принадлежат Сергею Гурееву — директору «Интербиомеда», связанного с супругой Бориса Шпигеля — Евгенией.

Государственные контракты

Полностью все тендеры группы из-за её сложной структуры отследить невозможно, но по отдельным юрлицам картина всё равно получается впечатляющей. Итак, по открытым данным, ОАО «Фармация» за годы существования было поставщиком по свыше 23,3 тыс. госконтрактов на общую сумму более 12,8 млрд рублей. Среди заказчиков отметился в том числе минздрав Пензенской области с более чем 700 контрактами на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Отдельно продукция поставлялась и в больницы региона, а также госучреждениям в ПФО. Например, с ГУП «Фармация» минздрава Чувашии в 2016 году был заключен контракт на 1,2 млрд рублей на поставку медпрепаратов.

«Дочка» «Фармации» Биотэка — ООО «Поволжье-Фарм» было поставщиком по более 3 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 7,3 млрд рублей. Среди заказчиков почти 20 раз фигурировал нижегородский минздрав (общая сумма контрактов превышала 4 млрд рублей). Были поставщиками по госконтрактам и другие «дочки» «Фармации». Например, ООО «Биосамарфарм» выступало в этой роли в 1,7 тыс. случаев, получив около 3 млрд рублей, из которых порядка 600 контрактов были с пензенским минздравом. ООО «ФармаКиров» подписало 2,8 тыс. госконтрактов на общую сумму 133 млн рублей.

ООО «Биотэк» и вовсе было поставщиком по 13 тыс. госконтрактов на сумму свыше 95 млрд рублей. Среди заказчиков — минздрав Татарии, Минздрав России и многие другие.

«Интермедфарм» Евгении Шпигель было поставщиком по свыше 1,5 тыс. госконтрактов на общую сумму более 10,2 млрд рублей, «Ростов-Фарм» — по почти 600 контрактам на более чем 260 млн рублей, «Фарма Юг» — по 4,3 тыс. контрактов на общую сумму более 1 млрд рублей, ООО «Иркутск Биофарм» — по 1,2 тыс. контрактов на сумму более 800 млн рублей.

Числится поставщиком по госзаказам и фирма с двумя работниками, принадлежащая Светлане Шпигель — «Фармацияплюс» (20 контрактов на общую сумму более 11 млн рублей), а также созданное год назад ООО «Биомед» всё той же Светланы Шпигель. Оно уже успело побывать поставщиком почти 100 госконтрактов на общую сумму свыше 181,5 млн рублей.