В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития республики в январе 2021 года. Ряд ключевых показателей — развитие промышленности, жилищное строительство, розничная торговля — снизился, цены выросли сразу на 1%. Власти ссылаются на последствия ограничительных мер из-за коронавируса, а также уверяют в стабилизации цен на основные продовольственные товары. «Самым большим вызовом» для команды главы Чувашии Олега Николаева остаются низкие доходы и бедность населения, по которым республика по-прежнему входит в группу регионов-аутсайдеров. При этом руководитель республики вынужден был не только ставить задачи, но и учить министра экономики матчасти.

Duma.gov.ru Олег Николаев

Cap.ru Совещание в правительстве

О социально-экономической ситуации доложил вице-премьер — министр экономического развития Дмитрий Краснов, подчеркнув, что «до сих пор чувствуются последствия пандемии как для страны, так и для Чувашии». По его словам, «январь 2021 года характеризуется снижением экономической активности промышленности» (индекс 96,8%), спадом жилищного строительства (98,3%) и уменьшением оборота розничной торговли (97,8%). В то же время произошёл рост объёма сельского хозяйства (+0,5%), увеличилась номинальная (+5%) и реальная (+2,3%) заработная плата, инфляция составила 1%.

Cap.ru Планёрка в правительстве

Промышленность. По предварительным данным, в январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года индекс промышленного производства составил 96,8% (в январе 2020 года по сравнению с январём 2019 года — 106,8%). В министерстве прогнозируют, что в 2021 году промышленное производство подрастёт на 2%, но при этом рост будет ниже, чем в среднем по России, на 0,6%.

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Организациями промышленного комплекса в январе отгружено товаров и выполнено работ на 16 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 1,3%.

Cap.ru Промышленное производство: итоги января

Cap.ru Обрабатывающие производства: итоги января

Индекс обрабатывающих производств за январь составил 97,2%. Для сравнения: в январе 2020 года по сравнению с январём 2019 года показатель составлял 109,8%. Обрабатывающими предприятиями отгружено продукции на 12,8 млрд рублей, что выше на 1,9% уровня января 2020 года.

Строительство. Объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 1,9 млрд рублей, или 98,3% к уровню января 2020 года. Объём ввода жилья упал с 54,6 тыс. кв. метров в январе 2020 года до 17,1 тыс. кв. метров в январе 2021 года (индекс 31,3%). Всего в этом году планируется построить 716 тыс. кв. метров жилья.

Cap.ru Жилищное строительство: итоги января

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Сельское хозяйство. Индекс производства сельского хозяйства всех категорий в январе составил 100,5%, в том числе валовый надой молока увеличился на 4,5%, производство яиц — на 0,5%, а производство мяса сократилось на 4%. Рост обеспечен за счёт овощей: огурцов в теплицах выращено на 34,8% больше, чем было в январе прошлого года, а томатов — почти в четыре раза.

Инфляция. В январе в Чувашии цены выросли на 1%.

«Основной вклад в инфляцию в январе внесла плодоовощная продукция: рост в диапазоне от 2% на яблоки до 20% на помидоры. Также отмечен рост цен на транспортные услуги», — сказал Дмитрий Краснов.

По его словам, из перечня социально значимых товаров также снизились цены на яйца (-4%), колбасу (-3%), молоко цельное и макаронные изделия — 1%).

Cap.ru Инфляция: итоги января

«На сегодняшний день приоритетным для нас является вопрос цены на продовольственные товары — в частности, на сахар и подсолнечное масло. На сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населени, и в целом экономической стабильности. Что мы приняли? Это меры административного характера. Было запущено соглашение с производителями и торговыми сетями по поддерживанию цен на сахар (до 46 руб./кг) и масло подсолнечное (до 110 руб./л). В данный момент более 100 предприятий соблюдают условия соглашения», — заявил вице-премьер.

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По его словам, это позволило «стабилизировать динамику цен», при этом сахар подешевел на 1%, а стоимость подсолнечного масла «оставалась относительно стабильной».

Cap.ru Розничная торговля: итоги января

Малый бизнес. По данным министерства, в настоящее время в Чувашии «фактически осуществляют свою деятельность 49,5 тыс. субъектов» малого и среднего бизнеса (МСП).

«Активно регистрируются самозанятые. Их на территории Чувашской Республики 10 596, из них непосредственно осуществляют деятельность на территории Чувашской Республики 7613. Как мы знаем, самозанятые являются также субъектами малого и среднего предпринимательства, и с 2021 года мы отмечаем, что общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 49,5 тыс.», — отметил Дмитрий Краснов.

Cap.ru Малый и средний бизнес: итоги января

Министр экономики также напомнил, что план для Чувашии установлен на 2021 год — регистрация в качестве самозанятых 13 тыс. человек.

«Можно сказать, что мы уверенно его перевыполнили», — заявил вице-премьер.

Отметим, что на планёрке в январе 2021 года, где подводились годовые итоги социально-экономического развития, Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии количество субъектов МСП сократилось на 7%, но «если приплюсовать самозанятых, то мы получаем не такую уж плохую картину». На что его раскритиковал глава Чувашии Олег Николаев.

«По малому и среднему предпринимательству, согласно федеральной методике, самозанятые уже официально включаются в количество субъектов малого и среднего предпринимательства. И когда вы называете данные по малому бизнесу и говорите, что у нас ещё есть самозанятые, то даёте некорректные данные. А потом вы говорите, что самозанятые имеют право пользоваться льготами, но они уже давно имеют право ими пользоваться и приравнены полностью к субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому я соответствующим образом обращаю на это ваше внимание», — учил матчасти глава Чувашии своего вице-премьера.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Олег Николаев также усомнился тогда в приведённой Дмитрием Красновым годовой статистике по самозанятым, отметив, что «количество не 6 тысяч».

«Прошу давать корректные данные», — дипломатично призвал глава Чувашии, выразительно посмотрев на министра.

Отметим, что после этой критики в февральском отчёте министра количество самозанятых увеличилось уже до 10,5 тыс. человек.

Напомним, что в Чувашии в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, работают 150,1 тыс. человек, оборот в 2020 году составил 330 млрд рублей, уплачено налогов на 21,8 млрд рублей.

Безработица. Министр экономики отметил, что в Чувашии «пик безработицы идёт на спад». Больше всего безработных было зарегистрировано в августе 2020 года — 29,6 тыс. человек.

«Мы видим, что постепенно происходит стабилизация на рынке труда: на 1 февраля насчитывалось 13 576 безработных (на 1 февраля 2020 года — 4630, прим. ИА REGNUM). Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 февраля составил 2,2%, в то время как на 1 января — 2,5%», — сообщил вице-премьер.

Доходы населения. Дмитрий Краснов проинформировал, что реальная заработная плата в январе выросла на 2,3% и составила 31 тыс. рублей. По его словам, «оценочно заработная плата по итогам 2021 года фиксируется на уровне 5,6%».

Cap.ru Министр экономики Дмитрий Краснов

Отметим, что ранее министр экономики по итогам 2020 года сообщал, что по показателю уровня жизни Чувашия занимает 13-е место в Поволжье и 72-е место — в России. Начисленная заработная плата в республике составила в прошлом году 31,3 тыс. рублей, реальные доходы снизились за год на 1,8%.

«По уровню бедности — 12-е место в ПФО, 67-е — в Российской Федерации. Здесь у нас соответственно самый большой вызов», — заявил Дмитрий Краснов.

Подводя итоги, Олег Николаев отметил, что январь как первый месяц года традиционно имеет свою специфику:

«Наша задача — дальше не просто набрать темп, а очень активно и динамично реализовывать все запланированные мероприятия, чтобы мы своевременно достигали намеченных результатов и предоставляли людям те блага, которые предусмотрены и нацпроектами, и стратегией развития республики до 2035 года».