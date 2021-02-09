«Самый большой вызов» для команды главы Чувашии
В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития республики в январе 2021 года. Ряд ключевых показателей — развитие промышленности, жилищное строительство, розничная торговля — снизился, цены выросли сразу на 1%. Власти ссылаются на последствия ограничительных мер из-за коронавируса, а также уверяют в стабилизации цен на основные продовольственные товары. «Самым большим вызовом» для команды главы Чувашии Олега Николаева остаются низкие доходы и бедность населения, по которым республика по-прежнему входит в группу регионов-аутсайдеров. При этом руководитель республики вынужден был не только ставить задачи, но и учить министра экономики матчасти.
О социально-экономической ситуации доложил вице-премьер — министр экономического развития Дмитрий Краснов, подчеркнув, что «до сих пор чувствуются последствия пандемии как для страны, так и для Чувашии». По его словам, «январь 2021 года характеризуется снижением экономической активности промышленности» (индекс 96,8%), спадом жилищного строительства (98,3%) и уменьшением оборота розничной торговли (97,8%). В то же время произошёл рост объёма сельского хозяйства (+0,5%), увеличилась номинальная (+5%) и реальная (+2,3%) заработная плата, инфляция составила 1%.
Промышленность. По предварительным данным, в январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года индекс промышленного производства составил 96,8% (в январе 2020 года по сравнению с январём 2019 года — 106,8%). В министерстве прогнозируют, что в 2021 году промышленное производство подрастёт на 2%, но при этом рост будет ниже, чем в среднем по России, на 0,6%.
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Организациями промышленного комплекса в январе отгружено товаров и выполнено работ на 16 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 1,3%.
Индекс обрабатывающих производств за январь составил 97,2%. Для сравнения: в январе 2020 года по сравнению с январём 2019 года показатель составлял 109,8%. Обрабатывающими предприятиями отгружено продукции на 12,8 млрд рублей, что выше на 1,9% уровня января 2020 года.
Строительство. Объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 1,9 млрд рублей, или 98,3% к уровню января 2020 года. Объём ввода жилья упал с 54,6 тыс. кв. метров в январе 2020 года до 17,1 тыс. кв. метров в январе 2021 года (индекс 31,3%). Всего в этом году планируется построить 716 тыс. кв. метров жилья.
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Сельское хозяйство. Индекс производства сельского хозяйства всех категорий в январе составил 100,5%, в том числе валовый надой молока увеличился на 4,5%, производство яиц — на 0,5%, а производство мяса сократилось на 4%. Рост обеспечен за счёт овощей: огурцов в теплицах выращено на 34,8% больше, чем было в январе прошлого года, а томатов — почти в четыре раза.
Инфляция. В январе в Чувашии цены выросли на 1%.
По его словам, из перечня социально значимых товаров также снизились цены на яйца (-4%), колбасу (-3%), молоко цельное и макаронные изделия — 1%).
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По его словам, это позволило «стабилизировать динамику цен», при этом сахар подешевел на 1%, а стоимость подсолнечного масла «оставалась относительно стабильной».
Малый бизнес. По данным министерства, в настоящее время в Чувашии «фактически осуществляют свою деятельность 49,5 тыс. субъектов» малого и среднего бизнеса (МСП).
Министр экономики также напомнил, что план для Чувашии установлен на 2021 год — регистрация в качестве самозанятых 13 тыс. человек.
Отметим, что на планёрке в январе 2021 года, где подводились годовые итоги социально-экономического развития, Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии количество субъектов МСП сократилось на 7%, но «если приплюсовать самозанятых, то мы получаем не такую уж плохую картину». На что его раскритиковал глава Чувашии Олег Николаев.
Олег Николаев также усомнился тогда в приведённой Дмитрием Красновым годовой статистике по самозанятым, отметив, что «количество не 6 тысяч».
Отметим, что после этой критики в февральском отчёте министра количество самозанятых увеличилось уже до 10,5 тыс. человек.
Напомним, что в Чувашии в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, работают 150,1 тыс. человек, оборот в 2020 году составил 330 млрд рублей, уплачено налогов на 21,8 млрд рублей.
Безработица. Министр экономики отметил, что в Чувашии «пик безработицы идёт на спад». Больше всего безработных было зарегистрировано в августе 2020 года — 29,6 тыс. человек.
Доходы населения. Дмитрий Краснов проинформировал, что реальная заработная плата в январе выросла на 2,3% и составила 31 тыс. рублей. По его словам, «оценочно заработная плата по итогам 2021 года фиксируется на уровне 5,6%».
Отметим, что ранее министр экономики по итогам 2020 года сообщал, что по показателю уровня жизни Чувашия занимает 13-е место в Поволжье и 72-е место — в России. Начисленная заработная плата в республике составила в прошлом году 31,3 тыс. рублей, реальные доходы снизились за год на 1,8%.
Подводя итоги, Олег Николаев отметил, что январь как первый месяц года традиционно имеет свою специфику: