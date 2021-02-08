Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чувашии в январе 2021 года сократился объём строительных работ и ввод жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 февраля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Строительство: данные минэкономразвития Чувашии Cap.ru

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Подводя предварительные итоги социально-экономического развития, глава минэкономразвития отметил, что в январе 2021 года объём работ по виду деятельности «Строительство» составил 1,9 млрд рублей, что на 1,7% меньше уровня января прошлого года.

За указанный период объём ввода жилья упал с 54,6 тыс. до 17,1 тыс. кв. метров, составив 31,3% к уровню января 2021 года.

«В январе введено 17,1 тыс. кв. метров, или треть от января предыдущего года. Или 2,4% к плановому показателю по вводу жилья в 2021 году», — сказал Дмитрий Краснов.

Министр пояснил, что причиной стали «последствия пандемии» и ограничительные меры, которые в январе и феврале 2020 года ещё не действовали.

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