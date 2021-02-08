Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии последствия пандемии сказались на объёме промышленного производства. В январе при росте отгруженной промышленной продукции объём производства снизился. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 февраля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Промышленное производство: данные минэкономразвития Чувашии Cap.ru

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По его словам, индекс промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года предварительно составил 96,8%. Организациями промышленного комплекса за январь отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 16 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 1,3%.

«До сих пор чувствуются последствия пандемии как для страны, так и Чувашии. Январь 2021 года характеризуется снижением экономической активности промышленности», — отметил Дмитрий Краснов.

Что касается обрабатывающих производств, то в январе индекс составил 97,2%, объём отгруженной продукции увеличился на 1,6% и достиг 12,8 млрд рублей.

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