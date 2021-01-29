27 января официальные лица Союзного государства России и Белоруссии отметили Международный день памяти жертв Холокоста. Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев принял участие в церемонии возложения цветов у мемориала «Яма» (Последний путь) в Минске. Участие в мероприятии приняли министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, посол Израиля Алекс Гольдман-Шайман, а также главы других дипломатических миссий — Германии, Австрии, США, Британии, Евросоюза и представительства ООН, представители еврейских религиозных и общественных организаций.

ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших участниках протестных выступлений в Минске в районе улиц Притыцкого-Бельского

«В этот день 76 лет назад Красная Армия освободила нацистский лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» — Освенцим. За время существования концлагеря нацисты убили в нем более миллиона узников, 90% из них — евреи. Жертвами гитлеровцев стали 75 тыс. поляков, 21 тыс. цыган, 15 тыс. советских военнопленных», —проинформировало по итогам посольство России в Белоруссии.

Подобные сообщения — обычное явление. Обычно мало кого смущает, что процент погибших евреев и других национальностей подаётся в цифрах и процентах, а русские учитываются в общем количестве «советских военнопленных» (среди которых, кстати, было немало в том числе евреев).

Глава МИД Белоруссии зачитал по суфлёру для пропагандистов: «Наша страна прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. Нацизм оставил в Беларуси жуткий след: более 260 концлагерей и мест массового истребления, в том числе более 70 еврейских гетто. Были разграблены, сожжены, превращены в руины свыше 200 городов и 9 тысяч деревень. Погибли миллионы наших соотечественников».

Под «страной» Макей понимает не СССР, в котором родился и присягу на верность которому приносил, но бывшую БССР. Именно к ней относятся округлённые цифры, которые глава белорусской постсоветской дипломатии не удосужился выучить. Весьма показательное поведение в контексте официозных призывов прежних лет не переписывать историю, не приватизировать победу в Великой Отечественной войне, не уничтожать нашу общую историческую память растаскиванием по «национальным квартирам».

«Белорусское государство стремится прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогли бы ему в защите человеческой жизни и достоинства, помогли бы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе», — заявил Макей во время траурной церемонии на месте массовой казни узников минского гетто.

Belarus.mid.ru Возложение цветов у мемориала «Яма» (Последний путь) в Минске

По случайному, однако весьма символичному совпадению в тот же день, 27 января, Amnesty International опубликовала доклад именно о пытках, убийствах и чудовищных издевательствах в современной Белоруссии. Систематическое, грубое и массовое нарушение базовых прав человека в постсоветской республике — тема постоянных докладов, заявлений и специальных расследований белорусских и международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Однако на этот раз авторитетная международная правозащитная организация указала на десятках тысяч подвергшихся такому обращению, в числе которых несколько убитых мирных безоружных оппозиционеров.

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Также в этот день, 27 января инициатива BYPOL опубликовала очередное расследование громкого убийства минчанина Романа Бондаренко. На него 11 ноября напали и жестоко избили, судя по материалам BYPOL, сотрудники МВД Белоруссии и лица из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

Избивали Бондаренко так, что спустя примерно полчаса после его похищения сами же предпочли избавиться от умирающего. После тяжелейшей операции на следующий день он скончался. Со слов матери арестованного за обнародование документального подтверждения трезвого состояния убитого Бондаренко — врача-анестезиолога Артёма Сорокина, он в тот день ей рассказал: «Мама, сегодня был такой ужасный случай! К нам поступил избитый парень. У него проломлен череп, в рану выступил отечный мозг. Сам тоже весь избитый. И мы всю ночь работали над тем, чтобы заправить этот мозг хотя бы под кожу. Но шансов выжить у него нет».

За надпись «Не забудем, не простим!» так называемые судьи приговаривают белорусских юношей и девушек к реальным срокам лишения свободы. На зону отправились как-то не очень благонадёжно хлопавшие в ладоши, а убийцы мирных манифестантов и избивавшие их с остервенением гитлеровских штурмовиков садисты разгуливают на свободе.

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ИА REGNUM Одна из листовок на стене памяти убитого манифестанта Александра Тарайковского во дворе одного из домов в районе улицы Притыцкого в Минске

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сделал всё для того, чтобы действующие в духе итальянских фашистов и германских нацистов не были привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, как сообщил BYPOL, чудесным образом из Госкомитета судебных экспертиз (который до октября возглавлял Швед) исчезло заключение медико-криминалистическая экспертизы, выполненной по факту убийства Бондаренко.

Уничтожение документов, ложь и преступное бездействие должностных лиц — тоже из арсенала подельников Адольфа Гитлера. Вот такие «ценности и культуру» прививает молодому поколению бюрократия «республики-партизанки».

Также 27 января в минском музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. В нём участвовали посол России, министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и другие белорусские чиновники, а также общественные деятели.

Выступая на мероприятии, председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочановазаявила: «Мы делаем все, чтобы передать память и правду о той войне новым поколениям. Мы понимаем четко, что без прошлого нет будущего».

На первый взгляд, слова правильные и уместные. Однако за этой благовидной скорлупой скрывается идейный распад, местечковый национализм, ревизионизм и фейки.

Из той же речи Кочановой в музее: «Белорусы как никто понимают боль той утраты, потому что первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков». То есть представительница минской бюрократии затянула старую ревизионистскую песню Александра Лукашенко про «первый удар».

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Belarus.mid.ru Торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда в минском музее истории Великой Отечественной войны

Уместно напомнить, что Лукашенко постоянно напоминает о своём дипломе историка, периодически шокируя общественность лживыми и кощунственными измышлениями про «ленинградцев под оккупацией», про «Скорину Питерского» и т. п. Так, в июле 2019 года на межгосударственном форуме в Петербурге, в присутствии Владимира Путина обладатель могилёвского и горецкого дипломов о высшем образовании публично заявил: «Должен вам сказать как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах».

Особым цинизмом Лукашенко отличился в конце того же 2019 года, когда несколько раз публично заявил «про не наши» Отечественные войны — в том числе Великую Отечественную войну. В 2020 году он не постеснялся проговорить эти же ревизионистские инсинуации. В этом же безумном вербальном потоке как бы историка не первый год присутствуют русофобские фейки про борьбу с Российской империей в 1939 году, «плётку», «лапти», «клочок земли» и тому подобное, награждения медалями за очередную веху «освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

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Посла России нисколько не смутило, что на пафосные заявления сподобилась та самая Кочанова, которая недавно с треском провалила «идеологическую работу» со студентами. Она откровенно не знала, чем аргументировать официальную позицию по якобы «фашистскому» бело-красно-белому флагу белорусских националистов. На встрече 11 ноября Кочанова вполне серьёзно пыталась охмурить студентов фейковым «планом Даллеса». Такого позора Белгосуниверситет не видывал давно.

Bsu.by Наталья Кочанова во время встречи со студентами факультета журналистики БГУ

Псалом 1 начинается с первого стиха, который звучит так: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе». Что поделать: работа российского дипломата трудна и опасна именно потому, что ему постоянно приходится иметь дело с лукавыми (согласно толкованию святого Афанасия). Не совсем понятно, зачем этим нечестивцам подыгрывать в их гнусных ревизионистских деяниях.

Не только МИД РФ — руководству Государства Российского давно следовало всерьёз обратить внимание на возрождение фашистских и неонацистских практик в ближнем зарубежье. Не важно, под какими знамёнами и словесами они творятся. Заявлений «озабоченных» почти никто не слышит, обзоры по Прибалтике и Украине почти никто не читает. Нужны другие механизмы и меры, которые не позволят коричневой чуме укорениться в красно-зелёной обёртке.