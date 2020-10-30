Минск, , 14:13 — REGNUM Символика белорусских националистов — бело-красно-белый флаг — является «фашистской» и неприемлемой для Белоруссии. Об этом 30 октября в Минске заявил Александр Лукашенко.

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Во время состоявшейся в президентском дворце церемонии представления коллективу МВД нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба были осуществлены награждения. Лукашенко также высказался о мерах по преодолению дестабилизации общественно-политической обстановки.

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сообщил Лукашенко. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать».

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко заявил также, «что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией».

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В связи с этим он отметил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил», и заявил: «Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение».

Лукашенко также вручил генеральские погоны: Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову — генерал-лейтенанта милиции, а Михаилу Грибу — генерал-майора милиции.

Отметим, бело-красно-белый флаг был придуман в 1918 году виленским архитектором Клавдием Дуж-Душевским по заказу белорусских националистов, использовавших этот символ в своей сепаратистской и русофобской деятельности. Этот символ использовали белорусские коллаборационисты во время Первой мировой войны, Советской-польской войны и межвоенной эмиграции, а также во время Великой Отечественной войны на территории оккупированной БССР как легальный символ, разрешённый германскими оккупационными властями. Этот флаг наравне с гербом литовских князей «Погоня» использовался при организации «белорусских» частей SS и других вооружённых формирований, направлявшихся на подавление партизанского движения в Белоруссии и помощь Вермахту в противодействии Красной Армии.

В послевоенный период бело-красно-белый флаг использовался бежавшими на запад коллаборационистами и националистами, сотрудничавшими с западными спецслужбами во время холодной войны с СССР. Во время горбачёвской перестройки этот символ использовался праворадикальным русофобским движением «Белорусский народный фронт» и аналогичными националистическими организациями. В 1991 году они провели через Верховный совет Белоруссии решение о придании этому символу статуса государственного. По решению всебелорусского референдума 1995 года государственным символом Белоруссии стал нынешний флаг — красно-зелёный с орнаментом. Белорусские националисты добиваются реабилитации этого символа, который в 2020 году фактически стал символом сопротивления «режиму Лукашенко».

Отметим, за критику легализации этой символики в 2016 году были арестованы и в 2018 году осуждены за «экстремизм» три белорусских публициста — Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. На процессе по «делу регнумовцев» свидетели обвинения из Госкомитета судебных экспертиз и министерства информации пытались доказать, что публикации авторов якобы разжигали вражду и рознь между народами Белоруссии и России, содержали якобы неразрешённую критику политики «белорусизации» и уничижали «национальный символ» — тот самый бело-красно-белый флаг.