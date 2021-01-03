«Важным фактором, повлиявшим на мое ощущение одиночества, стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. С моей точки зрения, отданный на откуп не очень компетентным людям, которые, как минимум, демонстрируют катастрофически низкий уровень владения русским языком, этот юбилей рискует стать дорогостоящим «праздником жизни» для узкой прослойки региональной власти. И я вновь ощущаю себя чужим в этом бодром и безоглядном процессе», — доктор философских наук, профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Антон Фортунатов поделился c ИА REGNUM мнением об итогах прошедшего года.

Аристарх Васильевич Лентулов. Нижний Новгород. 1915

ИА REGNUM: Каким словом Вы бы охарактеризовали 2020 год?

Доминантное чувство, которое сопровождало 2020 год, — это, пожалуй, чувство растерянности. Мы оказались неготовыми ко многим неожиданным вещам: выходить из дома на прогулку или в магазин по электронному пропуску, соблюдать ограничения, полагаться на обещания.

Растерянность напрямую связана с одиночеством. Именно оно, в самых разных его проявлениях и смыслах, оказалось тем социальным да и политическим фоном, который как-то заслонил собой наши надежды, перечеркнул наши планы.

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Для меня в уходящем году было несколько доминантных событий, которые стали символами этого странного времени. Я не буду говорить про Ирину Славину, поскольку лично с ней знаком не был. Но вот судебный процесс по делу Александра Пичугина из-за якобы недостоверной информации о коронавирусе меня действительно потряс: отныне журналист находится под дамокловым мечом внезапных преследований по самым неожиданным поводам, из-за неправильно понятого или нечаянно сказанного слова.

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Другим важным фактором, повлиявшим на мое ощущение одиночества, стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. С моей точки зрения, отданный на откуп не очень компетентным людям, которые, как минимум, демонстрируют катастрофически низкий уровень владения русским языком, этот юбилей рискует стать дорогостоящим «праздником жизни» для узкой прослойки региональной власти. И я вновь ощущаю себя чужим в этом бодром и безоглядном процессе.

Добавлю к этому уже формирующееся на наших глазах «городское пространство». Сквер Звездинка, родной для меня, одним из первых пережил волну неистового «благоустройства». Критика проекта реконструкции со стороны общественности была мощной, но власти в ответ заявляли о всеобщей поддержке, а сомневающихся просили подождать: вот, дескать, расцветут деревья, и все станет на свои места. Однако уже сейчас по «малым формам» начинает расползаться варварское граффити, что, в общем нужно было прогнозировать изначально, и — то ли еще будет…

Nizhny800.ru Сквер Свердлова обновился в рамках программы #Среда800 к юбилею Нижнего

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Однако все-таки было и хорошее. Это, может, прозвучит неожиданно, но для меня приятным сюрпризом стали выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода, вернее, один их результат: депутатом от КПРФ стал профессор ННГУ Михаил Рыхтик, человек порядочный и умный, а главное — не денежный мешок и не конъюнктурный политикан. Значит, что-то сдвигается, может быть, и не очень заметно, в нашей политике в сторону мыслей и чаяний простых людей. В этом я вижу надежду.

Imomi.unn.ru Профессор ННГУ Михаил Рыхтик

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Наконец, в конце декабря мне позвонили из поликлиники и пригласили на прививку от ковида. Я, честно говоря, не надеялся в уходящем году ее получить, и это тоже стало приятной неожиданностью: значит, не все утопает в словах, есть и реальные дела, которые ты в буквальном смысле можешь ощутить на себе. В общем, я думаю, что следующий год должен стать Годом надежды.