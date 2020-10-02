Нижний Новгород, , 18:12 — REGNUM Главный редактор оппозиционного нижегородского издания «Коза пресс» Ирина Славина сегодня 2 октября совершила самоубийство у здания МВД.

По сообщению очевидцев, трагедия произошла около 15.30. В МЧС рассказали, что спасатели выехали на место, однако, спасти женщину не удалось.

Погибшую пытались спасти прохожие, но «она оттолкнула подоспевших на помощь людей», — пишет NN.ru

Незадолго до смерти журналистка оставила в социальной сети сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Следственный комитет произошедшее прокомментировал так: «Днем 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки».

Напомним, что за день до самоубийства к Славиной, наряду с рядом других оппозиционно настроенными политиков и активистов Нижнего Новгорода, пришли силовики и провели обыск.

Читайте также: В Нижнем Новгороде прошли массовые обыски в домах оппозиционеров

Ирина Славина возглавляла небольшое оппозиционное издание в Нижнем Новгороде «Koza.press». Журналистка регулярно эмоционально выступала с критикой местных и федеральных властей по широкому кругу тем — от благоустройства и экологии, до внешней политики России.