Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM Объем проектов, которые могут включить в программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, оценивается в 20 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам губернатора, за последний год удалось добиться увеличения объема федеральной поддержки на мероприятия, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию, с 1 млрд до «как минимум» 11 млрд рублей.

«Я считаю, что еще целый ряд проектов можно включить в эту программу. Вообще в целом я оцениваю объем этих проектов до 2021 года в размере около 20 млрд рублей», — отметил глава области.

Он добавил, что 800-летие — это больше, чем праздник. Это шанс на улучшение жизни. В основе всех планируемых работ должен лежать принцип экологичности — от строительных материалов до изменения привычек граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году федеральный бюджет выделил Нижнему Новгороду 872,3 млн рублей на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия в преддверии 800-летия. Средства будут освоены в 2020 году. Всего в рамках подготовки к празднованию планируется восстановить более 70 объектов культурного наследия.