Нижний Новгород, , 13:38 — REGNUM Кандидаты «Единой России» лидируют, по предварительным подсчетам, в 26 округах Нижнего Новгорода, сообщил 14 сентября областной ЦИК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Еще 9 мест разделили между собой представители КПРФ (4 мандата), ЛДПР (2), «Справедливой России» (2) и «Партии роста» (1).

Кандидаты от партий «Патриоты России», «Яблоко», «Новые люди», «Родина», а также «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не получили ни одного мандата.

Результаты выборов по округам Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

Округ № 1 — Владимир Тарасов («Единая Россия»)

№ 2 — Кирилл Лазорин (КПРФ)

№ 3 — Роман Пономаренко («Единая Россия»)

№ 4 — Валерий Скакодуб («Единая Россия»)

№ 5 — Владимир Аношкин («Единая Россия»)

№ 6 — Мария Кузнецова («Единая Россия»)

№ 7 — Владимир Амельченко («Единая Россия»)

№ 8 — Карим Ибрагимов («Единая Россия»)

Ленинский район:

№ 9 — Татьяна Скоробогатова («Единая Россия»)

№ 10 — Андрей Дранишников («Единая Россия»)

№ 11 — Денис Миронов («Единая Россия»)

№ 12 — Михаил Рыхтик (КПРФ)

Канавинский район:

№ 13 — Николай Сатаев (КПРФ)

№ 14 — Мария Самоделкина («Единая Россия»)

№ 15 — Руслан Станчев («Единая Россия»)

№ 16 — Инна Ванькина («Единая Россия»)

Московский район:

№ 17 — Герман Карачевский (ЛДПР)

№ 18 — Станислав Прокопович («Единая Россия»)

№ 19 — Юрий Ерофеев («Единая Россия»)

№ 20 — Юлия Мантурова (КПРФ)

Сормовский район:

№ 21 — Павел Пашинин («Единая Россия»)

№ 22 — Михаил Иванов («Единая Россия»)

№ 23 — Сергей Пляскин («Единая Россия»)

№ 24 — Евгений Костин («Единая Россия»)

Нижегородский район:

№ 25 — Жанна Скворцова («Партия роста»)

№ 26 — Елена Аржанова («Единая Россия»)

№ 27 — Оксана Дегтерева («Единая Россия»)

№ 28 — Ольга Балакина («Единая Россия»)

Советский район:

№ 29 — Анна Круглова («Единая Россия»)

№ 30 — Олег Лавричев («Единая Россия»)

№ 31 — Татьяна Гриневич («Справедливая Россия»)

№ 32 — Марк Фельдман («Единая Россия»)

Приокский район:

№ 33 — Николай Чернышов (ЛДПР)

№ 34 — Владимир Поддымников-Гордеев («Единая Россия»)

№ 35 — Анна Татаринцева («Справедливая Россия»)

В целом по Нижегородской области прошли 172 муниципальные избирательные кампании, участие в которых приняло более 3700 зарегистрированных кандидатов, в том числе 227 кандидатов на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода.