Первому каналу прочат рокировки: что включает в себя этот актив?
Рокировки на рынке СМИ, начавшиеся с активов экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски — дочери бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина и мужа Татьяны ЕльцинойВалентина Юмашева — Полины Юмашевой, продолжились Первым каналом. Долю государства в нём за счёт дополнительного выпуска акций уменьшат, но будет задействовано право «золотой акции», которое позволяет контролировать работу. ИА REGNUM подробно рассмотрело, что представляет собой актив, который планируют исключить из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ России.
О рокировках и указе президента
22 декабря 2020 года Минцифра РФ сообщило, что новым председателем совета директоров Первого канала назначен помощник президента России Максим Орешкин.
Для справки: Орешкин с 2015 по 2020 год занимал посты замминистра финансов РФ, министра экономического развития РФ, а в январе 2020 года был назначен помощником президента РФ.
В тот же день в базе системы «Консультант плюс» появился указ президента РФ Владимира Путина за номером 806, касающийся будущего АО «Первый канал». Отмечалось, что «в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества» будет осуществлено увеличение уставного капитала через довыпуск акций и их реализацию «негосударственным акционерам», но при этом доля РФ будет сохранена на уровне не менее 34%. Правительство РФ должно в течение трёх месяцев обеспечить мероприятия по увеличению уставного капитала, определить перечень негосударственных акционеров, определить размер доли РФ, а также обеспечить заключение между РФ и негосударственными акционерами соглашения, в котором будет определён порядок осуществления прав, в том числе управления и распоряжения акциями из числа госсобственности. Российское правительство также должно принять решение об использовании в отношении АО специального права в управлении — «золотой акции».
Также Первый канал исключат из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Для справки: «золотая акция» — это право, которое фактически служит для государственного контроля за приватизируемым предприятием.
Кто собственники Первого канала?
До 2002 года Первый канал был «Общественным Российским Телевидением». Компания начала своё вещание в апреле 1995 года, став преемником государственной телерадиокомпании «Останкино» — основного вещателя в СССР, который охватывал 99,8% населения.
Последние открытые данные по составу акционеров АО «Первый канал» датированы 30 сентября 2016 года. Тогда РФ принадлежало 38,9% доли, ещё 24% было за ООО «ОРТ-КБ» из Москвы и 25% у ООО «РастрКом-2002» из Санкт-Петербурга. Иные акционеры не раскрывались.
По данным ЕГРЮЛ, «РастрКом-2002», которое занималось управлением финансово-промышленными группами с июля 2002 года, прекратило деятельность путём реорганизации в форме присоединения в ноябре 2018 года. Компания принадлежала ЗАО «Национальная медиа группа», которое и стало правопреемником ООО.
По данным с сайта «Национальной медиа группы» (НМГ) председателем совета директоров является Алина Кабаева. Среди сегодняшних активов компании указаны пять каналов, включая Первый. Доля владения в «Первом канале» — 29%.
Для справки: на сайте НМГ уточняется, что холдинг создан в 2008 году «путём объединения медийных активовАлексея Мордашова, АБ «Россия», «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». В рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Мордашов занимал строчку №4 с капиталом $16 800 млн. Уточнялось: в «Северстали» Мордашову принадлежит 76,4%. В списке акционеров, размещённом на сайте компании в июле 2020 года, крупными акционерами числятся кипрские фирмы: Astroshine Limited — 16,35%, Loranel Limited — 21,35%, Pearlgreen Limited — 16%, Rayglow Limited — 18,15%.
В марте 2019 года группа ВТБ сообщила, что «ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО Первый канал у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу». Но уже в конце сентября 2020 года стало известно о выходе группы из состава акционеров.
По открытым данным, помимо НМГ и доли государства, акции АО «Первый канал» находятся у ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1%, ФГУП «Телевизионный технический Останкино» — 3%. В комментариях СМИ группа ВТБ не исключает, что может вновь стать акционером Первого канала в ходе дополнительной эмиссии.
Об активах «Первого канала»
В собственности АО «Первый канал» достаточно обширный бизнес-портфель. Попробуем в нём разобраться.
Из последнего доступного широкой общественности отчёта АО «Первый канал» за 2015 год следует, что юрлицо на тот момент было участником (акционером) семи компаний, включая ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» (доля — 100%, отвечает за распространение за рубежом), ЗАО «Библиотека прав Первого канала» (доля 100%), ЗАО «Первый канал — Санкт-Петербург» (100%), ТОО «Евразия+ОРТ» (20% доли, отвечает за вещание в Казахстане) и другие. Также общество было участником пяти некоммерческих организаций.
Помимо этого, в январе 2015 года было принято решение прекратить участие в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер» (Украина), в котором у Первого канала до этого была доля 29%. Предполагалось продать её за 100 млн долларов США.
По данным ЕГРЮЛ, на 23 декабря 2020 года у АО «Первый канал» в активе также есть 38 представительств, в том числе в Свердловской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Саратовской, Ростовской, Новосибирской, Костромской областях, в Татарии, Дагестане, Санкт-Петербурге, Чечне, Крыму, Хабаровском, Приморском, Ставропольском, Краснодарском, Красноярском, Краснодарском краях, Азербайджане, Таджикистане, Израиле, Китае, Германии, Латвии, Грузии, США, Великобритании, Армении, Белоруссии, Франции, Казахстане и на Украине.
Из действующих коммерческих компаний также в активе — 25% в ООО «Национальный рекламный альянс» (деятельность рекламных агентств).
Данный альянс учрежден в июне 2016 года. Его уставный капитал — 1 млн рублей. Среди собственников также — ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», АО «Газпром-медиа холдинг» и АО «Национальная медиа группа». У всех по 25%. Возглавляет актив с августа 2019 года Алексей Толстоган.
Помимо этого, Первому каналу принадлежит 90% доли в ООО «Телетекст-1», которое с июля 2006 года ведёт деятельность в области радиовещания. Ещё 10% доли у АО «Первый канал. Всемирная сеть».
Также АО «Первый канал» числится учредителем детско-юношеского телеканала «Карусель», где ему, по последним данным, принадлежало 50% доли. В свою очередь ЗАО «Карусель» — единственный владелец ООО «Рекламное агентство «Аист», созданного в 2017 году в Москве.
Если говорить о финансовых итогах работы АО «Первый канал», то 2019 год общество закончило с убытком. По данным «Интерфакса», выручка компании упала на 17,8%, до 27 млрд рублей, а чистый убыток сократился до 4,15 млрд рублей против 6,8 млрд рублей в 2018 году.
Для справки: только за 2015 год АО «Первый канал» получило из федерального бюджета более 4,2 млрд рублей, которые пошли на возмещение расходов на распространение и трансляцию программ в населённых пунктах до 100 тыс. жителей и возмещение расходов ФГУП «РТРС» на покупку и замену оборудования для такой трансляции. Ещё 3,5 млрд рублей было выделено на возмещение затрат на производство и приобретение программного продукта, наполнение им телеэфира и доведение до телезрителей. Также, по открытым данным, Первый канал был исполнителем как минимум 35 госконтрактов на общую сумму более 1 млрд рублей.