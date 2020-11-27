27 ноября 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 07:16 — REGNUM В свете перестановки значимых фигур «по шахматной доске» и масштабной оптимизации ведомств, проводимой главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, рокировки в медиахолдингах — явление не последней значимости. Особенно, если в числе владельцев — дочь экс-советника бывшего президента России Бориса Ельцина. ИА REGNUM попыталось проанализировать некоторые активы Полины Юмашевой, экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски и дочери Валентина Юмашева — бывшего руководителя администрации президента Ельцина.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

О медиаактивах и связях Юмашевой-Дерипаски

В конце ноября 2020 года один из медиаактивов Полины Юмашевой-Дерипаски возглавил Александр Иванович Винокуров (не путать с Александром Семеновичем Винокуровым — зятем главы МИД РФ Сергея Лаврова).

По данным ЕГРЮЛ, Винокуров является директором ООО «Креатив медиа» с 24 ноября 2020 года. Компания учреждена в апреле 2006 года Полиной Юмашевой для издательской деятельности. Уставный капитал общества — 10 тыс. рублей.

Ранее директорами данного юрлица в разные периоды были Пабло Антонио Васкес Мартин и Пётр Смирнов, который в марте 2020 года возглавил другую медиакомпанию — ООО «Бюро 247». Последнее зарегистрировано по одному адресу с «Креатив медиа», но принадлежит кипрской фирме «ЛМС Люкс медиа солюшнс ЛТД» (доля — 99%) и Теймуразу Бениашвили.

Что касается Пабло Антонио Васкес Мартина, то в декабре 2015 года ФАС России согласовало ООО «Глосс медиа», которое принадлежит Полине Юмашевой, покупку 100% доли в ООО «Форвард Медиа Групп» (ФМГ). Директором последнего и был упомянутый гражданин. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Форвард Медиа Групп» учреждено в 2007 году и «прописано» по тому же адресу, что и «Креатив медиа», «Бюро 247», а также рекламное агентство «Адвертис». Директор «ФМГ» с 2016 года — Теймураз Бениашвили.

На сегодня ООО «Форвард Медиа Групп» принадлежит информационно-развлекательный интернет-ресурс о жизни российских и зарубежных знаменитостей Hello, который возглавляет Светлана Бондарчук. Портал ведёт свой отсчёт от созданного в 1944 году испанского бренда HOLA!, который позиционируется как респектабельный журнал о жизни известных людей.

Также ФМГ принадлежит журнал «Интерьер + дизайн».

Что касается ООО «Глосс медиа», которому ФМГ подконтрольно до сих пор, то данный актив создан для управления холдинг-компаниями в сентябре 2015 года. Юмашевой в нём принадлежит 99%, директор — Теймураз Бениашвили, а владелец 1% — ООО «Компания «Старый дом». Последнее создано путём реорганизации одноимённого ЗАО в сентябре 2014 года для управления недвижимостью. Владелец — кипрская фирма «Сейф харбор файненшл лимитед», а директор — ранее упомянутый Петр Смирнов, который также управляет активом офшора — ООО «Псилон» (предоставление прочих финансовых услуг) и ООО «Сфера сервис» Ольги Донатовой, которая выступала совладельцем ООО «Издательство «Новая неделя» (ликвидировано в 2015 году).

Донатова также руководитель и соучредитель созданного в 2018 году фонда социальных программ и поддержки женщин «Александра». В его создании приняли участие Полина Юмашева, издатель Натэлла Бениашвили и Наталья Тимакова, чьи данные совпадают с данными бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева. Из досье ТАСС известно, что Тимакова с 2018 года занимает должность заместителя Игоря Шувалова во Внешэкономбанке.

Помимо уже перечисленных активов, Полина Юмашева имеет доли ещё в семи юрлицах. Так, в середине июля 2020 года она создала ООО «Ветгоспиталь» совместно с Натальей Дубовицкой, чьи данные схожи с данными жены бывшего помощника президента Владислава Суркова. Компания будет заниматься ветдеятельностью в Заречье.

Общий актив с Дубовицкой и Бениашвили у Юмашевой есть и через «Глосс медиа». Все они владеют ООО «Бьюти дистрибьюшн», созданным в 2018 году для оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами.

Совместно с Дубовицкой, Светланой Кузнецовой (директор и владелец 75%), Светланой Рудской в январе 2020 года Юмашева учредила ООО «Бюро СПБ» (салон красоты в Санкт-Петербурге). Они же сообща владеют и четырьмя компаниями этой же сферы, но в Подмосковье и Москве. У Юмашевой также есть общий салон красоты с Расидой Лакоба и Марией Гинзбург (соучредителем сети салонов восковой и лазерной эпиляции Wax&Go)

По данным журнала Forbes, Полина Дерипаска вновь сменила фамилию на девичью после развода с Олегом Дерипаской. В 2019 году представитель бизнес-леди заявлял, что чета развелась больше года назад. Состояние Полины Юмашевой, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $500 млн.

«Оно оценивалось исходя из того, что перед IPO En+ в Лондоне супруга Дерипаски была названа владелицей 6,9% холдинга. Ей также принадлежат издательство Forward Media Group и доля в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media», — отмечало издание.

У бывшей супружеской четы двое совместных детей.

Кто такой Александр Винокуров?

Возвращаясь к активам Полины Юмашевой-Дерипаски. Итак, в конце ноября 2020 года компанию «Креатив медиа» возглавил Александр Иванович Винокуров.

Из открытых источников известно, что Винокуров — основатель банка «КИТ Финанс», попавшего в 2009 году под санацию. Как писал портал banki.ru, «важное место в бизнесе группы занимали инвестиционные услуги для структур ОАО «РЖД».

Санация банка проходила с налётом скандальности. Так, в 2014 году на своём официальном сайте бывшим министр финансов РФ, а ныне председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин даже прокомментировал выдвинутые против него обвинения, заявив, что, когда банку была предоставлена помощь, Винокуров уже не являлся акционером, а многомиллиардная помощь была оказана в связи с тем, что санируемые «КИТ Финанс» и «Связь-банк» в пик кризиса на фондовом рынке в сентябре 2008 года имели много обязательств по сделкам РЕПО, и неоказание помощи привело бы к «эффекту домино» на российском финансовом рынке».

Также в марте 2014 года газета «Известия» сообщала, что в 2008 году, то есть за год до санации, «совет директоров банка, гендиректором которого был Александр Винокуров, одобрил финансирование телеканала «Дождь», возглавляемого его супругой Натальей Синдеевой».

На сегодня учредителем телеканала «Дождь» числится одноимённое ООО. Оно было учреждено в апреле 2008 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. Директор и владелец 95% — Наталья Андреевна Синдеева. Владелец 5% — Вера Кричевская.

Синдеевой также принадлежат доли в издательском ООО «Большой город» (100%), «Москоу дижитал медиа» (деятельность информагентства, 100% доли), 4% в рекламном ООО «Нотпи» (основные владельцы — Дмитрий Савицкий и Александр Дубровин). В первых двух компаниях Винокуров фигурирует как директор, а «Нотпи» — владелец ООО «Медиа агентство «Серебряный дождь».

Наталье Синдеевой также принадлежит 10% доли в учрежденном в 1993 году ООО «Радиостанция «Серебряный дождь». Его совладельцы — директор Александр Дубровин, Джамиль Асфари.

Радиостанция в свою очередь владеет долями в двух нижегородских компаниях — ООО «Серебряный дождь НН» (радиостанция) и ООО «Медиа агентство «Серебряный дождь НН» (совладелец — Дубровин). Оба возглавляет Олег Кумагин.

В активе ООО «Радиостанция «Серебряный дождь» есть также свердловское ООО «Евроконнект» (Дубровин — владелец 80%) и московское ООО «Серебряный дождь» (деятельность в области телевизионного вещания). Последним управляет ООО «Агент патриот» Андрея Неклюдова, которое ведёт деятельность в области радиовещания. Также Неклюдову принадлежит доля в ООО «Стеллиум технолоджис», созданном для работы в той же отрасли в 2018 году. Среди совладельцев последнего Сергей Понтус и Андрей Лотов.

Возвращаясь к Александру Винокурову. После банка «КИТ Финанс» он стал членом совета директоров Петербургского социального коммерческого банка, который контролируется Константином и Дмитрием Музыкой, а также Владимиром Прибыткиным. На сайте банка на сегодня Винокуров числится независимым директором в совете директоров.

Помимо этого, у Винокурова в активе — 86% доли в финансовом ООО «Группа Чайка», которое владеет одноимённой клиникой.