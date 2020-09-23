23 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:40 — REGNUM «Газпромбанк», в числе акционеров которого «Газпром» и госкорпорация «ВЭБ.РФ», получил от офшора, зарегистрированного на Виргинских Британских островах, крупный финансовый иск. От ответчика требуют более 14 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось выяснить подробности дела. Оказалось, что ранее офшорная фирма фигурировала в банкротном деле «Металл-групп» и пыталась блокировать продажу 100% акций АО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», в итоге выкупленных «Северсталью».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск к «Газпромбанку»

Исковое заявление к АО «Газпромбанк», созданному в январе 1992 года, поступило в арбитраж Москвы 21 сентября 2020 года. Истцом выступает компания «Интерпорт коммершл лимитед» (INTERPORT COMMERCIAL LTD). Сумма иска — 14 022 844 000 рублей. Иных подробностей нет.

Обе компании ‑ и иностранная фирма, и банк — встречались в нескольких судебных процессах, в том числе банкротных, где ответчиком выступало белгородское ООО «Металл-групп». Есть вероятность, что именно с его долгами и связан спор.

Дело «Металл-групп» и участие в нём «Северстали»

В октябре 2016 года в арбитраже Белгородской области «Интерпорт Коммершл Лимитед» требовало выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения Первого Арбитражного третейского суда от 16.06.2016 года по делу №31-ЮЮ-002−06−16 по иску к ООО «Металл-групп». Речь шла о взыскании задолженности по договору поручительства. Подробности спора не сообщались, истец в итоге отозвал иск. Третьими лицами в деле проходил «Газпромбанк», ООО «Еврометалл-групп» (добыча железных руд подземным способом), а также Виталий Черномырдин, чьи данные совпадают с данными сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, который также ранее был председателем совета директоров «Газпрома».

Компания «Металл-групп» была создана в феврале 2002 года для добычи железных руд подземным способом в Белгородской области и числилась градообразующим предприятием. Её уставный капитал — 519 млн рублей. На начало 2019 года в компании числились почти 550 человек.

Владельцы фирмы — ООО «Еврометалл-групп» из Санкт-Петербурга с долей 51% (собственники — Евгений Мусиенко и тёзка бывшего премьер-министра России Дмитрий Медведев), ООО «Сфера» с долей 24,9% (владелец — компания из Лондона «Темм инжиниринг лимитед»), кипрская фирма DOURLIN COMMERCIAL LIMITED — 24% и московское ООО «Строй-профит», принадлежащее «Газпромбанку». Доли всех собственников заложены «Северстали» по кредитным договорам от 2013 года.

По данным ЕГРЮЛ, «Металл-групп» выступало единственным учредителем АО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» из одноимённого посёлка Белгородской области. Управляло обществом АО «Северсталь менеджмент».

АО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» было создано в мае 2018 года для добычи железных руд, но уже в ноябре 2019 года ликвидировано путём реорганизации в форме присоединения. Правопреемником стало ООО «Корпанга». Последнее создано в декабре 2007 года в том же посёлке Яковлево Белгородской области для добычи железных руд и имело долю в карельской компании по добыче торфа. Управляет «Корпангой» — «Северсталь менеджмент», владельцы — ООО «Холдинговая горная компания» с долей 99%, которой руководит миллиардер, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат».

На сайте Яковлевского ГОК отмечается, что он ведёт разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии.

«Запасы месторождения уникальны — они составляют более 9 млрд тонн богатой железом руды», — отмечают на сайте, добавляя, что с 2017 года предприятием управляет «Северсталь» и ключевым клиентом ГОКа является другой её актив — Череповецкий металлургический комбинат.

Банкротное дело и офшор

В банкротное дело компании «Металл-групп «Газпромбанк» как кредитор вступил в 2016 году. По одному заявлению сумма требований составляла 79 599 089,17 рубля и фигурировала как обязательства по уплате процентов за пользование кредитом за апрель 2016 года по кредитным договорам от 2013 года. В сентябре 2017 года арбитраж в рамках этого же дела заменил банк на правопреемника — ПАО «Северсталь», базируясь на договоре переуступки. Ещё спустя несколько дней арбитраж по той же схеме произвёл замену по долгу в размере 10 233 302 997,99 рубля (обязательства по досрочному возврату основного долга). В базе суда фигурирует свыше десятка заявлений от «Северстали» о включении долга в реестр кредиторов, в том числе обеспеченного залогом имущества должника.

В мае 2018 года кредиторы компании провели собрание и на базе имущества «Металл-групп» учредили АО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» с уставным капиталом свыше 6 млрд рублей. Одновременно с этим «Северстали» в залог было передано более 5,1 млрд штук акций новоиспеченной компании. К тому времени долги «Металл-групп» превышали 19,878 млрд рублей.

Interport Commercial Limited появилось в деле в мае 2018 года с заявлением об установлении размера требований кредиторов. Была заявлена сумма — 14 023 144 000 рублей. В ходе дела она выросла до 16 003 269 188 рубля, в том числе «14 022 844 000 рублей — задолженность по договорам поручительства, 300 000 рублей — третейский сбор, 1 980 125 188 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.05.2016 по 10.11.2017 года».

В октябре 2018 года офшор попытался заблокировать продажу имущества ООО «Металл-групп», в том числе акций ГОКа, в которые фактически превратилось имущество должника, — до даты вступления в законную силу определения, принятого по результатам рассмотрения его финансового требования. Свою позицию компания мотивировала тем, что не согласна с оценкой рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» и «считает её недостоверной и заниженной», а «продажа имущества по заниженной цене нарушает права заявителя».

"При этом количество голосов, которыми обладал бы заявитель на собрании кредиторов, в случае принятия судом решения о включении его требований в реестр кредиторов должника, превышало бы 90% (без учёта требований залоговых кредиторов). В случае если 26.11.2018 торги состоятся без значительного увеличения начальной цены продажи, заявителю может быть причинен значительный ущерб, оцениваемый в сумму около 300 миллионов рублей. Принятие ключевых решений в процедуре банкротства при невозможности участия в собрании крупнейших кредиторов и без учета их интересов, не может соответствовать публично-правовым целям банкротства», — мотивировала свою позицию Interport Commercial Limited, чей конечный бенефициар неизвестен.

Суд доводы не убедили, ходатайство отклонили и торги по продаже акций ГОК с начальной ценой 7 173 551 827 рублей 80 копеек состоялись. Их участниками стали вологодское ООО «Ресурсы», ПАО «Северсталь» и ООО «ЛИК» из Санкт-Петербурга. В итоге актив из 100% акций выкупила «Северсталь» — за 7 890 907 010 рублей 58 копеек.

Возможно, именно с долгами «Металл-групп» и связаны новые судебные претензии офшора.