Москва, , 21:22 — REGNUM Контрольной доли государства в активах «Первого канала» больше не будет: доля государства снижена с 51% до «не менее 34%» за счёт «дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам».

Соответствующий указ президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО «Первый канал» 21 декабря 2020 г. разместила на своём сайте система «Консультант Плюс». В документе отмечается, что «Первый канал» исключается из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Также в указе правительству РФ поручается в течение трёх месяцев «принять решение об использовании в отношении акционерного общества «Первый канал» специального права на участие РФ в управлении этим акционерным обществом («золотой акции») в соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. При этом на сайте президента России и на портале правовой информации текста документа нет.