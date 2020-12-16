Сложный год выдался для саратовской промышленности — то производителя троллейбусов, чуть ли не единственного оставшегося в стране, банкротят, то производителя локомотивов для РЖД «пустят под откос». ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг «Энгельсского локомотивного завода», который был гордостью властей региона и губернатора Валерия Радаева.

Engels-city.ru Энгельсский локомотивный завод

Завод, торжественно открытый пять лет назад, был обанкрочен, но сегодня, 16 декабря 2020 года, в саратовском арбитраже будет сделана попытка немного поправить его материальное положение. Управляющий заводом пытается взыскать более 6 млрд рублей с управленцев.

Предыстория

19 августа 2015 года был торжественно открыт Энгельсский локомотивный завод, который за два года построила канадская компания Bombardier Transportation Gmbh. Стоимость проекта оценивали в 6,7 млрд рублей, а в его финансировании участвовал Внешэкономбанк (участник проекта от группы — АО «ВЭБ-лизинг»).

Saratov.gov.ru Энгельсский локомотивный завод. 2015

На новом для региона предприятии планировали выпускать двухсистемные грузовые магистральные электровозы не только для российского рынка, но и для стран СНГ. Предполагалось, что в год с конвейера будут сходить по 150 локомотивов.

На открытии предприятия саратовский губернатор Валерий Радаев заявил, что энгельсские локомотивы станут ещё одним региональным брендом и новым лицом железнодорожного транспорта. Советник губернатора Константин Муренин в своём выступлении назвал открытие завода событием общегосударственного масштаба, которым «завершается создание кластера транспортного машиностроения, и Саратовская область становится серьёзным центром этой отрасли».

На предприятие первые годы водили иностранные делегации, упоминали в докладах об инвестиционном развитии, а саратовские СМИ называли его гордостью губернатора и областных властей.

В феврале 2016 года, вручая ключи от служебных квартир работникам ЭЛЗа, Валерий Радаев отмечал, что «локомотивный завод стал одним из главных достижений региона в 2015 году».

О бенефициарах

По данным ЕГРЮЛ, АО «Энгельсский локомотивный завод» было учреждено в декабре 2011 года. Его уставный капитал составлял 10 млн рублей. Учредителями числились кипрские фирмы «Волкам Трейдинг Лтд» и «Рафелар Холдингс Лимитед», а также «ВЭБ Лизинг Эуроп С.а.р.л.» из Люксембурга и Марина Гарт, данные которой совпадают с данными представителя руководства другого энгельсского завода — АО «Завод металлоконструкций». Долю в последнем имел Станислав Гамзалов (на 2019 год — 15,39% от уставного капитала). На сегодня данные о конечных бенефициарах АО «Энгельсский локомотивный завод» в открытом виде отсутствуют, но СМИ Саратова связывали его именно с Гамзаловым.

В первые годы управляла АО «Энгельсский локомотивный завод» «Первая локомотивная компания». Общество было создано в декабре 2012 года в Москве. На сегодня уставный капитал компании — 0,5 млн рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — более 270 человек. Руководит ООО с октября 2016 года Роман Мешков, а 100% доли общества принадлежат швейцарской фирме «Фёст локомотив холдинг ЛТД», учрежденной в марте 2014 года.

Pfo.gov.ru Валерий Радаев на Энгельсском локомотивном заводе. 2015

Финансовые проблемы локомотивного завода

Первые звонки о проблемах на саратовском предприятии, которое должно было в 2017 году выйти на массовое производство, появились в мае этого же года.

АО «ВЭБ-Лизинг» обратилось с иском на 9 447 689 255,58 рубля, но потом отозвало его. А в ноябре того же года уже АО обратилось в арбитраж с претензиями к «ВЭБ-Лизингу», требуя обязать его принять 82 объекта недвижимости, входящие в состав локомотивного завода в г. Энгельс, а также оно требовало судебную неустойку в случае неисполнения обязательств — в размере 10 млн рублей за первый месяц неисполнения судебного решения с увеличением суммы на 5 млн рублей за каждый последующий месяц.

Третьими лицами в дело пригласили правительство Саратовской области и ООО «Первая локомотивная компания».

Свои претензии ЭЛЗ обосновал договором от февраля 2013 года, по которому ответчик обязался предоставить предприятию 3,794 млрд рублей на проектирование и строительство объектов недвижимости. Сам договор фигурировал как договор займа. Позднее суммы инвестиций были увеличены до 8,524 млрд рублей. По данным из материалов дела, завод с февраля 2013 года по февраль 2017 года получил 6,944 млрд рублей.

Истец посчитал, что, несмотря на название договора, он по своей правовой природе является договором купли-продажи будущей вещи, и попытался передать недвижимость заимодателю. В суде выяснилось, что допсоглашение к договору займа появилось в 2015 году, то есть спустя два года от первого. В нём заёмщик обязался использовать средства на проектирование и строительство объектов «с целью дальнейшей продажи объектов недвижимости заимодавцу» по договору купли-продажи для последующей передачи заимодавцем их «в лизинг заёмщику на основании договора лизинга, а также для предоставления субзайма ООО «Первая Локомотивная компания» для оплаты по ряду договоров, в том числе на разработку проекта локомотива, а также оплату контрактов на поставку продукции, заключенных в 2013 году с Bombardier Transportation GmbH для выпуска прототипов локомотивов, и реструктуризацию займа, полученного в 2012 году.

В итоге суд не нашёл оснований для квалификации договора займа как договора купли-продажи будущей вещи. В удовлетворении иска в 2018 году было отказано, и ЭЛЗ остался должен «ВЭБ-Лизингу» миллиарды рублей. Первоначальный вердикт предприятие обжаловать не смогло.

Saratov.gov.ru Валерий Радаев на Энгельсском локомотивном заводе. 2015

Также в 2017 году заимодавец потребовал вернуть выделенные средства. В феврале 2020 года суд иск удовлетворил и обязал ЭЛЗ выплатить задолженность в размере 9 447 689 255,58 рубля. Из этого же дела в отдельное производство было выделено требование об обращении взыскания на заложенное имущество.

В 2018 году АО «ВЭБ-Лизинг» обратилось к заводу с двумя финансовыми исками. В сентябре 2019 года арбитраж Москвы взыскал с ЭЛЗ в пользу истца долг по договору лизинга в размере 203 750 803 рублей 20 копеек. А до этого, в августе 2018 года, судом был удовлетворен иск о взыскании 192 324 600 рублей 72 копеек долга.

Усложнилась ситуация уже в 2020 году. «ВЭБ-Лизинг» обратился в суд с банкротным иском, вменив долг в размере 396 475 403,92 рубля.

Банкротство: кто инициатор краха?

Спустя пять месяцев после подачи банкротного иска в отношении АО «Энгельсский локомотивный завод» ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, не помогло и некое письмо РЖД, в котором, вероятно, речь шла о готовности сделать заказ. До декабря 2020 года завод находился под наблюдением.

За это время в реестр кредиторов внесли налоговый орган. Выросли и претензии истца-заимодавца — третью очередь реестра пополнило требование на сумму свыше 9,447 млрд рублей.

В декабре 2020 года завод был обанкрочен. Временный управляющий в своём анализе финансового состояния предприятия установил, что «потенциальная стоимость реализации имущества должника может составить 3,6—7 млрд рублей», а собственный капитал имеет отрицательное значение (минус 10 139 581 000 рублей).

«Пассивы должника сформированы за счёт привлечённых средств. Обязательства должника в размере 15 369 450 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2020 года представлены долгосрочными (отложенные налоговые обязательства) и краткосрочными пассивами (заемные средства, кредиторская задолженность, доходы будущих периодов, оценочные обязательства)», — отмечалось в материалах дела.

Управляющий отметил, что «динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность, свидетельствует о невозможности покрытия всех собственных активов; показатели рентабельности и нормы чистой прибыли должника характеризуют невозможность восстановления платежеспособности за счёт текущей деятельности», а «отрицательные значения коэффициента автономии и показателя обеспеченности собственными оборотными активами говорят о зависимости от заемных средств и неудовлетворительном финансовом состоянии должника», то есть восстановить платежеспособность «в краткосрочном периоде не представляется возможным, состояние должника является финансово неустойчивым».

Временный управляющий установил, что «утрата платежеспособности должника обусловлена возникшими сложностями при выходе на отраслевой рынок и отсутствием возможности получения иных источников дохода».

Pfo.gov.ru Энгельсский локомотивный завод. 2015

Конкурсное производство предприятия продлится до 8 июня 2021 года. Управляющим остался Александр Панин.

Что дальше?

Предприятие в июне 2020 года активно искало средства. В частности, за месяц было подано четыре иска к «Первой локомотивной компании», управлявшей активом, которому прочили большое будущее.

Сегодня, 16 декабря 2020 года, суд планирует рассмотреть иск «о взыскании задолженности по договорам займа №003−02/13 от 27.02.2013 и №091/09−16 от 02.09.2016 года в размере 4 432 748 382 рублей 80 копеек, процентов в размере 2 517 488 327 рублей 82 копеек».

15 декабря 2020 года арбитраж удовлетворил ещё один иск ЭЛЗ к ПЛК — о взыскании задолженности по договорам аренды недвижимого имущества в размере 679 643 350,81 рубля. В этот же день было удовлетворено требование о взыскании задолженности по договору №071/06−14/14−04/14 от 31.03.2014 марта в размере 931 379 940,14 рубля. Вердикты пока не изготовлены, не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

На 22 декабря назначено заседание по иску о взыскании суммы основного долга в размере 11 834 369 рублей 29 копеек.