26 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Россия постепенно теряет один из самых экологичных видов транспорта — троллейбусы. Из-за закрытия маршрутов в городах трудности возникают и у того малого числа производителей, что ещё остались. Не минула эта участь и завод «Тролза».

Анастасия Степанова, , 06:27 — REGNUM Пока в регионах готовятся к январскому повышению цен на проезд в общественном транспорте, в России есть риск для одного из его видов — троллейбусного сообщения. Это связано с тем, что поставщик 70% всех троллейбусов в стране находится в предбанкротном состоянии и претензии кредиторов к нему растут, как снежный ком. На сегодня, 26 декабря 2019 года, назначено заседание по банкротному иску к заводу-производителю. ИА REGNUM проанализировало, что происходит в ЗАО «Тролза», которое является поставщиком транспорта для общественных маршрутов 86 городов России.

Троллейбус Тролза-5265 «Мегаполис» Magicwand186

Из истории вопроса

Троллейбусу в мае 2020 года, как виду транспорта, исполнится 139 лет. Его создателем стал немецкий инженер Вернер фон Сименс. В нашей стране первый пассажирский троллейбус изготовили в 1933 году — в Москве, на заводе «Динамо».

Данный вид транспорта в советские годы можно было встретить на улицах почти 180 городов, но на 2015 год троллейбусные системы одного из самых экологичных видов транспорта остались лишь в 85 населённых пунктах России и их число продолжает сокращаться.

В 2018 году на сайте общественных инициатив РОИ даже появилась петиция с просьбой к федеральным властям, в которой предлагалось запретить после 2020 года «линейную эксплуатацию дизельных/бензиновых автобусов», как вредного вида транспорта, поставив им на замену троллейбусы и сделав на них государственный заказ. Автор петиции, которая набрала свыше 1 тыс. подписей, отмечал, что необходимо «стимулирование государственных и частных перевозчиков на замену автобуса троллейбусом с длительным автономным ходом», строительство пригородных и междугородних троллейбусных линий, а также централизованная организация пассажирских перевозок внутри региона.

По разным данным, в России осталось менее десятка заводов, производящих данный вид транспорта. Крупнейшим из них остаётся завод «Тролза» в Саратовской области. Весь 2019 год страна следит за его судьбой.

О саратовском заводе

Завод ведёт свою историю с 1868 года, когда промышленник генерал Сергей Мальцев в селе Брянского уезда Орловской губернии создал завод, который выпускал вагоны, пароходы и разные запчасти. В 1918 году завод, где работали около 2 тыс. человек, национализировали, а в 1941 году его эвакуировали из Брянска в саратовский Энгельс, где он и работает по сей день.

К довоенной продукции предприятие вернулось в 1946 году, но уже в 1950 году завод переоборудовали, сделав первым в стране троллейбусным. В 1992 году предприятие было реорганизовано в акционерное общество.

С его конвейера с годами сходили всё более современные модели. Так, в 2003 году был выпущен новый троллейбус с пониженным уровнем пола Тролза 5275.05 «Оптима», а в 2008 году — первый экологически чистый автобус Тролза5250 «Экобус» с гибридной силовой установкой на базе троллейбуса семейства «Мегаполис». На базе последнего через несколько лет был выпущен электробус, который может работать всю смену без подзарядки на аккумуляторных батареях. В 2014 году были заключены контракты на поставку этой техники в города России и Аргентины.

По открытым данным, более 70% всех троллейбусов в России выпущены на «Тролзе». В 2017 году завод был участником государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», которую курирует Минпромторг РФ. В рамках программы были заключены контракты на поставку транспорта для ряда городов, в том числе Санкт-Петербурга, а также нужд ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания).

О проблемах и уголовных делах

Первые сигналы о проблемах появились летом 2018 года, когда в суд поступили претензии от некоторых кредиторов-заказчиков. В январе 2019 года завод в первый раз вошёл в режим простоя. Как писала центральная профсоюзная газета «Солидарность», производство было приостановлено, а работников отправили в вынужденный отпуск.

Критической ситуация стала в марте. Тогда центр занятости получил первые уведомления о планируемом сокращении 500 сотрудников ЗАО. Это происходило на фоне возбуждения уголовного дела, фигурантом которого стал гендиректор завода Иван Котвицкий. Речь шла о даче взятки в особо крупном размере — около 2 млн рублей.

В сентябре 2019 года СУ СК по Саратовской области раскрыл подробности уголовного дела и сообщил ещё об одном эпизоде, связанном с уклонением от уплаты налогов. Следователи считают, что в 2016—2018 годы некие должностные лица предприятия, зная, что при достоверном отражении поставок металла нужно будет уплатить крупные налоги, решили отображать наряду с реальными поставками «фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер» с уплатой НДС в общей сумме 23 899 005 рублей с целью дальнейшего применения налоговых вычетов в этой сумме по налогу на добавленную стоимость». Следствие считает, что товар в итоге в подобных объёмах не поставлялся, а счет-фактуры были фиктивны. Необоснованные налоговые вычеты составили свыше 23,89 млн рублей. Расследование этого дела ещё продолжается.

Тем временем на предприятии сменился директор. Причём за июль-декабрь 2019 года — дважды. Нового руководителя для «Тролзы» назначили сначала в июле, им стал Сергей Ключарев, который проработал на предприятии до этого 37 лет. Во время встречи с коллективом, где присутствовал и министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов, Ключарев отметил, что идут «переговоры со стратегическим инвестором». Архипов заверил, что «со стороны властей предприятию оказывается сейчас и будет оказана в дальнейшем всевозможная помощь по выходу из кризиса».

В качестве возможного инвестора для ЗАО рассматривалось АО «Трансмашхолдинг» — крупный производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Именно с этим предприятием в ноябре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение об организации производства трамваев.

Крупнейшему троллейбусному заводу РФ обещают перезапуск и нового владельца

17 декабря 2019 года у ЗАО снова сменился директор. По данным ЕГРЮЛ, новым главой проблемного предприятия стал Николай Биднюк. Он также является действующим директором и совладельцем ООО «Саратовский завод металлических конструкций». Последнее создано для производства металлических конструкций в июле 2017 года. Второй совладелец — Андрей Миронов.

Что происходит на предприятии сегодня?

В начале декабря стало известно, что завод вышел из режима простоя, то есть приказ в этот раз не продлили. Помимо этого, министерство промышленности и энергетики области сообщило, что с 24 декабря 2019 года в компании началось погашение задолженности по заработной плате. Было в целом выплачено 26 млн рублей. Ведомство также объяснило смену гендиректора, добавив, что «решение принято собственником и является плановым», а Ключарев покинул должность по соглашению сторон. В министерстве рассказали и о заходе в регион инвестора — ПК «Транспортные системы», которое входит в контур АО «Трансмашхолдинг». Тогда же стало известно о том, что производство троллейбусов сохранят, а также в планах — производство корпусов для трамваев.

Казалось бы, ситуация налаживается — завод выбирается из кризисной ситуации. Между тем банкротный иск никуда не делся, как и претензии кредиторов в рамках гражданских споров, в том числе тех, где уже есть решения не в пользу ЗАО.

О банкротном деле и кредиторах

Банкротное дело инициировал банк «Россия», выставив претензии на сумму почти 190 млн рублей, как обеспеченные залогом имущества должника. Банк настаивал на введении наблюдения за предприятием.

Иск, поступивший в августе 2019 года, до сих пор не рассмотрен. Слушания откладываются не в первый раз. В этот раз заседание назначено на сегодня, 26 декабря 2019 года, но вероятнее всего, его перенесут, так как 20 декабря 2019 года от банка поступило заявление о замене стороны ее правопреемником. До этого, в начале декабря, суд отказал истцу в обеспечительных мерах в отношении ЗАО. Речь шла о запрете передавать в аренду движимое и недвижимое имущество, которое является предметом залога, а также запрете Управлению Росреестра «осуществлять любые регистрационные действия в едином государственном реестре недвижимости в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО «Тролза» (ОГРН 1 046 404 910 090, ИНН 6 449 972 323), являющегося предметом залога». Суд требования отклонил, не найдя оснований для этого.

Производитель троллейбусов для городов России дошёл до банкротства

Несмотря на то, что в банкротном деле не появилось новых кредиторов, отдельными исками на сегодня открыты гражданские споры. Среди них — по иску Министерства промышленности и торговли РФ «о взыскании штрафа в размере субсидии, предоставленной по соглашению от 21.05.2018 г. №020−11−2018−152 в размере 478 000 000 рублей» (назначено на 13 января 2020 года), по иску самарского ООО «Лидер-Тюнинг» на сумму свыше 4,36 млн рублей (назначено на 20 января), комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского района на сумму 1,58 млн рублей (15 января), ООО «Чергос» из Санкт-Петербурга на сумму свыше 8,997 млн рублей, саратовского ООО «НПО «Центротех» — 8,36 млн рублей и другие.

Помимо этого, в конце ноября 2019 года был удовлетворён иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». С завода взыскана неустойка в размере 115 546 125 рублей. Речь шла о том, что ЗАО недопоставило 50 единиц троллейбусов Тролза 5265 «Мегаполис» стоимостью 810 850 000 рублей по договору от декабря 2017 года. Общая цена этого контракта составляла 2,078 млрд рублей, и завод по нему должен был поставить 150 троллейбусов до 30 июня 2019 года.

Также не стоит забывать и об удовлетворённом в ноябре иске банка «Россия» о взыскании солидарного долга с ряда предприятий, включая ЗАО «Тролза». Речь идёт о 189,6 млн рублей и обращении взыскания на свыше 200 единиц движимого имущества, несколько десятков объектов недвижимости. Вердикт сейчас оспаривается.

Примечательно: 24 декабря 2019 года судом по солидарным долгам было закреплено процессуальное правопреемство банка на ЗАО «Берг» (ОГРН 1 147 746 327 783), которое, вероятно, станет преемником и в банкротном деле. Компания «Берг» создана в Москве в марте 2014 года, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги, учредитель — Ян Кубинский, который также имел отношение к нескольким ликвидированным на сегодня саратовским компаниям группы «Солнечные продукты».

Имущество предбанкротного завода троллейбусов пустят с молотка

В арбитраж в декабре продолжали поступать иски к ЗАО «Тролза» на разные суммы.