Саратов, , 04:08 — REGNUM Арбитраж Саратовской области признал обоснованным требование АО «ВЭБ-Лизинг» к АО «Энгельсский локомотивный завод» и ввёл в отношении последнего первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение суда вынесено 9 июля 2020 года, но пока не изготовлено и подробности не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

На одном из заседаний представитель завода предоставил в материалы дела письмо ОАО «РЖД» от 30.04.2020 года. Вероятно, документ гарантировал заказы, что могло бы помочь выбраться из финансовых проблем.

АО «ВЭБ-Лизинг» в своём иске также настаивало на «включении в реестр требования в размере 396 475 403,92 рубля, из которых: 370 470 978,88 рубля — основной долг, 26 004 425,04 рубля — пени». В качестве временного управляющего должника предлагался член некоммерческого партнёрства СРО «Развитие».

Напомним, ранее по решению суда с завода в пользу «ВЭБ-Лизинга» были взысканы долг, проценты и неустойка на общую сумму 9,4 млрд рублей. В основе спора лежал договор займа от 2013 года. Также 6 августа 2020 года арбитраж Москвы начнёт рассматривать иск той же компании к заводу об обращении взыскания на заложенное имущество.