Москва, , 11:05 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «ВЭБ-Лизинг» к локомотивному заводу из Саратовской области. Если вердикт суда не будет обжалован, то АО «Энгельсский локомотивный завод» должен будет выплатить свыше 9,4 млрд рублей долга, процентов и неустойки по договорам займа и лизинга, заключённых семь лет назад. Помимо этого, к заводу подан банкротный иск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил взыскать с завода «задолженность в размере 9 447 689 255,58 рубля, из которой по договору займа №З 301/02−13 от 26.02.2013 года: 6 489 000 000 рублей — сумма займа; 1 822 457 763, 84 рубля — проценты за пользование займом за период с 29.04.2013 по 26.04.2017, 964 129 100,61 рубля — неустойка за период с 30.04.2013 по 26.04.2017, по договорам лизинга: 110 962 212,2 рубля — лизинговые платежи за период с января по апрель 2017 года; 5 659 072,83 рубля — неустойка за период с 21.01.2017 по 26.04.2017, 55 481 106,1 рубля рублей — лизинговые платежи за май и июнь 2017 года». Вердикт суда может быть обжалован в течение месяца.

Требование лизинговой компании о наложении взыскания на 82 единицы заложенного имущества завода выделено в отдельное производство и пока не рассмотрено.

Судебная тяжба тянется более двух лет. В её основу легли договор займа на строительство мощностей для производства грузовых локомотивов. В 2018 году саратовский арбитраж отклонил иск предприятия о понуждении «ВЭБ-Лизинг» принять в счёт долга корпуса завода, на которые был взят заём. Речь шла о 82 объектах.

Помимо этого, 19 февраля 2020 года «ВЭБ-Лизинг» обратилось в арбитраж Саратовской области с банкротным иском к заводу. В качестве обоснования — долг в размере 370 470 978,88 рубля. Дело к производству пока не принято.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Энгельсский локомотивный завод» учреждено в 2011 году. Его уставный капитал — 10 млн рублей, директор — Иван Панков.