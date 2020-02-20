Москва, 20 февраля 2020, 11:05 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «ВЭБ-Лизинг» к локомотивному заводу из Саратовской области. Если вердикт суда не будет обжалован, то АО «Энгельсский локомотивный завод» должен будет выплатить свыше 9,4 млрд рублей долга, процентов и неустойки по договорам займа и лизинга, заключённых семь лет назад. Помимо этого, к заводу подан банкротный иск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Суд решил взыскать с завода «задолженность в размере 9 447 689 255,58 рубля, из которой по договору займа №З 301/02−13
Требование лизинговой компании о наложении взыскания на 82 единицы заложенного имущества завода выделено в отдельное производство и пока не рассмотрено.
Судебная тяжба тянется более двух лет. В её основу легли договор займа на строительство мощностей для производства грузовых локомотивов. В 2018 году саратовский арбитраж отклонил иск предприятия о понуждении «ВЭБ-Лизинг» принять в счёт долга корпуса завода, на которые был взят заём. Речь шла о 82 объектах.
Помимо этого, 19 февраля 2020 года «ВЭБ-Лизинг» обратилось в арбитраж Саратовской области с банкротным иском к заводу. В качестве обоснования — долг в размере 370 470 978,88 рубля. Дело к производству пока не принято.
По данным ЕГРЮЛ, АО «Энгельсский локомотивный завод» учреждено в 2011 году. Его уставный капитал — 10 млн рублей, директор — Иван Панков.