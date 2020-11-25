Не успел в группе «Калашников» смениться бенефициар — с назначенного на пост замминистра обороны РФ Алексея Криворучко на бывшего замминистра торговли и промышленности РФ Алана Лушникова, как заговорили о возможной продаже одного из предприятий дивизиона — судостроительного завода «Вымпел». ИА REGNUM попыталось разобраться в том, почему актив вдруг стал «неугоден».

Дарья Антонова ИА REGNUM

О возможной сделке

Газета «Коммерсантъ» 24 ноября 2020 года со ссылкой на свои источники сообщила, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) может стать новым собственником ярославского судостроительного завода «Вымпел», который входит в группу «Калашников».

"Он испытывает финансовые трудности и может достаться ОСК за рубль», — пишет издание.

Решение по продаже планируют принять в ближайшее время.

Напомним, в начале ноября 2020 года в одном из крупнейших оружейных концернов России — ижевском «Калашникове» сменился конечный бенефициар. В открытых данных владельцем 75% минус одна акция в АО «Концерн «Калашников» было АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ). Собственником последнего выступало ООО «ТКХ-Инвест», где половина доли теперь принадлежит бывшему помощнику вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, экс-замминистра транспорта и промышленности РФ Алану Лушникову. Оставшаяся часть доли указана как собственная доля компании и может быть распределена в будущем.

kalashnikov.com Продукция концерна «Калашников»

Госкорпорация «Ростех» под управлением Сергея Чемезова в группе владеет блокирующим пакетом — 25% плюс одна акция.

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Судостроительный актив

АО «Судостроительный завод «Вымпел» учрежден путём реорганизации в декабре 1992 года, но ведёт свою историю с 1930 года. Управляет юрлицом из Рыбинска (Ярославская область) АО «Концерн «Калашников».

По данным на 30 сентября 2020 года, основными акционерами «Вымпела» являются как раз ООО «ТКХ-Инвест» — 50% и ООО «ТКХ-Групп» — 32,8%. При этом 100% доли «ТКХ-Групп» принадлежит первому акционеру.

vympel-rybinsk.ru АО «Судостроительный завод «Вымпел»

В конце октября 2020 года управляющим директором завода был назначен Евгений Норенко, который после службы на пограничных сторожевых кораблях в Находке занимал руководящие посты в судоходной компании «Моррыбпром», Хабаровском судостроительном заводе, Находкинском судоремонтном заводе. До перехода в группу «Калашников» работал замгендиректора на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

В активе «Вымпела» 100% доли в ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», которое учреждено в Москве в октябре 2017 года. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Алексей Сорокин.

У завода также есть собственная котельная.

Финансовые показатели «Вымпела»

В качестве причины возможной продажи завода газета «Коммерсантъ» называла финансовое состояние «Вымпела», поэтому не лишним будет ознакомиться с итогами работы предприятия.

Vympel-rybinsk.ru АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Из отчёта компании за 2019 года следует, что ССЗ «Вымпел» выпускает ракетные и патрульные катера, катера специального назначения, гидрографические, буксирные, рыболовные, пассажирские и противопожарные суда.

«Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России АО «ССЗ «Вымпел» было определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных катеров для различных инозаказчиков», — отмечается в документе.

На момент подготовки отчёта велись переговоры по поставке модернизированных катеров проекта 12 418 различным иностранным заказчикам.

По итогам прошлого года выручка завода от реализации продукции была 7,489 млрд рублей против 5,161 млрд рублей годом ранее, то есть наблюдался рост на 45%. При этом себестоимость продукции за 2019 год составила 7,911 млрд рублей, и валовый убыток составил 422 млн рублей. Чистый убыток компании за прошлый год с учётом прочих расходов составлял 797 млн рублей, что увеличило «накопленный в балансе убыток до 3 582 млн рублей».

Vympel-rybinsk.ru АО «Судостроительный завод «Вымпел». Цех сборки секций судов.

Для улучшения своего материального положения «Вымпел» планировал расширение ассортимента продукции гражданского судостроения, в том числе за счёт строительства судов для рыбопромыслового флота России в рамках государственной программы «квот под киль» и не только. Например, в конце 2019 года завод подписал соглашение о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, объектом соглашения было судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23 160, которое имеет наиболее высокий экспортный потенциал и высокий интерес в странах Юго-Восточной Азии. Как уточняется в отчёте 2019 года, планировалось также развивать сотрудничество в рамках гособоронзаказа, вести разработку и строительство новых перспективных проектов катеров в интересах различных силовых ведомств.

Планы многих компаний в 2020 году спутала пандемия и её последствия для мировой экономики.

О долгах и судах

Помимо прочего, завод «Вымпел» не только получил убыток за 2019 год, но и взял на себя обязательства по кредитам, в том числе выступил поручителем по десятку договоров. Например, 26 декабря 2019 года заключена сделка, по которой завод выступает поручителем в сумме 787 млн рублей (заёмщик не сообщается). Договор действует до июля 2024 года. Или вот — за день до этого был заключен аналогичный договор на ту же сумму, но уже не сообщается займодавец, а заёмщиком выступает сам завод. Процентная ставка по займу составляет 10,6% годовых. При этом 24 декабря «Вымпел» получил заём в размере 410 млн рублей под те же 10,6% годовых. А уже в январе 2020 года завод дал в долг своей «дочке» ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» 345 млн рублей.

И это далеко не все займы, кредиты и поручительства судостроительного предприятия.

Если говорить о долгах компании, которые уже пытаются взыскать, то на сегодня в арбитражах России есть несколько не до конца рассмотренных претензий от кредиторов. Отдельно можно выделить несколько многомиллионных исков.

16 декабря 2020 года арбитраж Москвы рассмотрит иск ФСБ «о взыскании неустойки (пени) по государственному контракту от 13.07.2016 года №13/К-831−16 за просрочку исполнения обязательства исполнения контракта в размере 25 341 720,19 рубля». А в начале ноября 2020 года суд уже удовлетворил один иск ФСБ, взыскав в пользу силового органа 1,3 млн рублей неустойки по контракту стоимостью 973 млн рублей на строительство пограничного сторожевого катера (шифр «Ламантин»). Истец требовал более 10,8 млн рублей.

Также 23 ноября с иском на сумму 59 145 550 рублей обратилась Федеральная служба войск нацгвардии. Иск пока не принят, но 25 ноября суд рассмотрит другую крупную претензию — от ПАО «Звезда». Речь идёт о взыскании с рыбинского завода 14 278 854,4 рубля.

Помимо того, ещё в августе 2020 года арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между АО «Рособоронэкспорт», через которое в том числе идут иностранные контракты, и АО «Судостроительный завод «Вымпел». Предприятие обязалось выплатить свыше 738 млн рублей задолженности до 31 декабря 2024 года. В целом по итогам третьего квартала 2020 года к «Вымпелу» было подано 26 исков на разные суммы, в том числе о взыскании неустоек за нарушение условий контрактов.