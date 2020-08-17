Москва, , 03:28 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между АО «Рособоронэкспорт» и АО «Судостроительный завод «Вымпел». Предприятие обязалось выплатить свыше 738 млн рублей задолженности до 31 декабря 2024 года. Производство по делу судом прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Основанием для иска стала задолженность по договору поручительства от 26 сентября 2016 года и переход к истцу прав «Сбербанка» по договору открытия кредитной линии. Общая сумма признанной задолженности составила 738 688 804,54 рубля, куда вошли 582 791 723,32 рубля долга по договору поручительства и 155 897 081,22 рубля долга по процентам.

«Сумма задолженности может погашаться ответчиком как единовременно, так и по частям, в сроки, установленные данным пунктом настоящего мирового соглашения. Ответчик имеет право на досрочное погашение задолженности», — отмечается в определении суда.

Напомним, завод-ответчик, базирующийся в Ярославской области, входит в группу компаний «Калашников» и работает в своей сфере с 1930 года. В конце мая 2020 года претензии к предприятию также заявил производитель дизелей — ПАО «Звезда», подавший иски на сумму более 14 млн рублей.