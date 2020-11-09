9 ноября 2020 | Время чтения 8 мин

О сложной структуре и новых собственниках в одном из самых крупных оружейных концернов России.

Анастасия Степанова, , 06:40 — REGNUM Общественность ломает голову над тем, откуда у бывшего замминистра торговли и промышленности РФ Алана Лушникова взялись средства на покупку дорогостоящего актива — пакета акций фирмы, контролирующей концерн «Калашников», ведь госслужбу он покинул всего-то два года назад. Пакет акций, приобретённый экс-чиновником, экспертами оценивается на уровне 1 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось разобраться в сложной структуре владения оружейным концерном.

День оружейника Udmurt.ru

О концерне

В России с 2012 года официально отмечается День оружейника. Он был учреждён после просьбы конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, чьё имя носит и крупнейший российский концерн.

Группа компаний «Калашников» позиционируется как производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия в России. Продукция концерна в рамках гособоронзаказа поступает в Вооруженные силы России, а также в 27 стран мира. На долю группы, по оценкам самой компании, приходится около 95% производства стрелкового оружия в РФ.

На сайте группы уточняется, что головная фирма холдинга — это ижевское АО «Концерн «Калашников», в ней «блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция» принадлежит госкорпорации «Ростех», а 75% минус одна акция — частным инвесторам.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Концерн «Калашников» управляет двумя крупными предприятиями — ярославским АО «Судостроительный завод «Вымпел», которое работает в Рыбинске и владеет 100% доли в московском ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», и АО «Ижевский механический завод», которое выступало соучредителем производителя оружия — АО «Техкрим».

Непосредственно концерн был учредителем и является владельцем ряда юрлиц. В их числе ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» с уставным капиталом более 294 млн рублей, которым руководит Аркадий Привалов. Обществом, учреждённым в 2015 году, концерн владеет совместно с ООО «РВ Инвест» (доля 49%) и АО «Транскомплектхолдинг» (доля — 2%).

Также АО «Концерн «Калашников» является владельцем 51% доли в созданном в 2019 году ООО «Калашников спорт», вторым собственником которого является АО «Корпорация развития Удмуртской республики, подконтрольное местным властям.

Но и это не все активы концерна.

Финансовые итоги «Калашникова»

По данным из отчёта АО, по итогам 2019 года выручка выросла на 44,6% относительно данных за 2018 год, составив более 23,835 млрд рублей. На показатели повлияла отгрузка боевого стрелкового оружия.

Прибыль от продаж за прошлый год была на уровне 4,108 млрд рублей против показателя 2018 года на уровне 1,35 млрд рублей. Чистая прибыль общества в 2019 году составила 249,5 млн рублей против прибыли 2018 года — почти 175 млн рублей. Следует отметить, что в 2017 году АО был получен убыток «в сумме 2 699,5 млн рублей».

К концу 2019 года кредиторская задолженность АО «Концерн «Калашников» составляла 12,363 млрд рублей. По сравнением с 2018 годом сумма чистого долга выросла на 21%, составив 5,51 млрд рублей. По данным из отчёта, это связано с привлечением кредитов для исполнения гособоронзаказа.

О собственниках: новых и старых

С 2019 года официально данные о собственниках концерна не разглашаются. На всех открытых ресурсах список аффилированных лиц представляет собой закрытую информацию с отсылкой к постановлению правительства РФ от 4 апреля 2019 года №400 и постановлению от 9 апреля 2019 года №416. В частности, эти нормы позволяют не раскрывать данные, если в отношении лица могут быть введены санкции со стороны иностранных государств.

Между тем из отчётности за 2018 год следует, что владельцем 75% минус одна акция являлось АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ). По данным ЕГРЮЛ, данное юрлицо было учреждено в конце марта 2019 года путём преобразования одноимённого ООО, которое работало с 2006 года. Директором ликвидированного общества, выступавшего учредителем фонда поддержки ветеранов боевых действий подразделений спецназначения, был всё тот же Привалов, а собственником — ООО «ТКХ-Инвест». Последнее учреждено в ноябре 2013 года для инвестирования в ценные бумаги. На сегодня данная фирма на 50% принадлежит экс-помощнику вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, бывшему заместителю министра транспорта и промышленности России Алану Лушникову, который занимал свой пост с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года. Собственником доли он числится с 29 октября 2020 года, оставшаяся доля оформлена как собственная доля компании.

Гендиректором и АО «Концерн «Калашников», и АО «Транскомплектхолдинг» является Дмитрий Тарасов, назначенный на пост с декабря 2019 года.

По официальным данным, АО «Транскомплектхолдинг» на 100% принадлежит ООО «ТКХ-Инвест». Из собственников последнего в октябре 2020 года вышел Алексей Юрьевич Криворучко, чьи данные схожи с данными нового замминистра обороны РФ, назначенного на пост в июне 2018 года. Некоторое время владельцем доли в 50%, которая сегодня числится как собственная доля компании, был директор ООО Аркадий Привалов.

Активы бывшего замминистра

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость пакета, приобретённого Лушниковым, может составлять порядка 1 млрд рублей, но «из-за высокой долговой нагрузки концерна может оказаться ниже».

К слову, некоторые эксперты удивлены, как бывший замминистра, покинувший пост лишь два года назад, смог осуществить сделку с такой стоимостью. Возможно, у Лушникова есть ещё какие-то активы, за счёт которых была профинансирована покупка?

По данным ЕГРЮЛ, Алан Валерьевич Лушников выступает владельцем и учредителем ещё трёх юрлиц. Так, с октября 2019 года он владеет 60% в ООО «Дрим ит» (разработка компьютерного программного обеспечения). Уставный капитал фирмы, созданной тогда же, в октябре 2019 года, — 100 тыс. рублей. Владелец оставшейся доли — ООО «Паттерн» — рекламное агентство, которое принадлежит директору «Дрим ит» Эдуарду Наумову, Станиславу Наумову, Никите Плеханову, Виктору Львову, Николаю Нефедову. «Паттерн» также учреждён в 2019 году, но в июне.

Также в активе Лушникова с ноября 2019 года — 80% доли в ООО «Перспектива», которое было учреждено в мае 2019 года. Владеет активом, работающим в сфере управления финансово-промышленным группами, он совместно с Тимуром Гареевым. Последний — соучредитель регионального общественного фонда содействия военно-интеллектуальной деятельности «Военная наука» (деятельность профессиональных членских организаций), владелец доли в ООО «5.0 Инжиниринг» (научные исследования и разработки в области нанотехнологий, среди совладельцев — спикер совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве Владимир Бланк) и 100% доли в ООО «НПО «Теханалитика».

Напомним, ООО «НПО «Теханалитика» владеет долями в компаниях военно-промышленного сектора, в том числе ООО «Липецкий механический завод» (производство боевых машин), которое в свою очередь совместно с «дочкой» Ростеха владеют обанкроченным «Юргинским машиностроительным заводом». В активе «Теханалитики» также доли в ряде предприятий в Санкт-Петербурге, Чувашии. Например, 52,5% в ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). «КМЗ» же совладелец нижегородского предприятия по производству двигателей — ООО «РУМО».

Возвращаясь к активам Алана Лушникова. В управлении «Перспективы» находится также АО «Научно-исследовательский институт стали» — исполнитель почти 30 госконтрактов, в том числе и в сфере оборонной промышленности.

На сайте НИИ уточняется, что он — головное предприятие РФ по материалам и конструкциям защиты вооружения и военной техники сухопутных войск. По открытым данным, в 2017 году данное предприятие принадлежало компаниям из концерна «Тракторные заводы». Военную часть дивизиона последнего после появления проблем у группы взял под своё крыло Ростех. Числился среди членов совета директоров НИИ в те годы и небезызвестный Альберт Баков — экс-директор концерна «Тракторные заводы», зять известного российского режиссёра Никиты Михалкова, а ныне гендиректор института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех».

Как видно из анализа, все коммерческие активы Алана Лушникова созданы относительно недавно. В свете этого у общественности возникает вопрос, не является ли он номинальным владельцем актива концерна «Калашников»? Если да, то чьи интересы представляет?

Сам же Лушников в комментариях изданию Business FM заявил, что «использовались финансовые инструменты, в том числе заёмные средства», но раскрывать кредитора и иные детали сделки он не стал.

В сделке с юрлицом, контролирующим головную компанию концерна «Калашников», остаётся открытым ещё один вопрос. Кто получит оставшиеся как собственная доля фирмы 50% в ООО «ТКХ-Инвест», которые по закону или должны быть распределены в течение одного года между оставшимися собственниками, или уставный капитал снижен.