Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 14 октября 2020 года в своём публичном выступлении заявил, что препараты от COVID-19, ранее вызвавшие возмущение общественности своей дороговизной, подешевели более чем в два раза. Заявлял министр и то, что по мере наращивания производства лекарств на основе фавипиравира его стоимость будет снижаться. ИА REGNUM решило проверить, прав ли министр или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, на сегодня в России в государственном реестре лекарственных средств на основе фавипиравира зарегистрированы три препарата — «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир».

Права на «Арепливир» оформлены на ООО «Промомед Рус», чьим собственником является кипрская фирма «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед». Производитель лекарства — АО «Биохимик» из Мордовии, которым управляет другой актив офшора — ООО «Промомед ДМ». Рекомендованная представителями производителя стоимость этого препарата составляла 12,32 тыс. рублей (в упаковке 40 таблеток) при прожиточном минимуме на душу населения в России за второй квартал 2020 года — 11 468 рублей.

Подобная стоимость сразу вызвала негодование общественности, приводившей примеры, что даже в Индии рядовой пациент одну таблетку в 200 мг аналога препарата сможет купить по цене от 30 до 100 рублей, если пересчитать на российскую валюту, «при 300 с лишним рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата».

Препараты от COVID-19: «кредиты на таблеточки», или При чём тут офшоры?

Права на «Коронавир» принадлежат компаниям миллиардера Алексея Репика из группы «Р-Фарм», которого уже окрестили одним из главных бенефициаров пандемии в стране. Рекомендованная цена «Коронавира» для аптек, которая фигурировала от представителей компании в СМИ — от 11 550 рублей за упаковку (50 таблеток по 200 мг).

(сс)Tirdanir Алексей Репик

Третий препарат — «Авифавир», цену которого для аптек обещали снизить до 8 тыс. рублей, разработан при участии Российского фонда прямых инвестиций. Свидетельство на данный препарат зарегистрировано за компанией «Кромис», а производителем выступает «Исследовательский институт химического разнообразия» (ИИХР) из Московской области. Учредителем «ИИХР» была компания «Торри пайнз инвестмент. Инк» из США. В «Кромисе» доли принадлежат ООО «РФПИ Управление активами» и ООО «Химрар фарма», которым владеет семья Иващенко и управляющий партнёр венчурной компании «Тори Пайнз Инвестмент» Николай Савчук.

Дистрибьютором «Авифавира» и «Арепливира» выступает группа «Биотэк», которая сообщала, что только за три месяца продала порядка 30 тыс. упаковок лекарств в свыше 300 лечебных учреждений регионов России. Основателем «Биотэка» является экс-сенатор от Пензенской области Борис Шпигель, в рейтинге Forbes за 2012 год занимавший 60-е место как один из самых богатых представителей власти.

Council.gov.ru Борис Шпигель

Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?

14 октября 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд препаратов для лечения коронавируса будет включен в перечень жизненно важных лекарств, что позволит вести контроль над отпускными ценами. Мурашко отмечал, что в первую очередь речь идёт о фавипиравире.

Пока же ни один из препаратов на основе фавипиравира в перечень не включен, но их закупка для нужд госбольниц продолжается.

Лекарства от COVID-19: аптечные сводки

Может быть для населения через аптеки цена уже стала доступнее, как и заверяет министр Мантуров? Для чистоты эксперимента рассмотрим препараты в интернет-аптеках разных регионов.

Так, на сайте сети социальных (!) аптек «Столичка» таблетки «Арепливир» 200 мг №40 предлагаются населению за 12 320 рублей. Уточняется, что в наличии препарат в трёх аптеках. На том же сайте за «Коронавир» (200 мг 50 таблеток в упаковке) просят 11 550 рублей, и препарат есть в более чем 300 аптеках Москвы.

На сайте сети «Здравсити», также представленной в ряде российских регионов, указано, что «Арепливира» нет в наличии, но «последняя цена продажи 12 320 рублей». Схожая картина и с «Коронавиром», последняя цена продажи которого была 11 550 рублей.

9 октября 2020 года издание ura. news провело мониторинг аптек в Кургане на предмет наличия и цены препаратов на основе фавипиравира. Цены были от 11,9 до 13,8 тыс. рублей за упаковку в 40−50 таблеток.

Тем временем в аптеках Барнаула, где ситуация с количеством зараженных довольно напряжённая, за «Коронавир» просят 12,1−13,2 тыс. рублей за упаковку.

R-pharm.com «Коронавир»

Возможно, для государственных аптек у производителя есть какие-то скидки, что положительно повлияет и на конечную стоимость для потребителя?

7 октября 2020 года государственное унитарное предприятие «Аптеки Удмуртии» провело закупку у единственного поставщика. На 57 млн рублей было закуплено 6 тыс. упаковок препарата «Коронавир». Таким образом, за упаковку вышла цена в среднем 9,5 тыс. рублей. Поставщиком выступило АО «Р-Фарм». Далее препарат пойдёт в аптеки по региону и, скорее всего, не по себестоимости закупки.

12 октября 2020 года областное госучреждение «Саратовский аптечный склад» закупило фавипиравир у единственного поставщика. Было приобретено 120 упаковок по цене 8,25 тыс. рублей, но не уточнялось, какой именно из препаратов и у кого был закуплен. Если речь, к примеру, о «Авифавире», в разработке которого участвовал РФПИ, то ни о каком снижении цены речи не идёт.

Закупка лекарств от COVID-19 для больниц

Что касается госзакупок, то с осени наблюдается определенная тенденция — в документации указывается стоимость не за упаковку препарата, а за таблетку. Чтобы сделать расценки хотя бы для вида не такими пугающими?

В начале октября ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» объявило закупку на поставку лекарственного препарата для медицинского применения «Фавипиравир». В документации фигурировали такие данные: начальная цена — 1 725 075 рублей, количество таблеток, которые необходимы — 7,5 тысяч. Таким образом, больница готова платить по 230 рублей за одну таблетку. Если брать упаковку по 40 таблеток, то цена за упаковку составит 9,2 тыс. рублей, что, к примеру, дороже обещанной цены того же «Авифавира» для аптек.

Или вот ещё. «Якутская городская больница №3» 12 октября 2020 года объявила о планах закупить фавипиравир на 4,62 млн рублей. В документации уточняется, что речь идёт о таблетках 200 мг № 50, то есть по 50 штук в упаковке. Требуется 300 упаковок. Таким образом, больница готова заплатить за упаковку по 15 400 рублей. Где же тут понижение цен?

Якутская городская больница №3

А «Городская клиническая больница №15 имени О. М. Филатова», объявив в конце сентября 2020 года закупку фавипиравира, приложило к карточке обоснование начальной цены контракта. В документе шли отсылки на ранее проведённые тендеры на приобретение этого препарата четырьмя другими госзаказчиками. Цена за упаковку при этом варьировалась от 15,4 до 26,04 тыс. рублей. В качестве примера для назначения стартовой цены больницей, в частности, был взят контракт «Центральной базы измерительной техники МЧС России» на закупку фавипиравира в конце июля 2020 года. Цена контракта составляла 102 316 544 рубля, а препарат «Коронавир» был закуплен за 26 048 рублей/упаковка. И, по-прежнему, как мы видим, на эти цены при выводе начальной цены контракта ориентируются госучреждения.

Возможно, со временем цена на лекарства от COVID-19 под влиянием госрегулирования и снизится, но пока же и больницы вынуждены приобретать препараты по высоким ценам, а некоторые министры, похоже, живут в какой-то альтернативной реальности.