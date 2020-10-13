Московские суды снова закрыты для прессы и посетителей из-за SARS-CoV-2
Суды в столице России повторно закрыты для посетителей и представителей прессы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 13 октября сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
В Красноярском крае выявлено почти 200 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 184 человек, за весь период — у 21 923. Об этом сообщили 13 октября в краевом оперштабе.
На Среднем Урале подтвердили ещё шесть смертей от COVID-19
В Свердловской области ещё шесть человек умерли от COVID-19, сообщили в оперштабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
Информация о смертях указана в сводке от 13 октября 2020 года. Показатель смертности остался на уровне предыдущих дней (в информации за 12 октября было четыре случая смерти, 11 октября — пять, 10 октября — шесть).
На Ямале за сутки выявлены 158 новых носителей коронавируса
На Ямале за сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 октября сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 154 случая.
В Ростовской области сокращается число свободных коек в COVID-стационарах
В Ростовской области число госпитализированных пациентов с COVID-19 превысило 2 тыс. человек. Днём ранее было занято 1 тыс. 970 коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 октября.
Перед больницами Кузбасса разворачивают мобильные пункты для пациентов
В Кемеровской области рядом с поликлиниками разворачивают мобильные пункты ожидания приёма врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Глава МИД Украины выступил против нового закрытия границ для иностранцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против повторного закрытия границ Украины и возвращения граждан страны из-за рубежа.
В Самарской области за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом
128 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 314 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней около 80% пациентов — 10 356 человек. На учете у врачей находятся 198 человек.
Эффект коронавируса: в шведском Мальмё безработица достигла 16%
В настоящее время в самом южном муниципалитете Швеции Сконе работу не могут найти около 75 000 человек. Больше всего пострадали такие города, как Персторп и Мальмё, в котором уровень безработицы находится на отметке в 16%. Об этом сообщило местное издание Sydsvenskan.
По данным газеты, сейчас в Мальмё ищут работу 27 300 человек. Это на 5 200 человек больше, чем в прошлом году. Таким образом, отмечают журналисты, Мальмё возглавляет список шведских городов с самым высоким уровнем безработицы.
В Персторпе, расположенном в 60 километрах севернее Мальмё, безработица среди молодежи и вовсе составила 24,5%.
По данным издания, показатели безработицы на юге Швеции «находятся на том же высоком уровне, что и в городах Южной Европы, пострадавших от пандемии коронавируса».
В мэрии Москвы объяснили сбои при оформлении удалёнки для сотрудников
Сбой в работе сервиса по передаче данных о сотрудниках, оформленных на удалённый режим работы, произошёл из-за большого количества поданных сведений. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
«Сегодня были моменты перегруза. И сейчас даже такой момент может присутствовать местами. Очень дисциплинированно подошли предприниматели и организации к этой обязанности по указу, за что мы благодарим их», — сказал Лысенко.
ВОЗ не видит признаков второй воны пандемии коронавируса в мире
На сегодняшний день можно говорить об отсутствии второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.
Ректор кузбасского вуза ушёл на «удалёнку» из-за коронавируса
Ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Просеков сейчас работает дистанционно из-за контакта с пациентом с коронавирусом. Об этом сообщили в вузе.
В Астраханской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 13 октября подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 7879 положительных тестов.
Коронавирус в Зауралье на 13 октября: 67 заражений, три смерти
В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 выявлен в Кургане, сообщает 13 октября региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 64 случая.
Вторые сутки в Поволжье выявляют больше 1,5 тысячи заражений коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 октября выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1520 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 175 786 случаев.
Поликлиники в Самарской области могут перевести на круглосуточную работу
Некоторые поликлиники могут перевести на круглосуточный режим работы в Самарской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области, 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
По его словам, в настоящее время медицинская сфера подвергается большим нагрузкам.
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с COVID-19
За весь период в Красноярском крае умер 581 пациент с COVID-19.
Коронавирус в Стокгольме распространяется зачастую среди домочадцев — DN
Заражение коронавирусом в Стокгольме в основном происходит среди домочадцев, проживающих в одном домовладении с инфицированным человеком. Об этом со ссылкой на заявление главного инфекциониста Стокгольма Марии Ёстлунд сообщила газета Dagens Nyheter.
«Мы фиксируем продолжающийся заметный рост распространении инфекции в регионе и оцениваем домашнюю изоляцию для тех, кто живет или жил с инфицированным человеком, как эффективную меру по инфекционному контролю в сочетании с постоянным отслеживанием инфекции и проведением тестов», — заявила Ёстлунд.
Напомним, что недавно власти столицы Швеции рекомендовали самоизолироваться дома на 7 дней всем, кто проживает с инфицированным человеком. Однако дети и подростки могут не соблюдать данную рекомендацию и по-прежнему продолжать посещать школьные занятия до тех пор, пока у них не проявятся симптомы заболевания COVID-19. Подчеркивается, что из детского сада ребенка может забрать только бессимптомный родитель.
В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 13 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 133 человека.
В Мурманской области число жертв COVID-19 выросло до 237
В Мурманской области за минувшие сутки скончались три человека с COVID-19. Общее число жертв коронавируса выросло до 237.
Можно ли заразиться коронавирусом через смартфон? — SVT
Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы в научном журнале Virology, коронавирус может сохранятся на гладких поверхностях почти месяц. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Согласно данным австралийского исследовательского центра Csiro, в лаборатории которого исследователи попытались химическим способом имитировать слизь, обнаруженную в дыхательных путях человека, коронавирус может сохраняться на гладких поверхностях до 28 дней. Это касается как экранов наших смартфонов, так и денежных купюр в кошелке.
Однако вероятность того, что это произойдет за пределами лаборатории, крайне мала.
«Реальная среда, в которой обитает вирус, намного жестче, чем лабораторная», — объяснил профессор микробиологии в Университете Лунда Стефан Шварц.
В борьбе с пандемией Швеция сделала больше, чем многие думают — NYT
За свою политику невмешательства во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция стала нарицательным примером. Правительство Швеции отказалось вводить режим самоизоляции этой весной, настаивая на том, что это сродни «использованию молотка, чтобы убить муху». Однако шведские власти и общество сделали больше для борьбы с пандемией, чем многие могут подумать на первый взгляд. Об этом сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что пример Швеции не является историей успеха. В целом решение властей не прекращать производство, остановив экономику, надежда на то, что растущий иммунитет к вирусу защитит людей, выглядят не очень хорошо. В стране было в пять раз больше смертей на душу населения, чем в соседней Дании, и примерно в 10 раз больше, чем в Финляндии или Норвегии.
Однако шведы предприняли ряд важных мер по инфекционному контролю. Школы для учащихся от 16 лет и старше были закрыты. Власти установили запрет на массовые собрания и ограничили проведение публичных мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.
Главное, в чем шведы были правы, так это то, что пандемия коронавируса — долгоиграющее явление, поэтому закрывать общество, рушить экономику и ставить под угрозу устойчивость всего общества совершенно неприемлемо.
Факультет МГУ перешёл на дистанционный режим
В Москве юридический факультет МГУ им. Ломоносова переходит в дистанционный режим работы. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию факультета.
По данным СМИ, учебный процесс с 19 октября и до особого распоряжения будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде с использованием дистанционного образования.
Новые правила распространяются на обучающихся по программам бакалавриата в очной форме, по программам магистратуры в очной и очно-заочной форме, а также для спецотделения «Второе высшее образование».
На Среднем Урале выписали более 23,3 тыс. человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области выздоровели уже 23 358 человек, ранее заболевшие COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
По данным на 13 октября 2020 года, за минувшие сутки в регионе выписали 156 человек. Для сравнения, днём ранее заявлялось о выписке 151 пациента, а 11 октября — 145.
Лечение в медучреждениях области проходят 162 больных в тяжёлом состоянии (136 — в реанимации, из них 91 — на ИВЛ), 617 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.
В кемеровском санатории выявлена вспышка коронавируса
В Кемеровской области в санатории «Лесное озеро» выявлен очаг коронавируса — заразились 19 человек. Среди них сотрудники и отдыхающие.
Скончались ещё четверо волгоградцев с подтверждённым коронавирусом
Четыре летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13 октября в Волгоградской области. Жертвами инфекции стали возрастные пациенты, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Тюменской области в 12 инфекционных госпиталях развернуто более двух тысяч коек для пациентов с COVID-19. Из них 87% занято. Об этом сообщил губернатор тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».
«Поэтому приобретаем новое оборудование, препараты и вводим в строй ещё одну тысячу коек. Приобретаем ещё три компьютерных томографа», — информирует Александр Моор земляков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени и Тюменском районе неотложная помощь поликлиник перешла со 2 октября на круглосуточный режим. По словам начальника отдела развития первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Тюменской области Игоря Крючкова, на сегодня порядка 30% медицинских работников находятся на больничном. Бригады фельдшеров вынужденно пополняются участковыми врачами-терапевтами и даже узкими специалистами.
В Тюменской области в 12 инфекционных госпиталях развернуто более двух тысяч коек для пациентов с COVID-19. Из них 87% занято. Об этом сообщил губернатор тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».
«Поэтому приобретаем новое оборудование, препараты и вводим в строй ещё одну тысячу коек. Приобретаем ещё три компьютерных томографа», — информирует Александр Моор земляков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени и Тюменском районе неотложная помощь поликлиник перешла со 2 октября на круглосуточный режим. По словам начальника отдела развития первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Тюменской области Игоря Крючкова, на сегодня порядка 30% медицинских работников находятся на больничном. Бригады фельдшеров вынужденно пополняются участковыми врачами-терапевтами и даже узкими специалистами.
В сети обсудили создание комиссии по борьбе с новыми инфекциями в России
Указ президента России Владимира Путина о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане поделились комментариями 13 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Многие комментаторы упрекнули российские власти в том, что вместо того, чтобы проводить реконструкцию и возвращение системы здравоохранения хотя бы на тот уровень, который был в СССР, чиновникам предлагают участвовать в работе всё новых и новых комиссий, которые полноценно не решают проблемы.
В Курской области выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 13 октября зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено 12 октября. Всего в регионе выявлен 9021 положительный тест.
В Рязани после трёх месяцев лечения от коронавируса выписали пациентку
62-летнюю женщину, заразившуюся коронавирусом, выписали с выздоровлением из областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани. Пациентка провела в реанимации 1,5 месяца, а в общей сложности в стационаре — три месяца, сообщили 13 октября в пресс-службе минздрава региона.
В Липецкой области за сутки выявлены 56 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 13 октября подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 6735 положительных тестов.
Мурашко указал на неготовность инфекционных служб в России к пандемии
Инфекционная служба в России оказалась не полностью готова к вызовам пандемии коронавируса. Об этом на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Свердловским психиатрам массово жалуются на дистанционное образование
Жители Свердловской области стали часто обращаться к психиатрам из-за внедрения дистанционного образования. Об этом заявил главный психотерапевт Свердловской области, глава клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на пресс-конференции.
Психиатрам жалуются как сами школьники, так и их родители. Последние обеспокоены качеством нынешнего образования и особенностями «дистанта».
"Родители серьезно беспокоятся о пробелах в образовании детей и о последствиях таких пробелов», — сказал Перцель.
Дети и подростки тоже активно обращаются к врачам «с комплексными проблемами». Школьников тоже «напрягает» дистанционное образование, уточнил психотерапевт.
В Перми возобновили дезобработку улиц
В Перми возобновили дезинфекцию улиц. Тщательная обработка запланирована во всех районах, сообщает пресс-служба мэрии.
В Липецкой области скончалась одна пациентка с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 53 человека.
Во Владимирской области за сутки выявлены 72 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области 13 октября подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на десять больше, чем в предыдущие сутки. За прошедший месяц это самый высокий суточный показатель.
Всего в области зарегистрирован 8031 носитель вируса.
Медикам в Татарии продлили выплаты за борьбу с коронавирусом
Для работающих с ковидными пациентами медицинских специалистов в Татарии продлили стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В Тамбовской области за сутки выявлены 64 новых носителя коронавируса
В Тамбовской области 13 октября подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом. За сутки число новых положительных тестов выросло на один.
Всего в области зарегистрированы 8432 носителя вируса.
Госпиталь Саратовского медуниверситета вновь открыли для лечения COVID-19
Инфекционный госпиталь Саратовского медицинского университета возобновил прием пациентов для лечения выявленной коронавирусной инфекции. Его развернули на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева. Университет откликнулся на призыв региональных властей о помощи и перепрофилировал 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом.
В Швеции поддержали отечественные пивоварни во время пандемии — Fria Tider
За время пандемии коронавирусной инфекции в Швеции закрылись многие бизнесы — от промышленности до торговли. Однако шведы, в свою очередь, решили поддержать своих производителей пива и не дать им разорится. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Так, только в течение сентября более 80% всего проданного пива в стране, было произведено на шведских пивоварнях. Это следует из данных, предоставленных государственной монопольной компанией по продаже спиртных напитков Systembolaget.
«Это явный признак того, что мы ценим наше шведское пиво, но это также показывает, что шведы делают сознательный выбор и поддерживают шведскую пивоваренную промышленность», — заявила генеральный директор Swedish Breweries Анна-Карин Фондберг.
Сейчас по всей Швеции работают более 400 пивоварен.
В Томской области выявлено более 9 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 13 октября в Томской области коронавирус выявлен у 9057 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 165 случаев заражения.
В Воронежской области за сутки выявлены 211 новых носителей коронавируса
В Воронежской области 13 октября подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Это на семь случаев больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 473 носителя вируса.
В Чувашии резко выросло число безналичных платежей
В Чувашии сохраняется рост безналичных платежей. Растёт как количество операций, так и сумма. В нацбанке республики отмечают, что в условиях пандемии коронавируса росту способствовало развитие дистанционной торговли и растущая популярность системы быстрых платежей.
В Марий Эл вновь выявили больше заражений коронавирусом, чем накануне
В Марий Эл по состоянию на 13 октября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 36 новых носителей SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем прироста заражений с 25 июня. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5245 случаев.
В Воронежской области за сутки подтверждено 8 смертей пациентов с COVID-19
В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 217 человек.
В Кузбассе открылись кинотеатры
В Киселёвске сегодня, 13 октября, вновь открывают двери кинотеатры. Работа кинозалов будет осуществляться при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, разработанных Роспотребнадзором. Об этом заявил мэр города Максим Шкарабейников.
Возобновляют работу кинотеатры и в других городах Кемеровской области, в том числе в Кемерове.
В Мордовии вторые сутки выявляют по 65 новых заражений коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 13 октября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7076 случаев.
В Алтайском крае выявлено 170 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 170 человек, за весь период — у 15 508.
В Курганской области втрое увеличили число ковидных коек
В Курганской области втрое увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков на своей странице в сети «ВКонтакте».
"В связи с резким ростом заболеваемости коечный фонд увеличен практически втрое в сравнении с рекомендациями Минздрава, выданными в первом полугодии — до 1200. Задействуем под это практически все свободные площади в ЦРБ», — сообщил Вадим Шумков.
Также в регионе формируется запас лекарственных препаратов и средств защиты в аптечной сети с учётом роста заболеваемости.
«Приобретаем дополнительное лабораторное оборудование для ускорения проведения анализов. Договариваемся с коммерческими клиниками о полноценном использовании их лабораторий», — информирует глава региона.
В Новгородской области выявили 62 заражения коронавирусом за сутки
Как сообщили 13 октября в оперативном штабе Новгородской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе выявлены 62 новых носителя коронавируса. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки.
Цена маски в государственных аптеках Подмосковья составит 5 рублей
В учреждениях государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» цена одной медицинской маски установлена в размере 5 рублей. Об этом 13 октября сообщило министерство здравоохранения Московской области.
Что касается перчаток, то стоимость их пары варьирует в диапазоне от 18 до 25 рублей, отметила директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.
В Калмыкии растёт суточный прирост случаев заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее было выявлено 85 носителей инфекции, передаёт ИА REGNUM 13 октября.
Карантин по COVID-19 отменяется, зато будет всё остальное
Власти не хотят останавливать экономику из-за коронавируса и попытаются использовать все другие доступные инструменты для победы над эпидемией — от удаленной работы и массовых масочных рейдов до переброски врачей в регионы и «призыва» студентов медвузов.
В Ростовской области наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19
В Новочеркасске (Ростовская область) будет развёрнуто 100 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщила и. о. начальника управления здравоохранения города Ольга Андрейченко.
Гинцбург предупредил о растущем коварстве коронавируса
Коронавирус может провоцировать у части переболевших COVID-19 в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется клетками организма для борьбы с вирусами и некоторыми бактериями и в итоге блокирует их размножение. В результате организм начинает подавлять собственный иммунитет. О такой опасности коронавируса сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Алтайском крае выросло число умерших пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 596 пациентов с коронавирусом.
Бизнес-омбудсмен Титов: кинотеатры на Ставрополье должны возобновить работу
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал владельцев кинотеатров Ставропольского края в их требовании о возобновлении работы после семимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса.
195 новых случаев COVID-19 выявили в Архангельской области за сутки
В Архангельской области стремительно растет число зараженных новым коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявили 195 инфицированных.
В Чебоксарах прокуратура заинтересовалась очередями в администрации
В Чебоксарах прокуратура внесла представление за «живые» очереди в фойе администрации Калининского района: десятки посетителей не соблюдали безопасную дистанцию.
Оренбуржье в лидерах по числу выздоровлений от COVID-19
В Оренбургской области с начала пандемии (по состоянию на 13 октября) оправились от коронавирусной инфекции 13 055 пациентов. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в регионе с 7 по 13 октября уменьшилась на 1% и составляет 90%. Это по-прежнему второй показатель в ПФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В число регионов с наибольшим процентом пациентов, которые выздоровели, вошли Башкирия — с новой инфекцией справились 92% заболевших, Оренбуржье — с показателем 90% и Марий Эл — 85%.
Молодой политик потребовал ужесточить режим в вузах Урала
Студент, член молодёжной палаты при гордуме Екатеринбурга Александр Немченко потребовал ужесточить «коронавирусный» режим в уральских вузах. Документ размещён в Facebook.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал создать «атмосферу нетерпимости» к нарушениям санитарных мер.
Активист написал, что действующие в вузах требования нужно ужесточить. «Маску можно не носить, лекции (где они проводятся очно) проводить без соблюдения социальной дистанции, набивая студентов в закрытое помещение, — написал юноша. — Я точно знаю, что есть вузы, где все происходит так, как я описал выше».
Немченко отправил официальное обращение в Роспотребнадзор и свердловское министерство образования. Нашлись и те, кто не поддержал порыв молодого политика.
«Это что — стукачество?» — написал доцент Уральского института управления (филиал РАНХиГС) Александр Федоровских в Facebook.
Коронавирус становится более заразным, но менее смертельным — вирусолог
Новая коронавирусная инфекция мутирует и постепенно становится менее агрессивной, но зато более заразной. Это объясняется тем, что вирус пытается подольше задержаться в человеческой популяции. Такую точку зрения высказал телеканалу «Санкт-Петербург» заведующий кафедрой НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.
В Курганской области два университета переходят на дистант
Два курганских вуза в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ с 19 октября полностью перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщают пресс-службы высших учебных заведений.
В Петербурге заработал полевой госпиталь «Ленэкспо»
В Санкт-Петербурге 13 октября заработал временный инфекционный госпиталь, который развернут в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо», туда будут госпитализировать пациентов со средним и тяжелым течением COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост уровня коронавируса до ноября
Рост числа выявленных случаев коронавируса будет продолжаться до первой декады ноября 2020 года. Об этом агентству РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — сказал Горелов.
В Омской области выявлено 152 новых носителя коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 152 человек, за весь период — у 12 559.
В Омской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В Омской области по состоянию на 13 октября умерли 354 пациента с коронавирусом.
На Урале проверяют «Пятёрочку» из-за жалоб на «маски напрокат»
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проводится проверка после жалоб покупателей на выдаваемые продавцами «маски напрокат» в одном из супермаркетов сети «Пятёрочка». Об этом заявили в пресс-службе компании X5 Retail Group.
Жители сообщили, что в одном из магазинов торговой сети покупателям выдают маски на время нахождения в магазине, после чего нужно сдать маску обратно.
«Если информация подтвердится, то к сотрудникам, допустившим нарушение, будут применены дисциплинарные меры», — сообщили в компании интернет-газете Znak.
В магазине предлагают клиентам приобрести или использовать предлагаемую магазином одноразовую маску. Клиент сам принимает решение об утилизации средства индивидуальной защиты, уточнили в пресс-службе.
В Белгородской области подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
В Белгородской области 13 октября зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь случаев больше, чем в предыдущие сутки. Скончались два человека.
С начала пандемии в регионе выявлены 9803 носителя коронавируса.
Медики борются за жизнь главврача ростовской больницы № 20
В Ростове-на-Дону медики борются за жизнь главного врача городской больницы № 20 Юрия Дронова, заразившегося коронавирусом.
Главный инфекционист Минздрава РФ оценил ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая на сегодняшний день сложилась в России, вызывает тревогу. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Курским медикам за борьбу с COVID-19 в сентябре выплатили 189 млн рублей
В Курской области медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, за сентябрь получили более 189,7 млн рублей. С апреля им было выплачено 1,6 млрд рублей.
Саратовские власти приняли решение о сроках осенних каникул в школах
В Саратовской области не планируют переносить сроки осенних каникул. Школьники отправятся отдыхать согласно календарному плану — с 26 октября по 3 ноября. Об этом заявила заместитель министра образования области Ирина Чинаева.
МЧС России возобновило масштабную санобработку социальных объектов
Подразделения МЧС России снова будут обрабатывать социально значимые объекты и объекты транспортной инфраструктуры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 13 октября пресс-служба МЧС.
Так, 13 октября продезинфицированы внутренние помещения Курского вокзала в Москве и прилегающая к нему территория.
Минздрав РФ разработал единый алгоритм лечения COVID-19
Медики получили единый алгоритм диагностики и лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
«Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам», — рассказали в пресс-службе.
В Хакасии коронавирус выявлен у 570 детей
По состоянию на 13 октября в Хакасии зарегистрировано 5094 случая заражения коронавирусом, в том числе 570 — среди детей.
Глава Минздрава расскажет депутатам Госдумы о новой борьбе с коронавирусом
Комитет Госдумы по охране здоровья 14 октября заслушает главу Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с коронаврусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Сотрудникам Курской областной больницы сделали прививки от COVID-19
Сотрудники Курской областной больницы сделали прививки от COVID-19. Первые дозы вакцины получили медработники из групп риска, в том числе сотрудники, работающие с биоматериалом, и работники отделения медицинской помощи.
Эксперт Минздрава: человек не заразен после вакцинации «Спутником V»
После вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя заразиться коронавирусом или заразить других. Об этом главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила 13 октября на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
«Конечно, заразиться нельзя», — подчеркнула она.
В Петербурге главврач Госпиталя для ветеранов войн заболел COVID-19
В Санкт-Петербурге выявили коронавирусную инфекцию у главного врача Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) Максима Кабакова, об этом 13 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в городском комитете по здравоохранению.
В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 130 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 13 октября.
Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 128 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 октября зарегистрировано 10 875 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7 931 человек, 46 пациентов с COVID-19 скончались.
Врачам в Самаре предоставят более 50 служебных автомобилей
Свыше 50 служебных автомобилей будут предоставлены медицинским учреждениям Самары. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.
Брянские больницы проводят по 400 КТ-исследований в сутки
400 исследований на коронавирус проводят ежедневно КТ-центры в Брянской области. Медучреждения работают круглосуточно, сообщили 13 октября в региональном оперативном штабе.
Коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 90% — Минздрав
Пациенты с коронавирусной инфекцией заполнили в российских больницах почти 90% отведённых им коек. Об этом заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил 13 октября в ходе онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
Он отметил, что примерно 20% коечного фонда занимают пациенты с лёгкой формой заболевания, и эти койки можно освободить.
В РФ выросло количество многодетных семей, которым нужна поддержка — ОП РФ
В связи с пандемией коронавируса в России уменьшились доходы многодетных семей, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко
Свердловские власти пригрозили закрывать торговые центры за нарушения
Если в торговых центрах Свердловской области не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, то организации будут закрывать. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
В регионе «достаточно жёстко» проверяют ТЦ на предмет нарушений, особенно в выходные дни, заметил Креков. Проверки продолжатся, в частности, 17 и 18 октября 2020 года.
«Если они не соблюдают, мы будем закрывать торговые центры», — сказал чиновник.
Аналогичные меры будут применяться в отношении транспортных компаний, предупредил вице-губернатор.
В Оренбуржье число жертв COVID-19 достигло 90 человек
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 октября, скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, умер мужчина 1950 года рождения из Оренбурга.
Нижегородская ярмарка может превратиться в коронавирусный госпиталь
Решение по вопросу об организации дополнительных койко-мест в Нижнем Новгороде будет принято по итогам ближайших двух недель.
В Курганской области на карантин закрыты 2,1% школ
В Курганской области на 13 октября по причине эпидемии острой респираторной инфекции полностью закрыты на карантин семь школ — три в Кетовском и четыре в Мокроусовском районах. Это составляет 2,1% от общего числа общеобразовательных учреждений Зауралья, сообщает региональный оперативный штаб.
В Минздраве РФ заявили о возможности мужского бесплодия после COVID-19
Мужчина, переболевший COVID-19, впоследствии может оказаться бесплодным. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил главный репродуктолог Минздрава РФ Олег Аполихин.
«Мы видим определённые процессы агглютинации. В некоторых случаях [присутствуют] делеции хроматина в так называемой фрагментации ДНК. Это может за собой повлечь целый ряд нарушений и фертильности, и при рождении детей иметь прямое отражение на потомстве», — сказал Аполихин.
Ещё два жителя Татарии скончались за сутки от COVID-19
В Татарии 13 октября подтвердились еще два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией — скончались 80-летняя и 73-летняя женщины. С начала наблюдения в Татарии от коронавируса скончались уже 92 человека.
В Петербурге инфицирование подростков коронавирусом выросло на 181%
В Санкт-Петербурге с начала учебного года подростки стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость среди несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет выросла на 181%.
В Польше порекомендовали ввести обязательный масочный режим в школах
Эксперты Польской академии наук предлагают ввести обязанность носить маски в школах, чтобы ограничить распространение коронавируса в Польше. Об этом сообщает Dziennik.
Коечный фонд Ленобласти под COVID-19 занят на 67%
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Ленинградской области занят на 67%.
Волонтёры в госпитале «Ленэкспо» в Петербурге будут работать по шесть часов
В Петербурге стал известен порядок работы волонтеров акции #МыВместе во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо», где с 12 октября развернуто почти 2500 коек для пациентов с COVID-19.
В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов — вспышка ковида
В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. По имеющимся данным, инфекцией заразились 27 постояльцев и десять сотрудников социального учреждения.
В Швеции число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на пять человек. Такие данные 13 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 899 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 100 654 человека. С 9 октября их число преодолело психологическую отметку в 100 тыс., когда коронавирус выявился еще у 2 203 человек.
По состоянию на 13 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 23 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 634 пациента.
В Швеции местные власти смогут ужесточать карантинные ограничения
В случае крупных вспышек заболевания COVID-19 Агентство общественного здравоохранения сможет временно ужесточать местные карантинные ограничения. Об этом сообщила газета Dagens Nyheheter.
Сегодня, 13 октября, представители Агентства общественного здравоохранения заявили, что локальные меры по борьбе с коронавирусом могут претерпевать изменения, если ведомство примет такое решение после консультации с главным инфекционистом того или иного муниципалитета или региона.
В пресс-релизе агентство приводится несколько примеров ужесточения ограничений. Например, гражданам могут рекомендовать избегать поездок на общественном транспорте, места скопления людей, принадлежащих к группам риска. Посещение торговых центров и спортивных залов также может оказаться под угрозой.
В Архангельской области назвали основные точки распространения COVID-19
Торговые центры, транспорт, банки названы основными точками распространения COVID-19 в Архангельской области. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Архангельска, Северодвинска, Котласа и Котласского района, Новодвинска и Приморского района, где суммарно зафиксировано 82,5 процента от общего числа случаев по области.
Свердловские власти рассказали, зачем нужна «атмосфера нетерпимости»
Указание губернатора Свердловской области по насаждению «атмосферы нетерпимости» может улучшить ситуацию с заболеваемостью COVID-19, заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге.
Чиновника попросили прояснить, что скрывается за требованием организации «атмосферы нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований».
«Если мы все будет этим заниматься, если не будем стесняться делать замечания такого рода и показывать своим личным примером, то, наверное, все будет в порядке», — сказал вице-губернатор.
Креков привёл пример, когда один из пассажиров лифта поругал других за отсутствие масок.
Тюменская «неотложка» из-за пандемии расширяет автопарк
В Тюмени неотложная помощь поликлиник получила дополнительно 12 автомобилей. На следующей неделе медикам будет передана ещё 41 машина. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Свердловские власти отказались от идеи дополнительных каникул
В Свердловской области не намерены уводить школьников на «коронавирусные» каникулы, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Чиновник подчеркнул, что дети в структуре заболеваемости не являются самой заболевшей категорией населения.
«У нас увеличивается количество заболевших 65+, уменьшается количество заболевших школьников», — сказал вице-губернатор.
Поэтому нет оснований для введения дополнительных каникул. В настоящее время школы становятся относительно безопасными местами для пребывания детей, заверил Креков.
Социологи фиксируют снижения страха перед коронавирусом в России — эксперт
Страх заражения коронавирусной инфекцией постоянно сокращается, начиная с апреля. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
В Волгограде торговый центр заплатит 100 тысяч за сотрудника без маски
Административный штраф в размере 100 тысяч рублей назначен судом АО «Торговый центр» в Волгограде за то, что один из руководителей предприятия носил защитную маску неподобающим образом.
В Белгороде открывают дополнительный ковид-госпиталь
Дополнительные койки будут развёрнуты на базе отделения пульмонологии бывшей горбольницы №1 Белгорода. Медработники учреждения проходят специальное обучение. Об этом на брифинге 13 октября рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.
В Рязанской области возвращается ряд ограничительных мер
К некоторым ограничительным мерам из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса возвращаются власти Рязанской области. Заявление сделал губернатор Николай Любимов 13 октября. Вводятся ограничения для возрастных жителей, учреждений культуры и общепита. Школы и детские сады пока продолжают работу в штатном режиме.
Коронавирус: почему граждане стали недооценивать риск заражения?
Алармизм по поводу эпидемии коронавируса сменился пренебрежительным отношением к мерам предосторожности. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
«Язык цифр малопонятен» — почему люди стали меньше бояться COVID-19?
Люди начали привыкать к рискам коронавирусной эпидемии и перестали воспринимать её как реальную угрозу. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
Ростовские власти: в ночных клубах невозможно соблюсти социальную дистанцию
В ночных клубах Ростова-на-Дону соблюсти социальную дистанцию практически невозможно, поэтому их работа будет приостановлена. На это обратила внимание заместитель сити-менеджера областного центра по экономике Светлана Камбулова.
На Среднем Урале откроют обсерваторы для пациентов с коронавирусом
В Свердловской области снова заработают обсерваторы для заражённых коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Пункты временного размещения пациентов помогут системе здравоохранения разгрузить часть коек в стационарах, уточнил чиновник.
«Этот процесс всё равно мы вынуждены начать, потому что он показал свою эффективность», — сказал Креков.
В частности, в обсерваторы будут отправлять больных, имеющих «безусловную динамику выздоровления».
В Курской области из резерва возвращают койки для пациентов с COVID-19
В Курской области в больницах создано 1194 места для пациентов с COVID-19. 12 октября под прием больных коронавирусом вновь развернули 160 коек в хирургическом корпусе БСМП, а ранее 100 мест оборудовали в бывшем онкологическом корпусе. До конца недели будет организовано еще 50 мест в Советской ЦРБ.
Коронавирус: могут ли мутации сделать вакцину неэффективной?
Мутации коронавируса нового типа могут затронуть механизм его взаимодействия с клеткой. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».
В Липецкой области от COVID-19 скончалась врач районной больницы
В Липецкой области от COVID-19 в возрасте 67 лет умерла врач-инфекционист Чаплыгинской районной больницы и бывший главврач Зоя Бабайцева.
«Изменения идут, и эти изменения в пользу человека» — о мутациях COVID-19
Коронавирус нового типа мог стать более уживчивым со своими носителями, что повлекло снижение уровня летальности в период осеннего обострения эпидемии. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».
Эксперт призвал избегать «катастрофизации» эпидемии коронавируса
Легкомысленное отношение к эпидемии коронавируса, заметно возросшее к осени, продиктовано тем, что многие люди начали воспринимать пандемию как обычную сезонную болезнь. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
На вокзалах Москвы начали штрафовать пассажиров без масок
На железнодорожных вокзалах Москвы начали применяться штрафные санкции к нарушителям масочного режима, сообщили в оперативном штабе столицы.
«Обращение к страху личного заражения малоэффективно» — о пандемии
Более эффективным шагом в мотивации граждан придерживаться мер предосторожности могла бы стать апелляция к безопасности близких. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
Полторы сотни нарушений масочного режима выявили на вокзалах Москвы
Во время проверки на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах столицы было выявлено 147 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Москве.
«Сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов», — отмечено в сообщении.
Коронавирус в России: «Заразить близких боятся больше, чем заразиться сами»
В пропаганде мер предосторожности на фоне эпидемии коронавируса надо ставить акцент на безопасности окружающих. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».
Вирусолог оценил эффективность масок во время пандемии
Маски должны использоваться в местах, где невозможно поддерживать нормы социального дистанцирования. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».
На Урале опровергли информацию о массовых жалобах на дистанционное обучение
В Свердловской области не наблюдается массовых жалоб родителей на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.
Ранее главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель заявил, что родители и дети стали часто обращаться к психиатрам из-за проблем, вызванных дистанционным образованием. Жалобы идут как на расстройства, так и на другие проблемы — падение качества образования, невозможность нормального досуга.
«По данным регионального минобразования, запросы, связанные с проблемами из-за перехода на дистанционное обучение, на сегодняшний день единичны», — уточнили в департаменте информполитики.
По информации ведомства, родители чаще обращаются с требованиями перевести учащихся на дистанционный режим или организовать дополнительные каникулы. Кроме того, в настоящий момент лишь 1,3% школьных классов ушли на «дистант», поэтому в регионе нет оснований для массовых жалоб, добавили в департаменте.
«Мы на это очень надеемся» — об эффективности вакцины от коронавируса
С большой вероятностью вакцина от коронавируса, после завершения испытания и с началом массового производства, серьёзно изменит эпидемическую ситуацию. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».
Греция продлила действие лимита на въезд граждан России
Греческие власти продлили до 25 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю. Соответствующее решение принято управлением гражданской авиации Греции.
В Магнитогорске для ковид-пациентов открыли дополнительные места
В Магнитогорске Челябинской области для пациентов с пневмонией и COVID-19 развёрнуты дополнительные койки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
8 октября власти создали 25 мест на базе кожвендиспансера. А 12-го новые места появились в горбольнице № 3.
Граждан России обяжут иметь анализ на COVID-19 при въезде в Белоруссию
Граждане России и ещё ряда государств, не включённых Минском в список стран c неблагоприятной ситуацией по COVID-19, должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в республику. Соответствующее постановление принято советом министров Белоруссии.
Беглов пояснил, как избежать повторного закрытия предприятий
Только соблюдение жителями Петербурга всех правил, предписанных Роспотребнадзором, поможет избежать повторного закрытия предприятий для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в соцсети заявил 13 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В аэропорту Шереметьево усилят контроль за масочным режимом
За соблюдением масочного режима пассажирами в международном аэропорту Шереметьево ежедневно будут следить около 200 волонтёров. Об этом 13 октября сообщило министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Активисты будут контролировать ношение масок пассажирами в зонах прилета и вылета. Их работу обеспечат муниципалитеты Подмосковья совместно с аэропортом. Также персонал аэропорта должен напоминать противоэпидемиологические требования всем пассажирам.
Следственный комитет переведёт на удалённый режим 40% сотрудников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился перевести около половины сотрудников ведомства в режим удалённой работы из-за осложнения ситуации с COVID-19.
Результат оптимизации — о коечном фонде для ковид-пациентов в РФ
«Фельдшеры в частных беседах признаются, что наиболее сложным в их работе сейчас является отказ пациенту в госпитализации из-за нехватки мест», — заявил ИА REGNUM Георгий Федоров.
В Москве за сутки скончались 52 пациента с COVID-19
В Москве за последние сутки скончались ещё 52 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5739, сообщили в оперативном штабе.
В Ростове-на-Дону посетителей поликлиники встретят роботы-дезинфекторы
В Ростове-на-Дону на входе в детскую поликлинику № 18 встречают роботы-дезинфекторы. Об этом сообщается в социальных сетях.
В Ростовской области закрыли таганрогский роддом
В Ростовской области временно закрыли родильный дом в Таганроге. Это связано с нехваткой медиков. Многие сотрудники роддома заболели COVID-19 и находятся на лечении. Приём рожениц прекращён до особого распоряжения. На этот период будущих мам отправляют в Ростов-на-Дону.
В Якутии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу и ОРВИ
Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл новые ограничительные меры в связи с осложнением эпидситуации по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.
На Камчатке сокращается число свободных коек для пациентов с коронавирусом
На Камчатке ежесуточно увеличивается число выявляемых носителей SARS-CoV-2. За последние сутки был зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом (в понедельник, 12 октября — 37, во вторник, 13 октября — 40).
В Новосибирске под инфекционный госпиталь перепрофилируют родильный дом
Новосибирский родильный дом №2 временно перепрофилируют в инфекционный госпиталь. Такое решение приняло министерство здравоохранения Новосибирской области. Стационар на 100 мест начнёт принимать пациентов до конца текущей недели, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Пожилых новосибирцев переводят на дистанционную работу
В Новосибирской области руководителям предприятий и организаций рекомендовали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу. Самим же пожилым гражданам посоветовали придерживаться режима карантина дома, ограничив круг контактов. Решение принято на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Новосибирской области развернули уже 31 инфекционный госпиталь
В Новосибирской области на сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки. Из них 30 госпиталей открыты на базе подведомственных медицинских организаций, один — на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
На Колыме вакцинируют от COVID-19 более 40 медработников
В Магаданской области ещё восемь медработников вакцинировались от COVID-19 отечественной прививкой «Спутник V».
В Еврейской АО ограничения из-за коронавируса продлили до 26 октября
В Еврейской автономной области (ЕАО) введённые из-за коронавируса ограничения продлили до 26 октября. О подписании губернатором Ростиславом Гольдштейном соответствующего постановления 14 октября сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В Новосибирской области из-за COVID-19 приостанавливают диспансеризацию
В Новосибирской области в ближайшее время будут приостановлены плановая диспансеризация и профилактические осмотры. Причина — распространение коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Во Владивостоке из-за COVID-19 более 100 классов перевели на дистант
Во Владивостоке 14 октября 107 классов в 33 школах находятся на дистанционном обучении, 11 групп в девяти детских садах закрыли.
Дома ребёнка и хосписы Кузбасса возвращаются к обычному режиму работы
В Кемеровской области дома ребёнка, хосписы, психиатрические учреждения, отделения паллиативной помощи, Центр социальной адаптации населения города Кемерова переводятся в обычный режим работы. При этом отменяется 14-дневный карантин работников этих учреждений. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
За состоянием кузбассовцев с симптомами COVID-19 будут следить по телефону
В Кемеровской области пациентов с симптомами простуды или коронавируса будут обслуживать по горячей линии. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что цифровой центр мониторинга поможет медикам контролировать состояние здоровья взрослых пациентов с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. К платформе подключены все взрослые поликлиники Кузбасса.
COVID-19 вскрыл скандал: медицинские маски оказались фальсификатом
В Иркутской области следователи вскрыли крупное мошенничество в сфере поставки медицинских масок, призванных не допустить заражения опасной инфекцией и ставших чуть ли не одним из самых ходовых товаров в период пандемии COVID-19. ИА REGNUM проанализировало закупки учреждений, куда, по словам следователей, поступила партия фальсифицированных медизделий, и оказалось, что все закупки проходили по схеме приобретения у единственного поставщика — зарегистрированного в конце февраля 2020 года в качестве ИП жителя Ангарска. При этом основным видом его деятельности в ЕГРЮЛ указано строительство жилья и нежилых зданий. Как строитель стал «единственным поставщиком» медизделий на станцию скорой помощи, в госпитали и для минздрава области? На этот вопрос предстоит ответить следователям.
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 67 человек
Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 5161 человека.
Доноров плазмы, переболевших COVID-19, ищут в Кузбассе
В Кемеровской области центр крови ищет доноров плазмы, переболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Плазма крови переболевших помогает при лечении тяжёлых случаев течения болезни, — уточняется в оперативном сообщении. — Антитела служат дополнительным иммунитетом для тех пациентов, чей собственный иммунитет по каким-то причинам не сработал на должном уровне».
Работодателей Алтайского края просят ввести гибкий график
Власти Алтайского края рекомендуют работодателям, осуществляющим деятельность в городских округах, ввести гибкий рабочий график. Рабочий день для групп сотрудников рекомендовано начинать в разное время. Такие меры могут помочь снизить концентрацию людей в общественном транспорте.
В Еврейской АО за неделю выявили более 200 новых носителей коронавируса
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 1290.
В Приморье отмечается стабильный рост выявленных случаев заражения COVID-19
В Приморье за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее — 94), выздоровели 62 пациента, летальных исходов нет.
В РАН сообщили об отсутствии побочных явлений у вакцины центра Чумакова
Исследователи не фиксируют нежелательных побочных явлений у вакцины от коронавируса, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, на первой неделе испытаний. Об этом 14 октября сообщил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Предприятия ЕАО отправят максимальное количество сотрудников на удалёнку
Власти Еврейской АО в связи с осложнением эпидобстановки по коронавирусу поручили всем работодателям перевести максимальное количество сотрудников на удалённый режим работы, не парализуя при этом деятельность предприятий.
В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 170 человек
В Ульяновской области почти не изменилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом.
Ульяновские врачи «вернули с того света» пожилого пациента с COVID-19
В Ульяновской области врачи спасли 70-летнего пациента с коронавирусом, который более трёх недель находился в реанимации.
В Бурятии выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
В Бурятии за прошедшие сутки специалисты выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 8358, из них 5137 зарегистрированы в Улан-Удэ.
На Сахалине за неделю выявили более 400 носителей коронавируса
В Сахалинской области за последние сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Число случаев COVID-19 в Забайкалье перевалило за восемь тысяч
В Забайкальском крае установлен новый рекорд по суточному приросту носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 8109.
Больные COVID-19 в Бурятии лежат в коридорах госпиталей
В Бурятии всплеск заболеваемости COVID-19 привёл к нехватке мест в «коронавирусных» госпиталях. В результате многие больные лежат прямо в коридорах медицинских учреждений, о чём они сами сообщают в соцсетях.
«У меня коронавирус. И это страшно. Мест нет. Лежим с сыном в коридоре. В инфекционной больнице. Всего 6 кроватей в коридоре», — пишет в «Фейсбуке» одна из пациенток.
В Горном Алтае за сутки выявили 117 носителей SARS-CoV-2
Ещё 117 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Республике Алтай. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 4889, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
В Оренбуржье число закрытых на карантин классов выросло до 174
В школах Оренбургской области на 13 октября на карантине из-за выявленных случаев заражения коронавирусом числилось 174 класса. Большинство закрытых школьных коллективов находится в областном центре, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Чувашии готовят новые налоговые льготы для бизнеса
В Чувашии в условиях пандемии планируют продлить ряд действующих налоговых льгот для бизнеса, а также принять новые. По расчётам властей, дополнительный размер поддержки превысит 300 млн рублей.
На 1 октября в консолидированный бюджет Чувашии поступило 53,3 млрд рублей доходов, что на 18% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы выросли на 25,4% и достигли 49,6 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 3,7 млрд рублей. В минфине республики отмечали, что «впервые в этом году вышли из отрицательной динамики относительно показателей прошлого года», хотя по отношению к плановым значениям собственных доходов «всё еще «в минусе».
В стационарах Кызыла находятся 95 «тяжёлых» пациентов с COVID-19
В Туве за минувшие сутки выявили 42 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число зарегистрированных за всё время эпидемии случаев достигло 8304.
«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 95 человек. На ИВЛ находится 7 пациентов, на НИВЛ — 11. За последние сутки госпитализировано 92 человека, в том числе 4 детей», — отметили в минздраве.
Военный госпиталь под Улан-Удэ начал принимать гражданских пациентов
Многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ, расположенный в пригороде Улан-Удэ, начал принимать больных COVID-19 из числа гражданских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Кузбассе четвёртые сутки подряд умирают по четыре пациента с COVID-19
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Перми возник дефицит антибиотиков — СМИ
В аптеках Перми отмечен дефицит антибиотиков, которые прописывают для лечения коронавирусной инфекции, сообщает портал Properm.ru.
В аптечных прилавков практически исчезли препараты «Левофлоксацин» и «Таваник», которые часто назначаются медиками в паре с «Азитромицином». В единичных экземплярах имеется антивирусный препарат «Гриппферон».
В ряде случаев при заказе препаратов через сайты аптек (при наличие в каталоге) на деле оказалось, что антибиотики недоступны.
Новосибирскому аэропорту удалось частично восстановить пассажиропоток
Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в сентябре 2020 года составил 537 706 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 500 855 пассажиров (+3,5% к сентябрю 2019 года), на международных рейсах — 36 851 пассажир, сообщили в воздушной гавани.
«Частичное восстановление пассажиропотока на международных направлениях и рост более чем в три раза по отношению к августу 2020 года обусловлены включением Новосибирска с 20 августа в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые правительством РФ пункты иностранных государств», — отметили в «Толмачёво».
Названа опасность сокрытия сведений о болезнях перед прививкой от COVID-19
Умалчивание о наличии каких-либо болезней в анамнезе и сопутствующих заболеваний перед вакцинацией от коронавирусной инфекции может привести к нежелательным последствиям. Об этом предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Шок: на Сахалине тело умершего в больнице родственникам отдадут в мешках
На Сахалине в реанимации Тымовской больницы умер мужчина, который жаловался на сильную боль в груди и высокую температура. Родственники погибшего считают, что ему не оказали необходимую медпомощь и шокированы сообщением о том, что тело им выдадут в двух мешках.
Министр здравоохранения Калининградской области заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 13 октября сообщил сам глава областного минздрава.
В Перми отсутствие маски у пассажира спровоцировало драку в автобусе
В Перми в автобусе, который следует по маршруту № 27, возникла драка. Причиной стало отсутствие защитной маски у одного из пассажиров, сообщают СМИ.
Ульяновским пенсионерам продукты будут доставлять соцработники
В Ульяновской области, где жителям пожилого возраста рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, помощь по доставке продуктов питания и медикаментов окажут социальные работники.
В Пензенской области от COVID-19 скончался ещё один человек
С начала пандемии по состоянию на 14 октября в Пензенской области от коронавируса скончался 141 человек. Очередной жертвой инфекции за минувшие сутки стала 66-летняя женщина.
В Новосибирской области наблюдает суточный прирост пациентов с COVID-19
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 14 октября, за минувшие сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
За это же время 98 пациентов выздоровели, шесть человек скончались: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. В отделениях реанимации находится 101 человек, на ИВЛ — 24 пациента.
В Оренбуржье принудительно закрыт крупный торговый центр
В Новотроицке Оренбургской области за нарушение санэпидтребований приостановлена деятельность крупного торгового центра, сообщает городской суд.
Установлено, что в ТЦ «Юбилейный» не осуществлялось обеззараживание воздуха — на рабочих местах и в торговом зале отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха (ультрафиолетовые излучатели, рециркуляторы воздуха).
В Югре число заражений коронавирусом приблизилось к 25 тысячам
В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 197 случаев.
Медики Хабаровска обратились к Путину за защитой
В Хабаровске сотрудники роддома №2 отказываются выполнять требования регионального министерства здравоохранения и борются за профильную деятельность учреждения — накануне власти региона в связи с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом объявили, что родильный дом переоборудуют под ковидный госпиталь. Врачи написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в правомерности таких решений местным правительством.
На Ставрополье отмечен антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19
Второй день подряд на Ставрополье обновляется антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом: 13 октября инфекцию выявили у 165 человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Всех студентов Курганской области отправили на дистант
В Курганской области все студенты колледжей, техникумов и вузов с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось о переходе на дистант лишь двух университетов в Кургане и Шадринске. Но из-за ухудшающейся эпидобстановки по коронавирусу и ОРВИ было принято решение отправить всех студентов на удалённое обучение.
Школы Москвы с 19 октября частично перейдут на «удалёнку»
В Москве с 19 октября школьники с шестого по 11 класс перейдут на дистанционный режим обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Школьники 6−11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — написал мэр в блоге.
При этом ученики с первого по пятый класс возвращаются в школы и будут обучаться в очном режиме.
Суточное число тестов на коронавирус в Петербурге превысило 34 тысячи
За последние сутки в Петербурге проведено более 34 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции, сообщили 14 октября в городском оперативном штабе по борьбе с распространением эпидемии. Днем ранее было сделано около 27 тыс. тестов, а двумя днями ранее — лишь 15 тыс. тестов.
Глава комздрава Петербурга назвал «устрашающей» ситуацию с пандемией
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге развивается по неблагоприятному варианту, поэтому не исключено повторение майского сценария, когда на пике первой волны пандемии в городе были заняты все имевшиеся койки для пациентов с COVID-19. Об этом на телеканале «78» заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Полицейских Югры уличили в нарушении масочного режима
Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала поведение полицейских региона, которые работают без защитных от инфекции масок. Об этом сообщает Муксун.fm.
Глава региона обратилась к новому начальнику УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову с требованием: «Использование маски должно быть также строго, как ношение формы».
В Оренбуржье волонтёры активизировались для помощи пожилым людям
В Оренбургской области с 5 по 12 октября добровольцы выполнили около 70 заявок от пожилых оренбуржцев на приобретение лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ещё 153 носителя коронавируса выявили в Саратовской области
В Саратовской области по состоянию на 14 октября коронавирус выявлен у 17 447 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 153 жителей региона. Накануне инфицированы были 155 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 779 человек, за сутки — 119 пациентов. Всего скончались 126 саратовцев. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 525,2 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,7 тыс. тестов.
В школах Москвы из-за коронавируса вводится тьюторство
В московских школах через две-три недели планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Об этом сообщил 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — рассказал он.
Для этого проводить занятия пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. Опытные учителя будут контролировать работу тьюторов по «удалёнке».
Председатель парламента Кузбасса заявил, что коронавирус будет побеждён
Несмотря на развитие заболеваемости второй волны COVID-19, сейчас все готовы, в том числе и морально, к борьбе с пандемией. Об этом заявил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, комментируя вопросы пользователей в интернете о том, почему на фоне роста динамики заболеваний ограничения для бизнеса снимают, а не вводят.
В Челябинской области число случаев COVID-19 превысило 18 тыс
В Челябинской области за 13 октября было обнаружено ещё 103 носителя коронавируса. Из них четыре школьника, сообщает оперштаб.
С начала октября и ранее число выявляемых ежедневно случаев не превышало 100. За весь период пандемии COVID-19 обнаружили уже у 18 075 человек.
Кинотеатры Ставрополья могут возобновить работу
Власти Ставрополья проработают возможность возобновления работы кинотеатров, которые остаются закрытыми в регионе с начала пандемии. При этом в случае открытия предприятия должны будут соблюдать ряд санитарных требований.
Мурашко рассказал о росте заболеваемости ОРВИ
Общая эпидемиологическая ситуация на фоне коронавируса осложняется распространением острых респираторных инфекций и гриппа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы.
В Челябинской области умерли ещё шесть пациентов с COVID-19
В Челябинской области за 13 октября скончались ещё шестеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
COVID-19 стал причиной смерти двух женщин — 61 года и 68 лет. У 79-летнего мужчины были инфаркт головного мозга и лёгочно-сердечная недостаточность, у его ровесника — гипертония и хроническая обструктивная болезнь лёгких, у 86-летней гражданки — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, а у 84-летней — сахарный диабет и гипертония.
Минздрав: за период пандемии регионы получили около 300 млрд рублей
На период пандемии регионам были направлены в общем 300 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы.
В Ростовской области возвращаются ограничения по коронавирусу
В Ростовской области расширяется список городов, руководство которых принимает решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Таганроге.
Вакцинация против гриппа будет идти в течение трёх месяцев — Мурашко
Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в России в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
К борьбе с коронавирусом привлекли учащихся медакадемии в Чите
Более ста студентов Читинской медицинской академии привлекли к работе в моногоспиталях для больных COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края, они вошли в состав медицинских бригад в том числе в качестве среднего медперсонала.
Глава Ставрополья запретил тратить прививки от COVID-19 на «блатных»
Около 1,2 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 поступит на Ставрополье до конца 2020 года. Они будут распределены по медицинским и учебным учреждениям, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Минздрав в курсе несоблюдения в регионах требования разделения пациентов
Минздраву России известно, что ряд регионов не соблюдает приказ министерства о разделении пациентов на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
Мурашко заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой. Об этом сегодня, 14 октября, в ходе заседания Госдумы РФ по охране здоровья заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Минздрав сомневается в необходимости мобилизации медиков из частных клиник
Глава Минздрава Михаил Мурашко сомневается, что мобилизация врачей, работающих в частных клиниках, найдет поддержку на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
В Саратовской области из-за коронавируса отменили крестный ход
В городе Энгельс Саратовской области 14 октября должен был пройти традиционный крестный ход в честь празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие отменили по причине сложной эпидемической ситуации в регионе. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора праздничные службы в церквях Энгельса все-таки состоятся, но пожилых верующих просят проявить понимание и рекомендуют остаться дома.
В Ростовской области подтвердили закрытие таганрогского роддома
В Ростовской области информация о временном закрытии родильного дома в Таганроге подтверждена. В частности, согласно распоряжению донского минздрава, были внесены изменения в маршрутизацию пациентов «до особого распоряжения», передаёт ИА REGNUM.
Мурашко рассказал о прогрессе в разработке вакцин против коронавируса
В России будут выпускаться сразу несколько вакцин против коронавируса, предназначенные для разных категорий пациентов. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Мурашко рассказал о переходе на новую систему стимулирующих выплат медикам
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подготовке документов для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
В Алтайском крае продолжает быстро расти количество больных COVID-19
Всего в Алтайском крае по состоянию на 14 октября коронавирус выявлен у 15 680 человек.
На Колыме стремительно увеличивается количество классов на дистанте
В Магаданской области на дистанционное обучение перевели 81 класс, ещё два дня назад таких было 51.
Частные клиники в Самарской области начали проводить КТ-исследования по ОМС
Частные клиники начали проводить КТ-исследования экстренных и плановых пациентов по ОМС в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, шесть частных медклиник включились в систему проведения компьютерной томографии легких пациентов по ОМС. Таким образом, количество проводимых исследований будет увеличено до 250 исследований в сутки. Уже определена маршрутизация и порядок проведения КТ по направлению поликлиник, а также по оказанию экстренной медпомощи.
В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 276 тыс. человек
Свыше 276 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
Роспотребнадзор: в Кабардино-Балкарии имеются 967 семейных очагов COVID-19
В Кабардино-Балкарии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 октября, имеются 967 семейных очагов коронавируса. На предприятиях республики и в образовательных организациях выявлены единичные случаи заболевания COVID-19. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава ведомства Жирослан Пагов.
Сбоев в перечислении стимулирующих выплат для медработников нет — Мурашко
Стимулирующие выплаты медицинским работникам в регионы перечисляются своевременно. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
В Алтайском крае скончались более 600 пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 604 человека, у которых выявили коронавирус.
Более 51,8 млн тестов на коронавирус провели в России
В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 51,8 млн. Об этом 14 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
Граждане плохо выполняют меры предосторожности — Мурашко о пандемии
Граждане России выполняют не все меры предосторожности, предписанные для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Эффект коронавируса: в Швеции растет число регистрируемых профзаболеваний
Согласно данным Управления по охране труда, в Швеции растет количество граждан, которые заболевают на рабочем месте. Главной причиной роста регистрируемых профзаболеваний является пандемия коронавирусной инфекции, которая в первую очередь затронула работников медицинской сферы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«В принципе, этот рост связан с коронавирусом», — заявила представитель ведомства Ульрика Шоландер.
Согласно предварительным данным Управления по охране труда, за первые шесть месяцев 2020 года о профзаболеваниях на рабочем месте было получено порядка 8596 уведомлений. Это на 60% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Наиболее уязвимыми являются лица женского пола. От них поступило 6300 уведомлений, в то время как от мужчин — 2296.
Ситуация с распространением коронавируса в Стокгольме ухудшается — SVT
В настоящее время число случаев заболевания COVID-19 в Стокгольме продолжает расти. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Согласно последним данным, за последние четыре дня в столице Швеции было выявлено 660 новых случаев заболевания. Данную цифру можно сравнить с 638 случаями, зафиксированными за аналогичный период на прошлой неделе.
Напомним, что всего за указанный период в Швеции коронавирус выявили у 2203 человек. Общее число инфицированных преодолело психологическую отметку в 100 тыс. человек.
Количество госпитализаций в Стокгольме по-прежнему увеличивается. Сейчас помощь медиков получают 57 пациентов, что на 20 человек больше, чем 9 октября. 6 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 получают неотложную помощь в палатах интенсивной терапии.
В Бурятии рассказали, что чаще заражаются коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, за минувшую неделю, с 5 октября по 11 октября, прирост носителей коронавируса составил 27,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего выявлено 674 случая, что на 146 больше, чем неделей ранее.
В Удмуртии семь учреждений образования закрыты на карантин
В Удмуртии полностью закрыты на карантин семь образовательных учреждений — пять детских садов, школа и колледж.
Новокузнецк лидирует по показателю заболеваемости COVID-19 в Кузбассе
В Новокузнецке показатель заболеваемости COVID-19 выше уровня заболеваемости по Кемеровской области — почти на 30%, но ниже заболеваемости в целом по России в два раза. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает мэрия города.
В Брянской области растёт число случаев заражения коронавирусом
90 новых носителей коронавируса зарегистрировано в Брянской области 14 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая больше предыдущих суток. Увеличилось и количество проведённых исследований — выполнено 2 тыс. 75 тестов. Днём ранее их количество составило 830.
Ученики двух новокузнецких гимназий массово заразились коронавирусом
Групповые случаи заражения коронавирусом среди детей зарегистрированы в двух образовательных учреждениях Новокузнецка: гимназии № 70 и гимназии № 62. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что среди детей и подростков зарегистрировано уже более 150 случаев заражения коронавирусом. Пневмонии в данной возрастной группе не регистрировались. Более 60% переболело бессимптомными формами, остальные — перенесли ОРВИ.
В Кабардино-Балкарии заполнено 87% мест в СOVID-госпиталях
В Кабардино-Балкарии организована работа восьми госпиталей для лечения пацентов с COVID-19 и с подозрением на него. В настоящее время в них получает медицинскую помощь 1301 пациент. Общая мощность СOVID-госпиталей составляет 1495 коек. Таким образом, в республике заполняемость мест в госпиталях составляет 87%. Такие данные прозвучали в ходе заседания оперативного штаба 13 октября.
В ЕАО не знают, как закрывать больничные листы карантинным по коронавирусу
На прошедшем заседании оперативного штаба в Еврейской АО специалисты так и не смогли прийти к однозначному решению по закрытию больничных листов тем жителям области, которые находились в течение 14 дней на карантине, но ещё не получили результатов итогового теста на коронавирус.
В Удмуртии составили 700 протокол против нарушителей масочного режима
С 11 сентября, когда был введен обязательный масочный режим на территории Удмуртии, в отношении его нарушителей было составлено 700 протоколов. Кроме того, четыре кафе нарушили запрет на работу учреждений общепита в ночные часы.
В ямальском колледже 22 группы ушли на карантин
В Ямальском многопрофильном колледже выявлен очаг коронавирусной инфекции. На карантине находятся 22 группы, сообщает департамент образования ЯНАО.
Власти Хабаровского края успокоили бунтующих врачей роддома
В минздраве Хабаровского края пояснили решение о перепрофилировании роддома №2 в ковидный госпиталь. Персонал заверили, что после пандемии коронавируса медучреждение будет работать по профилю.
В Элисте организовали смс-рассылку о результатах теста на коронавирус
В Республике Калмыкия организована рассылка смс-сообщений о результатах теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.
Центр Чумакова 19 октября начнет в Кирове и Санкт-Петербурге клинические исследования вакцины от коронавируса, сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
Оперштаб Кабардино-Балкарии сообщил, сколько больных легко переносят COVID
В Кабардино-Балкарии в настоящее время число «активных» пациентов с COVID-19 составляет 1631 человек. Из них 1390 пациентов лечатся амбулаторно, остальные получают медицинскую помощь в госпиталях. При этом более 65% лиц, заразившихся коронавирусом, переносят болезнь достаточно легко.
Два здания ГКБ№6 в Ижевске отдадут для лечения пациентов с коронавирусом
В настоящее время дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом действуют в перепрофилированном детском инфекционном отделении ГКБ№6 в Ижевске. До конца октября перепрофилируют койки в зданиях больницы на улицах Труда и Ленина.
В Удмуртии выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 14 октября выявили 120 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6964 случаев.
Трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 124 человек.
Вузы в Башкирии перешли на «дистанционку» до 1 ноября
Студенты вузов Башкирии, за исключением студентов первых курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры, будут учиться дистанционно до 1 ноября текущего года. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.
По сообщению пресс-службы ведомства, очно будут учиться лишь студенты первых курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры. При этом вузы будут сами определять направления подготовки, по которым обучение будет проводиться в очной форме.
Более 429 тыс. тестов на коронавирус провели в Удмуртии
В Удмуртии по состоянию на 14 октября провели 429 036 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4446 тестов на коронавирус.
В Карелии за сутки выявили 80 новых носителей коронавируса
В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 80 новых носителей SARS-CoV-2, что на один случай больше, чем днем ранее.
Новый антирекорд: в Петербурге выявили более 600 случаев коронавируса
В Санкт-Петербурге продолжается бурный рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 602 новых носителя коронавируса, сообщили 14 октября в федеральном оперштабе. Это новый абсолютный рекорд за время пандемии.
В Кабардино-Балкарии усилят меры для предотвращения угрозы коронавируса
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил разработать меры для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в республике. Предложения должны представить правительство региона и управление Роспотребнадзора. Об этом решении было сообщено по итогам заседания оперативного штаба, сообщили 14 октября в пресс-службе руководителя субъекта.
В России установлен антирекорд по случаям заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 14 231 случай заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 363 случая больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 13 868 новых носителей коронавируса. Показатель является абсолютным антирекордом.
Среди регионов лидируют Москва (4573), Петербург (602) и Подмосковье (429).
В Башкирии за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
65 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9467 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8496 человек, в том числе 74 человека за минувшие 24 часа.
В Нижегородской области выявили 277 случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 14 октября выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 274 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 627 случаев.
В Петербурге еще 30 человек скончались от ковида
Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, унесло в Петербурге жизни еще 30 человек. Об этом сообщили 14 октября в федеральном оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем показатель смертности за предыдущие сутки.
В России от COVID-19 за сутки умерли 239 человек
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 239 человек. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 239 летальных исходов», — говорится в информации штаба.
Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 244 летальных исхода, что стало абсолютным антирекордом с начала пандемии.
Всего в России за время пандемии зафиксировано 23 205 летальных исходов.
Семеро жителей Нижегородской области скончались от COVID-19 за сутки
Семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 631 человека.
В Пензенской области зарегистрированы ещё 145 случаев заражения SARS-CoV-2
В Пензенской области по состоянию на 14 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 424 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 145 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стал 141 пациент. В регионе с начала пандемии выздоровели 9 749 человек, за сутки — 70 пациентов. 141 заболевший скончался от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
Статистика COVID-19: Всего в России выздоровели 1 039 705 человек.
В Ленобласти за сутки выявили более ста носителей коронавируса
В Ленинградской области впервые с начала осеннего этапа пандемии за сутки выявили более ста новых носителей SARS-CoV-2, при этом региональные власти пока не намереваются вводить дополнительные ограничения, а усиливают антиковидные меры и контроль за ношением СИЗ.
В Рязанской области коронавирусом заразились более 9 тыс. человек
В Рязанской области за последние сутки зарегистрировали 90 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе 14 октября. Это на один случай меньше предыдущих суток. Ещё 90 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.
В Москве снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили 4573 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 45 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 4618 случаев заражения коронавирусом.
«Это не учёба» — в сети осудили дистанционное обучение в школах Москвы
Перевод московских школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение с 19 октября вызвал негативную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 14 октября в сервисе Яндекс.Новости.
На Ямале за сутки коронавирус выявили у 163 человек
На Ямале за сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 октября сообщает региональный оперативный штаб.
Из них два новых случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Лабытнанги и Салехарде — по 25, в Муравленко — 23, в Ноябрьске — 21, в Надыме — 17, в Тарко-Сале — 11.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 158 случаев.
Коронавирус бьёт антирекорды в Ростовской области
Ростовская область установила новый антирекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. За истекшие сутки зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 октября. Днём ранее суточный прирост составил 277 человек.
В Татарии выявили 36 случаев заражения коронавирусом
В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 14 октября заражены коронавирусом 7 654 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 36 пациентов. Накануне сообщалось о 34 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 484 человека, за сутки — 63 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 92 случая.
В Прикамье выявлено ещё 109 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 октября, выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 шесть детей и 103 взрослых: 43 мужчины и 60 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, что в регионе третьи сутки фиксируют более ста новых случаев заражения. Суточный показатель нарастает: на 11 октября — 99 случаев, на 12 октября — 104, на 13 октября — 106.
На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 1%, а коэффициент распространения — 1,09 (на 13 октября — 1,09).
В Красноярском крае выявлено 195 новых носителей коронавируса
За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 22 118 носителей коронавируса.
Чувашии не хватает 280 млн рублей на выплату безработным
Чувашия может столкнуться с дефицитом средств на выплату пособий по безработице в связи с многократным ростом числа зарегистрированных безработных. Данная поддержка оказывается за счёт федерального бюджета и, по расчётам, республике не хватает 284 млн рублей.
В Белгородской области растёт заболеваемость COVID-19
В Белгородской области 14 октября зарегистрировано 92 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь случаев превышает показатель предыдущих суток.
В Чувашии с начала года количество безработных выросло в шесть раз, при этом многие из официально зарегистрированных безработных «находятся в режиме ожидания: вдруг продлят выплату пособий» из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 октября на заседании регионального правительства заявила глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова.
Подробнее: Безработные в Чувашии не «замотивированы трудоустраиваться»
В Ростовской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё девять пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 октября.
На Среднем Урале зафиксировали ещё 211 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 211 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Показатели остались на уровне предыдущих дней (13 октября 2020 года — 208 новых носителей, 12 октября — 218). Теперь в регионе подтверждают 31 761 случай заражения коронавирусом с начала пандемии.
По данным на 14 октября 2020 года, за минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (92 случая), Кушвы, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского и Шалинского городских округов, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Камышлова, Пышминского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Арамильского городского округа, Тугулыма, Талицы, Ирбита, Туринска, Нижней Туры, Артинского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Ивделя, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района.
В Москве 306 пациентов больниц находятся на ИВЛ
Жизни 306 пациентов московских больниц поддерживаются при помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«На ИВЛ в больницах Москвы находится 306 человек», — говорится в информации.
Сутками ранее таких пациентов было 297.
В Марий Эл выявили 37 новых носителей SARS-CoV-2
В Марий Эл по состоянию на 14 октября выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5282 случаев.
В Саратовской области за сутки ещё два человека скончались от COVID-19
От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области скончались еще два пациента — 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Всего с начала пандемии от COVID-19 погибли уже 128 жителей Саратовской области.
Ещё один житель Марий Эл скончался от COVID-19
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 57 человек.
В Чувашии скончались ещё три пациента с COVID-19
В Чувашии за сутки победили коронавирус 28 пациентов, при этом зарегистрированы летальные исходы.
В Прикамье зафиксировано 539 случаев смерти пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 октября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов, у которых выявлен коронавирус. Трое скончались от коронавирусной инфекции, еще трое — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Больше 10 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус за сутки
В Нижегородской области по состоянию на 14 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 050 517 человек. За минувшие сутки тесты сдал 10 171 житель области.
В метро Петербурга стали чаще надевать маски
Маски и другие средства индивидуальной защиты при входе в Петербургский метрополитен надевают 95% пассажиров. О таких результатах проведенной с населением профилактической работы заявили 14 октября в Смольном.
В Красноярском крае скончались 585 пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 585 пациентов с SARS-CoV-2.
В Ульяновской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
В Ульяновской области победили коронавирус ещё 86 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы.
Глава Башкирии встретился с врачами республиканской станции скорой помощи
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф в Уфе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По словам главного врача станции Аяза Камалова, в медучреждении укомплектован штат сотрудников, имеется достаточный парк техники.
Он также отметил, что во время пандемии коронавируса нагрузка на медицинских работников значительно возросла. Свою работу начали специальные эпидбригады, которые выезжают к пациентам с симптомами коронавируса. При этом за сутки сотрудники станции обслуживают порядка 1,7 тысяч вызовов от жителей столицы Башкирии и Уфимского района.
В Оренбуржье за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области суточный показатель выявленных случаев заражения коронавирусом на 14 октября вырос до 159, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Добавим, на 13 октября суточный показатель составлял 153 случая. С середины сентября в регионе ежедневно выявляют более сотни носителей SARS-CoV-2, с каждым днем показатель нарастает.
В Великих Луках примет пациентов корпус новой инфекционной больницы
В городе Великие Луки Псковской области начинает полноценную работу корпус новой инфекционной областной клиники, которую возвели за короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина силами Министерства обороны РФ. Первые пациенты с коронавирусной инфекции должны поступить в ближайшее время.
В Волгоградской области число заражений SARS-CoV-2 превысило 17 тысяч
169 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области на утро 14 октября, что на четыре случая больше предыдущих суток. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.
В Самарской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19
Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, женщины 84-х лет, 74-х лет и 67-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 65-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
В Волгоградской области жертвами COVID-19 стали ещё два человека
В Волгоградской области за истекшие сутки двое мужчин скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 14 октября.
В МЖД на «удалёнку» перевели более 30% сотрудников
Более 30% сотрудников Московской железной дороги (МЖД) перевели на удалённый режим работы. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе организации.
По данным МЖД, на полигоне 7800 работников, не задействованных в перевозочном процессе, работают на «удалёнке».
Среди них — специалисты и руководители, чей характер работы допускает занятость вне офиса.
В Поволжье впервые выявили более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 октября выявили 1601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1565 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 177 387 случаев.
Школы Москвы обеспечат семьи компьютерами и ноутбуками для «удалёнки»
В Москве в школы передадут в безвозмездное пользование компьютеры и ноутбуки нуждающимся семьям. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы.
В департаменте ответили на редакционный запрос о том, какая поддержка будет оказана семьям, не имеющим достаточного количества компьютерной техники для дистанционного обучения. В частности, где родители переведены на удалённую работу или многодетным семьям, где сразу несколько детей могут оказаться на дистанте.
В Мордовии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 14 октября выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7142 случая.
В Тюменской области число заражений коронавирусом превысило 11 тысяч
В Тюменской области за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 14 октября. Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 130 случаев.
В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался старший врач БСМП
В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался старший врач скорой помощи подстанции № 4 больницы скорой медицинской помощи Николай Бардахчиян. Об этом ИА REGNUM сообщили в медучреждении 14 октября.
В Свердловской области подтвердили 665 смертей от COVID-19
На Среднем Урале зафиксировали ещё четыре случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Ежедневный показатель несколько снизился по сравнению с 13 октября 2020 года, когда заявлялось о шести летальных случаях COVID-19. 12 октября власти сообщали о четырёх случаях смерти, 11 октября — о пяти.
Всего в Свердловской области подтверждено 665 смертей от COVID-19.
На Среднем Урале выписали уже 23,5 тыс. человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 выписали уже 23 533 пациентов, у которых ранее выявляли данную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на 14 октября 2020 года, врачи выписали за минувшие сутки 175 человек. Для сравнения, 13 октября сообщалось о 156 выписках, 12 октября — о 151.
В больницах региона лежат 174 пациента с COVID-19 в тяжёлом состоянии (156 лежат в реанимации, из них 98 — на ИВЛ) и 646 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.
Оренбуржцы стали чаще умирать
В Оренбургской области, по данным Росстата, в августе 202о года умерло 2 246 человек, что на 10,5% превышает прошлогодний показатель (2 032 случая смерти).
От COVID-19 в регионе скончались 32 пациента. Еще у 20 человек коронавивирусная инфекция не стала основной причиной летального исхода, однако оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений. Еще для 35 умерших, у которых был положительный результат теста на коронавирус, COVID-19 не стал основной причиной летального исхода и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
Ещё одна жительница Мордовии скончалась от COVID-19
В Мордовии за минувшие сутки ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 45 человек.
В Прикамье смертность выросла на 4%
В Пермском крае смертность населения за девять месяцев 2020 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: с 23 029 до 23 940 человек, сообщает Росстат.
В августе 2020 года напротив отмечено снижение показателя смертности — на 1,8% (с 2 797 до 2 748 случаев). Причиной летального исхода у 41 пациента назван COVID-19. Еще в 59 случаях у умерших пациентов был выявлен коронавирус, но COVID-19 не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие смертельных осложнений у 12 пациентов.
В четырёх медучреждениях Мордовии вновь развернули ковидные койки
Четыре медицинских учреждения Мордовии возобновляют режим работы в режиме ковид-центров. Так, лечением пациентов с коронавирусом вновь будут заниматься поликлиника № 2 в Саранске, республиканский госпиталь ветеранов войн, а также Рузаевская и Торбеевская районные больницы.
Оренбургские промпредприятия переводят сотрудников на дистанционный режим
В Оренбургской области ряд крупных промышленных предприятий переводит сотрудников на дистанционный формат работы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Руководство предприятий считает, что дистанционный режим является эффективной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Орский машиностроительный завод перевел на дистанционный режим работы 401 сотрудника из 1 970, Гайский ГОК — 120 из 6 349, завод «Оренбургский радиатор» — 50 из 531, завод «Инвертор» — 14 из 284, Новотроицкий цементный завод — 9 из 613, «Оренбургский пропант» — пять из 360. В дистанционном формате в основном работает административный персонал.
В РФ более 15 соединений признали эффективными против коронавируса
Более 15 соединений, изученных российскими специалистами, могут стать основой для лекарств против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба Роспотребнадзора.
В Омской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 358.
На Среднем Урале пройдёт «Ночь искусств», посвящённая Победе
В Свердловской области, несмотря на пандемию COVID-19, состоится всероссийская акция «Ночь искусств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Объединяющей темой мероприятий стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Ночь» пройдёт как вживую, так и в дистанционном режиме.
В рамках акции музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Свердловской области организуют выставки, лекции и другие инициативы. «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября 2020 года с 18:00 до 23:00 (время местное).
В Мордовии принимают меры для замедления распространения коронавируса
В Мордовии выработали ряд необходимых мер для ограничения стремительного распространения коронавируса. На заседании оперативного штаба глава республики Владимир Волков подчеркнул, что режим повышенной готовности в регионе не отменен, он предписывает, что нужно делать каждому человеку и предприятию.
«Сейчас главная беда, что мы не выполняем те мероприятия, которые этот режим предполагает», — уверен глава республики.
В Пензе туристку оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус
Вернувшаяся из отпуска в Турции жительница Пензы, проигнорировала требования Роспотребнадзора по тестированию на COVID-19 и была оштрафована по решению суда на 15 тыс. рублей.
В Пензенской области на коронавирус протестировали более 328 тыс. человек
В Пензенской области по информации на 14 октября под наблюдением врачей остаются более 5,6 тыс. человек, с коронавирусного учета сняли свыше 35,1 тыс. жителей. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 145 жителей региона, из них 8 — несовершеннолетние. Наибольшее число инфицированных за сутки зарегистрировано в Пензе — 122 человека. В лабораториях на сегодняшний день провели более 346,5 тыс. исследований, обследовано свыше 328,8 тыс. человек.
Песков не исключил обращения Путина к нации по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, если посчитает нужным. Об этом сегодня, 14 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Запрет на посещение судов в Москве отменят для резонансных дел
Принятый по причине распространения коронавируса в столице запрет на посещение слушателями процессов в судах города будет действовать не всегда. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы вынуждены принимать такие решение (О запрете на посещении судов — прим. ИА REGNUM). Но это не будет абсолютом. На тех заседаниях, которые вызывают общественной интерес, будет организована трансляция в соседнем кабинете или слушатели будут запускаться в зал с учетом требований санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал Фомин.
Составлен список продуктов, которые просят петербуржцы на самоизоляции
Петербургские волонтеры составили список продуктов питания, наиболее востребованных петербуржцами, находящимися в добровольной самоизоляции в связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу.
Володин раскритиковал рекомендации ПАСЕ для России в пандемию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с решением постоянного комитета ПАСЕ и посоветовал обратиться к опыту России по борьбе с пандемией коронавируса.
В Северной Осетии заразился коронавирусом глава одного из районов
В Северной Осетии выявили коронавирусную инфекцию у главы Ирафского района Батраза Хидирова. Эту информацию он подтвердил в своем Instagram, обратившись с просьбой проверить свое здоровье к своим знакомым и сослуживцам, а также ко всем, кто общался с ним в течение последнего времени.
Глава Роспотребнадзора: масочный режим в транспорте надо ввести на всей территории Архангельской области.
Волонтеры начали раздавать бесплатные маски жителям Саратова
На улицы Саратова сегодня, 14 октября, вышли 20 бригад волонтеров. Каждой группе выдали более 1 тыс. защитных масок, которые раздадут их бесплатно всем желающим. Соответствующее поручение накануне дал губернатор Валерий Радаев.
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.
Продезинфицирован Киевский вокзал в Москве.
В Самаре в клиниках СамГМУ развернут госпиталь для пациентов с COVID-19
Госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 развернут в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, прием пациентов с COVID-19 начнется в этом медучреждении 19 октября.
В Зауралье помощь чиновников обернулась скандалом для ковидного госпиталя
В Курганской области разразился скандал в связи с тем, что врачи Петуховской центральной больницы, где организован госпиталь для пациентов с COVID-19 на 20 коек, якобы просят медикаменты, средства защиты, продовольствие. Обращение опубликовала администрация Петуховского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В Калмыкии выявили 80 новых носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 80 носителей коронавируса. Днём ранее было выявлено 87 случаев заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 14 октября.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции «Пандемия 2020» завила, что пока власти не видят смысла закрывать предприятия и блокировать экономику.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, что уже весной 2021 года планируется ежемесячно производить 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» института им.Гамалеи.
Оперштаб считает необходимым сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты.
Госдума продлит беззаявительные выплаты при рождении детей
Законопроект о продлении беззаявительного порядка выплат в связи с рождением детей внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
Собянин проверил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в проверке перчаточно-масочного режима на Павелецком вокзале Москвы, сообщает 14 октября ТАСС.
Ранее объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) рассказали о выявленных нарушениях на трёх столичных вокзалах — Казанском, Ленинградском и Ярославском. Там за день составили 147 протоколов.
На Павелецком вокзале Собянин поблагодарил за работу сотрудников транспортной полиции.
В саратовских вузах почти 150 человек заражены коронавирусом
В Саратовской области зараженными новой коронавирусной инфекцией числятся 68 сотрудников и 79 студентов высших учебных заведений. Всего на дистанционное обучение перешли 64 группы в восьми вузах региона. Самая сложная ситуация в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.
Выявлены активисты, надевшие на памятники Екатеринбурга медицинские маски
Авторами акции «Защити себя и своих близких» в Екатеринбурге оказались волонтёры-медики, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
В рамках инициативы активисты надели на четыре свердловских памятника медицинские маски.
Областные власти помогли медикам в согласовании акции, чтобы никто не воспрепятствовал размещению масок. Партнёром инициативы стала одна из компаний, занимающаяся пошивом спортивной одежды.
В Башкирии за сутки выявили 216 случаев внебольничной пневмонии
216 случаев внебольничной пневмонии выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, при этом было выписано 176 пациентов, ранее болевших этим заболеванием.
Россия возобновляет авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой
Российские власти приняли решение возобновить регулярное воздушное сообщение с Японией, Сербией и Кубой. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Врач рассказал о второй волне распространения SARS-CoV-2 в Грузии
Вторая волна распространения коронавируса в Грузии отличается от первой тем, что случаи заражения SARS-CoV-2 выявляют чаще, но количество тяжелых случаев при заболевании COVID-19 меньше. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 14 октября сказал глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
В Казани закрыли для посещения Раифский монастырь
Раифский Богородицкий мужской монастырь временно закрывается для посещения. Решение о его временном закрытии продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией и заботой о здоровье прихожан и паломников. Монастырь в целях профилактики коронавирусной инфекции будет закрыт для посещения до 22 октября.
В Архангельской области распространят масочный режим на все муниципалитеты
В Архангельской области обязательный масочный режим могут ввести во всех муниципалитетах. Соответствующие рекомендации региону дала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса проверили 100 предприятий торговли
В столице Карачаево-Черкесии проверено более 100 предприятий торговли и общепита, а также сферы услуг. Были выявлены нарушители требований Роспотребнадзора о соблюдении антикоронавирусных мероприятий, в отношении которых составлено 23 акта.
На заводах Volkswagen в РФ введен «красный режим» — профсоюз
На российских заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде введён «красный режим». Об этом сообщает Первичная профсоюзная МПРА.
В организации опасаются, что в ближайшее время заводы могут закрыть на карантин. Особый режим был введён на предприятии из-за резкого роста числа заболевших среди сотрудников компании.
Россия будет производить 15 млн вакцин от коронавируса в месяц
Уже в ноябре 2020 года Россия будет производить 800 тысяч доз вакцины от коронавируса ежедневно. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мы ставим перед собой такую задачу по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3−3,5 млн — январь. И дальше этот масштаб увеличится кратно», — сказал Мантуров.
В России в два раза подешевели лекарства от коронавируса
По мере того, как в России будет наращиваться производство препаратов на основе фавипиравира для лечения больных с коронавирусной инфекцией, цена на эти лекарства будет снижаться. Об этом 14 октября сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В Зауралье из-за перегруза скорой помощи делают упор на «неотложку»
В Курганской области увеличено число выездных бригад скорой и неотложной помощи, а также диспетчеров в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом и острой респираторной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Чтобы избежать перегрузки скорой и помочь пациентам, у которых нет угрожающей жизни ситуации, в регионе изменили маршрутизацию больных — открыли специальные кабинеты для приёма людей с симптомами ОРВИ. Кроме того, граждане могут вызвать бригады неотложной помощи из поликлиник, которые работают ежедневно до 22:00.
Телефоны неотложной помощи размещены на сайтах поликлиник и сайте департамента здравоохранения Курганской области.
Мантуров пообещал снизить цену на лекарства от коронавируса
Цена на лекарства от коронавируса на основе фавипиравира уже снизилась более чем в два раза и будет снижаться в дальнейшем. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», — сказал Мантуров.
РФ сможет производить до 15 млн доз вакцины в месяц к весне 2021 года
Уже в декабре объём производства противокоронавирусной вакцины «Спутник V» может достичь в России 1,5 млн доз. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил 14 октября журналистам.
Он пояснил, что поставлена задача в ноябре выпустить 800 тыс. доз вакцины, в декабре — 1,5 млн доз, в январе — до 3,5 млн, а весной 2021 года довести объём выпуска до 15 млн доз.
Голикова рассказала о второй российской вакцине против коронавируса
Центр «Вектор» получил регистрационное удостоверение на вторую вакцину. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Медведев призвал не закрывать границы из-за пандемии
Закрытие границ России с другими странами не является эффективным средством борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в ходе встречи с главой РАН Александром Сергеевым заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом», — сказал Медведев.
Голикова ждёт завершения исследований третьей вакцины от COVID-19 к декабрю
Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром им. Чумакова РАН, проходит исследования первой и второй фазы. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Ситуация находится под контролем» — Голикова об эпидемии коронавируса в РФ
Ситуация с эпидемией коронавируса в России находится под контролем. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Глава МИД Италии поздравил РФ с успехами в разработке вакцины от SARS-CoV-2
Свои поздравления России по поводу успехов в создании вакцины от новой коронавирусной инфекции высказал 14 октября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
В Швеции за сутки от COVID-19 умерли еще восемь человек
Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на восемь человек. Такие данные 14 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 907 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 101 332 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 678 человек.
По состоянию на 14 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 28 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 640 пациентов.
Голикова: рост заболеваемости связан с недостаточными санитарными мерами
Регионы, где не удалось наладить строгий контроль за выполнением противоэпидемических мер, больше всего пострадали в настоящий период. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
В Башкирии назвали дату приема первых пациентов в новом инфекционном центре
Новый инфекционный центр в Стерлитамаке должен принять первого пациента 14 декабря. Об этом 14 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на рабочем совещании по вопросам строительства нового инфекционного центра в регионе, 14 октября передает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, проектом инфекционного центра предусматривает как обычные боксы и реанимационные палаты, так и детское и родильное отделения, а также хирургический блок, отделение томографии и бак-лаборатория. Кроме этого, на территории центра позже будет построена вертолётная площадка.
Ситуация с COVID-19 ухудшается в 17 регионах Швеции — SVT
В настоящее время абсолютное большинство региональных собраний Швеции отмечают, что распространение COVID-19 в их ленах увеличивается. Однако не во всех 17 регионах коронавирусная инфекция распространяется с одинаковой скоростью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Так, эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается в Уппсале, где за последние две недели наблюдается стремительный рост выявляемых случаев заражения. Если ранее носителями коронавируса признавались 1−2% от всех протестированных жителей, то в настоящее время этот показатель вырос до 7,5%.
В Стокгольме положительные результаты тестирования подтверждаются у 5% жителей. Число подтвержденных случаев заражения также растет в Вестерботтене, Сёдерманланде, Эстергётланде.
Усиленный режим работы лечебных учреждений был введен в некоторых муниципалитетах Блекинге и Йёнчёпинга.
Пермский госуниверситет переходит на дистанционное обучение
Пермский государственный национальный университет (ПГНИУ) с 19 октября переходит на дистанционное обучение. Приказ об этом опубликован на сайте вуза.
Согласно документу, аудиторные занятия будут проводить только в случае лабораторных работ.
Мера предпринята с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Приказ действует до особого распоряжения руководства.
Власти Петербурга обещают сохранить плановую медпомощь
Власти Санкт-Петербурга, несмотря на серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в городе, намерены по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом 14 октября заявил губернатор Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.
Большинство болеющих ковидом в Петербурге — сотрудники офисов и сферы услуг
Основную массу заболевших коронавирусной инфекцией жителей Северной столицы сейчас составляют люди активного трудового возраста. Более половины граждан, которые заболели COVID-19 в осенний период, — люди трудоспособного возраста, преимущественно сотрудники офисов и работники сферы услуг.
Власти объяснили, почему пациенты с ОРВИ стоят в жилом дворе Екатеринбурга
В центральной городской больнице № 2 Екатеринбурга организовали отдельный вход через жилой дом, чтобы выполнить требования безопасности. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.
Ранее жильцы дома, в котором размещена поликлиника, пожаловались на находящихся в жилом дворе пациентов с симптомами ОРВИ. Больные заходят через отдельный вход и создают угрозу для других жильцов, опасаются горожане.
«Отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ руководство поликлиники организовало, чтобы выполнить требования безопасности», — передаёт слова оперштаба портал «66.ру».
Поликлиника ЦГБ № 2 имеет право находится в жилом доме согласно выданному санэпидзаключению. В Роспотребнадзоре свяжутся с руководством больницы по вопросу того, как обеспечить безопасность местных жителей, добавили в штабе.
В шведской Уппсале могут ужесточить карантинные ограничения
Теперь Агентство общественного здравоохранения Швеции всерьез намерено бороться с локальными вспышками заболевания COVID-19. Муниципалитет Уппсалы может испытать это на себе первым. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Сейчас в Уппсале наблюдается серьезный рост случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что свой «вклад» в распространения коронавируса внесли студенты, которые, несмотря на рекомендации властей и вирусологов, продолжают устраивать вечеринки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября Агентство общественного здравоохранения объявило, что локальные карантинные ограничения в Швеции будут усилены, если рост регистрируемых случаев COVID-19 продолжится, а главный инфекционист того или иного муниципалитета посчитает нужным предпринять дополнительные меры для сдерживания распространения коронавируса.
В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё два человека
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 14 октября, зафиксирован летальный исход у двух пациентов COVID-центров, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Скончались женщина 1961 года рождения из Оренбургского района и мужчина 1972 года рождения из Оренбурга. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 92 человека.
193 новых случая COVID-19 выявили в Архангельcкой области за сутки
В Архангельской области за минувшие сутки выявил 193 новых случая COVID-19, из них 127 — в областном центре.
В Мурманской области возобновили режим самоизоляции для пожилых
С 16 октября в Мурманской области будет возобновлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
«Покидать место жительства можно, чтобы получить медицинскую помощь, совершить прогулку на свежем воздухе, выгулять домашнее животное, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине или гипермаркете. Выход из дома также возможен, если этого требуют правоохранительные и надзорные органы. Можно поехать в отпуск», — пояснили в оперативном штабе.
Голикова: ситуация с COVID-19 управляема и не требует ограничительных мер
Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся управляемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Полицию Петербурга привлекли к контролю за масочным режимом в транспорте
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга участвуют в рейдах по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом 14 октября сообщили в городском комитете по транспорту. Также в рейдах задействованы сотрудники ГИБДД и работники служб транспортной безопасности перевозчиков.
В Белгородской области оборудовано 249 реанимационных коек
249 реанимационных коек оборудовано на базе ковидных госпиталей в Белгородской области. Там постоянно работают аппараты искусственной вентиляции лёгких, рассказала на брифинге 14 октября первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.
В школах и вузах Татарии выявили более 60 заражений коронавирусом
В Татарии за последние сутки отстранили от учебы 105 человек с признаками ОРВИ и температурой, а с начала учебного года к занятиям не допустили 5 248 детей. Кроме этого, с 1 сентября выявлено 63 случая COVID-19 в учебных коллективах. Заболевшими числятся 15 школьников и столько же студентов, а также 33 педагога. Под наблюдением остаются 36 очагов инфекции, закрыто 27.
В Татарии зарегистрировали 127 очагов коронавируса в трудовых коллективах
В Татарии работодателей просят неукоснительно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса в организациях. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 127 очагов инфекции в трудовых коллективах. В 83-х из них выявлены нарушения, которые могли способствовать распространению инфекции.
Мособлдума переводит мероприятия в режим онлайн
Заседания и другие мероприятия Московской областной думы с 15 октября начнут проводить в формате видеосвязи. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Подмосковья.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такие меры были предприняты исходя из соображений безопасности.
Поликлиники Волгограда приостановили тестирование на коронавирус
На неопределённое время приостановлен забор мазков на коронавирус в поликлиниках Волгограда. Причиной стала высокая загруженность лабораторий.
Пожилых работников в Мордовии отправляют в оплачиваемую самоизоляцию
Жители Мордовии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Так, пожилые работающие жители республики смогут оформить больничный на период с 19 по 30 октября, а также со 2 по 13 ноября.
В Мордовии вновь вводят коронавирусные ограничения
В Мордовии вводится ряд мер для ограничения распространения коронавируса. В частности, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы около 30% сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно. В эту группу могут входить граждане старше 65 лет.
Рестораны, кафе, столовые и другие организации общественного питания прекращают работу в период с 23:00 мск до 8:00 мск.
В Дагестане число жертв COVID-19 приблизилось к 700
Шесть человек с новой коронавирусной инфекцией умерли в Дагестане 13 октября. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 696, сообщил федеральный оперативный штаб.
В больницы Петербурга ежедневно привозят по 400 пациентов с ковидом
Ежедневно в больницы Санкт-Петербурга доставляют в среднем по 400 больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Об этом 14 октября проинформировал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
В Воронежской области занято 94% коек для пациентов с COVID-19
В Воронежской области по состоянию на 14 октября 94% из более чем 4,4 тыс. коек для пациентов с COVID-19 занято.
Петербургский препарат от ковида включили в список жизненно важных лекарств
В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включен препарат «Левилимаб», который предназначен для пациентов со среднетяжелым течением коронавирусной инфекции. Препарат используется как средство упреждающей терапии до развития угрожающего жизни состояния, связанного c так называемым цитокиновым штормом.
Частные владимирские клиники будут проводить томографию по системе ОМС
Во Владимирской области медицинские организации негосударственной формы собственности включили в схему маршрутизации диагностических исследований по системе обязательного медицинского страхования.
Во Владимирской области интернаты переходят на закрытый режим работы
Во Владимирской области ряд стационарных организаций социального обслуживания снова переходит на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели.
ВОЗ ожидает роста смертности от COVID-19 вслед за всплеском заболеваемости
Резкий рост распространения коронавируса в мире может привести к увеличению смертности от заболевания в ближайшие несколько недель. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
В Липецкой области плановая медпомощь отменяется с 19 октября
В Липецкой области оказание плановой медпомощи будет приостановлено с 19 октября. Исключение составляют тех, кто получает лечение по профилям онкологии и гематологии, пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и на гемодиализе. Высвободившиеся кадры задействуют в борьбе с коронавирусом.
Четверть врачей Липецкой области ушла на больничный
В Липецкой области не хватает медиков для работы с пациентами с коронавирусом. По этой причине с 19 октября будет приостановлено оказание плановой медпомощи. Врачей из районов мобилизуют на борьбу с COVID-19. В частности, в Липецке не хватает около 50 врачей.
В Мурманской области приостановили прием пациентов в стационарах
В Мурманской области из-за COVID-19 приостановлена госпитализация пациентов в стационарах.
Монастыри Тюменской области закрыты для посещений из-за COVID-19
В Тюменской области приостановлено посещение монастырей в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Тобольско-Тюменской епархии.
Власти Нижегородской области запретили дискотеки и кальяны
Нижегородские власти грозят нарушителям «высокими штрафами»
Дефицит противовирусных препаратов в аптеках Кургана объясним — фармацевт
В Кургане в последние дни наблюдается ажиотажный спрос, вызванный тем, что люди хотят купить лекарства впрок, без назначения врача, без рецептов. При этом в аптеках фармацевтической сети АО «Курганфармация» нет дефицита препаратов для лечения COVID-19 и ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.
Глава Роспотребнадзора заявила о недопустимости приостановки медпомощи
Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе своего визита в Архангельск заявила о необходимости сохранения в регионах плановой медпомощи в условиях борьбы с COVID-19.
Глава Костромской области отложил свою инаугурацию из-за COVID-19
О заражении коронавирусной инфекцией заявил глава Костромской области Сергей Ситников 14 октября в Instagrm.
Голикова похвалила Чечню и Татарию
В Чечне и Татарии заболеваемость коронавирусной инфекции низкая, потому что там строго соблюдаются профилактические меры, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.
«Закошмарили народ» — в сети обсудили вероятное обращение Путина к нации
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин может обратиться к населению страны по ситуации с коронавирусом, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 14 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Голикова рассказала, как перенесла прививку от COVID-19
Российский вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова хорошо перенесли вакцинацию.
В Швеции местные власти ужесточают режим домашней изоляции
В Йёнчёпинге наряду с двумя другими регионами Швеции вводятся дополнительные требования для тех, кто проживает в одном домовладении с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
C 14 октября учащиеся старших классов и взрослые, делящие жилплощадь с зараженным коронавирусом человеком, должны оставаться дома и не ходить на работу или в школу как минимум в течение 7 календарных дней.
«Мы видим, что распространение инфекции увеличивается», — заявил главный инфекционист региона Малин Бенгнéр.
Подобные ограничения были введены также в Уппсале и Вестерноррланде. В Стокгольме режим домашней изоляции действует уже не первую неделю.
Минздрав России зарегистрировал два новых препарата от COVID-19
В России зарегистрированы два новых препарата от коронавирусной инфекции — отечественный и импортный, сообщили 14 октября в пресс-службе Минздрава.
В Москве за сутки скончались 57 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё 57 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5796, сообщили в оперативном штабе столицы.
В Роспотребнадзоре сообщили о живучести коронавируса на монетах и купюрах
Коронавирус способен поддерживать свою инфекционность на монетах в течение трёх часов, на денежных купюрах — до суток, сообщили 14 октября в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на данные специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Российские профсоюзы предложили сохранить повышенные выплаты безработным
Сохранить в России повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 15 октября сообщают «Известия».
Председатель Общественной палаты ХМАО заражена коронавирусом
Председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирский минздрав заявил о беспрецедентном числе инфекционных бригад
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о беспрецедентном усилении службы скорой медицинской помощи в городе Новосибирске. Он отметил, что весной максимальное число бригад в сутки достигало 27, на сегодняшний день — 35 таких бригад.
Новосибирское здравоохранение испытывает огромную нагрузку из-за COVID-19
Система здравоохранения Новосибирской области испытывает колоссальную нагрузку, особенно первичное звено — поликлиники. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Министр отметил, что это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.
Новосибирский минздрав: тяжесть состояния пациентов с COVID-19 выросла
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию с перепрофилированием родильного дома №2 в инфекционный госпиталь. Напомним, что это вызвало недовольство жительниц Новосибирска.
«Основная задача сегодня — обеспечить медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении», — отметил Хальзов.
Замминистра новосибирского здравоохранения ушла на больничный
В Новосибирской области на больничный ушла заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова. Причины, как и диагноз, не разглашаются.
Патологоанатом описала смертельные последствия от COVID-19
У пациентов, умерших от заболевания COVID-19, в большинстве случае появлялся массивный отек лёгких, сообщила 15 октября главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканала «Россия 1».
Приморье вернулось в август по выявленным случаям заражений коронавирусом
В Приморье за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 пациента, один человек умер.
На Камчатке осталось крайне мало свободных коек для пациентов с COVID-19
На Камчатке за последние сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. С каждым днём число госпитализированных пациентов с COVID-19 в крае увеличивается, выздоровевших больше не становится, а свободный коечный фонд стремительно сокращается.
На Колыме зафиксирован рекорд выявленных за сутки носителей коронавируса
В Магаданской области отмечается стабильный рост новых случаев заражения коронавирусом — за сутки выявляют почти 50 новых случаев. Самый большой показатель — 44 случая — был зафиксирован в апреле. За минувшие сутки выявлено 49 новых носителей SARS-CoV-2.
Таблетки от COVID-19: министру Мантурову померещилось снижение цен?
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 14 октября 2020 года в своём публичном выступлении заявил, что препараты от COVID-19, ранее вызвавшие возмущение общественности своей дороговизной, подешевели более чем в два раза. Заявлял министр и то, что по мере наращивания производства лекарств на основе фавипиравира его стоимость будет снижаться. ИА REGNUM решило проверить, прав ли министр или нет.
В двух регионах России не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19
Число выявленных зараженных коронавирусом на Сахалине за последние сутки увеличилось на 75 случаев.
Губернатор призвал разгрузить общественный транспорт Екатеринбурга
В Екатеринбурге необходимо разгрузить общественный транспорт. Об этом в соцсети заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
В Ульяновской области выявлено ещё 174 носителя коронавируса
В Ульяновской области не снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавируса.
В Якутии выявлено 130 новых носителей коронавируса
В Якутии показатели новых случаев заражения коронавирусом стремительно растут — за минувшие сутки выявлено 130 (днём ранее — 127), выздоровели четыре пациента, два человека скончались.
Мантуров назвал «реалистичным» продолжение работы магазинов и кафе в России
Предприятия торговли и общепита в России могут продолжать работать в условиях эпидемии коронавируса при соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщил 15 октября журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В Бурятии выявлено рекордное число носителей коронавируса за сутки
В Бурятии вновь побит рекорд по суточному приросту носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлен 141 новый случай заражения, из которых 101 зарегистрирован в Улан-Удэ.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Забайкалье достиг 188
В Забайкальском крае пробит очередной антирекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 188 новых случаев заражения.
«Магнит» заплатит штраф за неправильное ношение масок продавцами
АО «Тандер» оштрафовано в Свердловской области на 200 тыс. рублей за неправильное ношение масок продавцами сети «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Нарушение было выявлено в июне в одном из магазинов Ивделя. Проверяющие обнаружили, что продавцы неправильно носили маски, не была соблюдена санитарная дистанция и т.д. Фотографии и акт направили в Роспотребнадзор, и он возбудил административное производство.
В Приамурье скончались ещё пять пациентов от COVID-19
В Амурской области скончались ещё пять пациентов от COVID-19. Всего в регионе умерли за весь период пандемии 62 человека.
Очередной рекорд: число случаев COVID-19 в Горном Алтае достигло пяти тысяч
Республика Алтай вновь бьёт рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки специалисты выявили 148 новых случаев заражения, что на 14 случаев больше предыдущего рекорда, установленного два дня назад.
Жертвами COVID-19 в Бурятии стали ещё три человека
В Бурятии зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в улан-удэнских стационарах скончались три пациента 64, 75 и 84 лет.
Участники чемпионата РФ по боксу среди женщин сдадут тесты на коронавирус
Чемпионат России по боксу среди женщин пройдёт в Ульяновской области с учётом санитарно-эпидемиологических требований. Все спортсмены должно будут пройти тесты на коронавирус.
Предприятия в Бурятии переходят на гибкий график работы
Коллективы организаций и предприятий в Бурятии переходят на гибкий график работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, решение принято оперштабом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Переход на гибкий график, как ожидается, позволит исключить скопление сотрудников в общественном транспорте и служебных помещениях.
В Приамурье за время пандемии коронавируса уволились 400 врачей
За всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощь, об этом в ходе пресс-конференции 15 октября заявила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.
Томичи завозят коронавирус из-за рубежа
Коронавирус выявлен у 23 человек, прибывших в Томскую область из-за рубежа. Из них 18 заразившихся, в том числе один ребёнок, вернулись в Томскую область в октябре.
Глава Башкирии пригрозил увольнением чиновникам за отказ носить маски
Ужесточить масочный режим в госучреждениях Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона взял на особый контроль соблюдение масочного режима, гигиены и рекомендуемой дистанции в госучреждениях Башкирии.
Бесплатные лекарства от COVID-19 начали выдавать в Челябинской области
В Челябинской области началась выдача бесплатных препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
На них могут рассчитывать граждане в состоянии лёгкой и средней тяжести, которые лечатся амбулаторно. Первыми их получили жители Чебаркуля и Копейска. Получением и выдачей заведуют старшие медсёстры поликлиник.
В Сибири отмечен абсолютный антирекорд суточного прироста коронавируса
Абсолютный антирекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии отмечен 14 октября в Сибири.
Патологоанатом назвала главную «мишень» коронавируса в организме
Коронавирус наносит серьёзные последствия организму человека. Он поражает внутренние органы, но главной его «мишенью» являются лёгкие человека. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.
Власти китайского города Наньчан поставили в Уфу 20 тыс. одноразовых масок
20 тысяч одноразовых медицинских масок безвозмездно поставил китайский город-побратим Наньчан в Уфу. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, с этим городом Уфу связывают давние дружеские отношения. В самое ближайшее время эти маски начнут раздавать местным жителям для недопущения распространения коронавируса.
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины против COVID-19
Вторая российская вакцина против нового коронавируса, разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», зарегистрирована. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Я хочу поздравить учёных, всех сотрудников новосибирского центра «Вектор» с этим успехом», — сказал глава государства, отметив важность решенной задачи.
На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Бурятии открывают бассейны
В Бурятии возобновляют работу открытые термальные бассейны, ранее закрытые из-за «коронавирусных» ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они могут работать при загрузке не более 25% от нормальной и при строгом соблюдении санитарных требований.
В Ульяновской области напоминают о самоизоляции через громкоговорители
Жителям Ульяновской области напоминают о соблюдении режима самоизоляции через систему оповещения гражданской обороны.
В Адыгее работодателей призвали перевести на «удаленку» всех, кого можно
Власти Адыгеи призвали руководителей организаций республики перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленный режим работы. Такое решение принято оперативным штабом региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области
С начала пандемии по состоянию на 15 октября в Пензенской области от коронавируса скончались 142 человека. Очередной жертвой инфекции стал 55-летний мужчина. Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.
В Дагестане полиция будет проверять ношение масок в общественном транспорте
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте ужесточат в Дагестане, проверять его будут сотрудники полиции. Пассажиры без средств индивидуальной защиты (СИЗ) не будут допускаться в салоны машин, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 195 человек
В Югре за минувшие сутки выявлено 195 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случаев.
На Ставрополье за сутки выздоровели более 200 пациентов с COVID-19
Почти 18,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 15 октября, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Выздоровели в регионе к настоящему времени более 70% носителей инфекции.
В Перми проверяют цены на КТ-обследование лёгких
В Перми антимонопольная служба начала проверку цен на компьютерную томографию легких в местных клиниках. В ведомство поступили жалобы на подорожание процедуры, сообщают СМИ.
Пассажир без маски парализовал движение трамваев в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга надолго парализовал движение трамваев, отказавшись надевать маску в салоне транспортного средства. Об этом сообщают горожане.
Водитель отказался продолжать движение, пока пассажир не наденет средство индивидуальной защиты. Однако гражданин не унимался и даже обосновывал своё неповиновение юридическими аргументами. В салоне начались настоящие дебаты.
«Коронавируса испугались бедненькие людишки!» — передаёт слова скандалиста портал «Е1».
Прибывшие полицейские вывели мужчину из транспортного средства. Только после этого движение трамваев восстановилось.
В Петербурге протестировали на коронавирус еще более 35 тыс. человек
За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сделали еще 35 207 человек, сообщили 15 октября в городском оперативном штабе. Это на 920 человек больше объема тестирования в предыдущие сутки. Суточный показатель тестирования заметно вырос по сравнению с уровнем прошлой недели.
В Совфеде хотят узаконить «самоизоляцию» и «масочный режим»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на закреплении в законодательстве понятий «самоизоляция», «режим самосохранения», «масочный режим».
В Прикамье из-за липовых медсправок о COVID-19 возбудили уголовное дело
В Пермском крае подрядчики ПАО «Метафракс» занимались подделкой справок об отсутствии COVID-19. Информация передана в полицию, сообщает пресс-служба компании.
На территории крупного химического предприятия в Губахе ведется строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». Чтобы получить допуск на объект, недобросовестный подрядчик предоставил фиктивные справки об отсутствии заболевания у сотрудников.
Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1953 пациента
За минувшие сутки в Москве выздоровели от коронавирусной инфекции ещё 1953 человека. Об этом 15 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Это на 17 человек меньше, чем днём ранее, когда выписали 1970 человек.
В Якутии из-за коронавируса отменили начало театрального сезона
В Якутии в связи с усилением ограничительных мер ряд учреждений культуры вынужден изменить расписание работы — многие театры отменяют анонсированные спектакли.
В свердловском Заксобрании из-за коронавируса отменили заседание
Законодательное собрание Свердловской области перенесёт ближайшее заседание из-за сложившейся эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в представительном органе власти.
Решение приняла спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Причина — высокая заболеваемость коронавирусом в регионе и тот факт, что вирус SARS-CoV-2 выявили у одного из депутатов.
Заседание было намечено на 27 октября 2020 года.
Тюменский областной суд ограничил посещения в целях профилактики инфекций
Тюменский областной суд ограничил посещения граждан для профилактики распространения коронавирусной и острой респираторной инфекций. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Польше пожилые люди смогут помещать магазины и аптеки два часа в день
С 15 октября в магазинах и аптеках Польши действуют новые правила посещения — введено отдельное время, когда их могут посещать только пожилые люди старше 60 лет. Об этом передает Onet.pl.
В Саратовской области за сутки на COVID-19 обследовали более 5 тыс. человек
В Саратовской области по состоянию на 15 октября коронавирус выявлен у 17 599 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 152 жителей региона. Накануне инфицированы были 153 пациента. Выздоровел с начала пандемии 11 891 человек, за сутки — 112 пациентов. Всего скончались 128 саратовцев.
Мытьё рук снижает риск заражения коронавирусом на треть — Роспотребнадзор
Регулярное мытьё рук с мылом является самым простым и доступным способом защиты от многих инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба Роспотребнадзора.
«Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — отметили в ведомстве, ссылаясь на данные международной организации «Глобальное партнерство по мытью рук».
В Самарской области выявили семь очагов групповой заболеваемости COVID-19
Семь активных очагов групповой заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в Самарской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой. Соответствующий документ опубликован на сайте областного Роспотребнадзора 14 октября.
В документе отмечается, что инфицирование коронавирусом регистрируется во всех муниципалитетах и во всех возрастных группах. При этом в структуре заболеваемости преобладают граждане от 30 до 64 лет (61,2%), на долю лиц старше 65 лет приходится 25,1%. А на долю детей до 17 лет приходится 4%.
Путин наградил московских медиков за усилия в борьбе с коронавирусом
Указ о награждении главы департамента здравоохранения столицы России Алексея Хрипуна и главврача столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи Николая Плавунова орденами Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Документ 15 октября обнародован на официальном портале правовой информации.
Новосибирская область установила антирекорд суточного прироста коронавируса
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 15 октября, за минувшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 14 октября в регионе за сутки было выявлено 120 случаев заражения коронавирусом.
Власти Москвы рассказали о популярности услуги по доставке дров
В Москве городские службы выполнили уже более 5 тыс. заявок на доставку дров на дачные и садовые участки москвичей. Об этом 15 октября сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.
Он пояснил, что услуга предоставляется пожилым горожанам, а также горожанам с хроническими заболеваниями, которые на даче соблюдают режим самоизоляции.
«За две недели выполнено более пяти тысяч таких заявок, работа продолжается», — сказал Бирюков.
Мантуров пока не видит необходимости в закрытии магазинов и общепита
В России на сегодняшний день нет планов по закрытию точек общественного питания и ретейла. Об этом 15 октября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Коронавирусные ограничения в Ростовской области назвали вынужденной мерой
Коронавирусные ограничения, который начнут действовать в Ростовской области с 16 октября, являются вынужденной мерой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.
На Сахалине решили, какие школы уйдут на дистанционное обучение
В каком формате продолжать обучение в школах на Сахалине, решали на родительских собраниях с участием специалистов Роспотребнадзора и педагогов. Большинство школ приняли решение обучаться в традиционном очном формате.
Новокузнецк сохраняет антилидерство по новым случаям заражения COVID-19
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 октября, за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Москве снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили 3942 случая заражения коронавирусом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.
Это на 631 случай меньше, чем сутками ранее, когда выявили 4573 случая заражения коронавирусом.
В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 286 тыс. человек
Свыше 286 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В России проведено свыше 52,2 млн тестов на коронавирус
В настоящее время общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 52,2 млн. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В Туве выявили 46 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 8350. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлено 46 новых носителей.
В Хакасии выявлено 68 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 68 человек, за весь период — у 5229. Об этом сообщили 15 октября в правительстве республики.
В Перми появился арт-объект в поддержку врачей
В Перми на фасаде общежития медицинского университета (ул. Попова, 58) рядом с краевой клинической больницей появился масштабный рисунок на тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Автором эскиза рисунка является уличный художник — финалист отборочного этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа (ПФО) «ФормART» Станислав Кислов.
Студентов в Бурятии просят помочь в борьбе с коронавирусом
Министерство здравоохранения Бурятии обратилось в Бурятский государственный университет с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал ректор учебного заведения Николай Мошкин в обращении к студентам.
Вице-спикер Заксобрания Оренбуржья заболел COVID-19
Заместитель председателя законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский заболел коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.
По словам депутата, с болезнью его семья справляется в домашних условиях. После курса уколов наступило улучшение состояния здоровья.
В Самарской области приостановили плановую госпитализацию пациентов
Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации приостановили в Самарской области. Об этом сообщается в приказе министерства здравоохранения региона, опубликованном 14 октября на официальном сайте ведомства.
Согласно документу, для предупреждения распространения коронавируса в Самарской области с 14 октября приостанавливается проведение профилактических медосмотров, в том числе и с применением мобильных комплексов. Кроме этого, приостанавливается плановый амбулаторный прием граждан врачами — узкими специалистами, а также прием граждан в центрах здоровья. Приостановлена также и плановая госпитализация пациентов в дневные и круглосуточные стационары.
В Белгороде школьные каникулы начнутся по плану
Оснований для перевода школьников Белгорода на дистанционное обучение нет. Досрочно завершать четверть или продлевать каникулы также не планируется, заявили 15 октября в пресс-службе мэрии.
В Петербурге коронавирус диагностировали еще 638 жителям
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировано 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 октября в оперативном штабе РФ. Это на 36 случаев больше, чем днем ранее. Таким образом, темп роста за сутки составил почти 6%.
В Ленобласти за сутки выявили 99 заразившихся коронавирусом
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 99 новых зараженных коронавирусом, что на три человека меньше, чем было днем ранее. Об этом 15 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.
Жители Ростовской области вновь остались без плановой медицинской помощи
В Ростовской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Это один из пунктов, указанный в постановлении регионального правительства, подписанного 14 октября.
В Крыму разработали вдыхаемую вакцину от COVID-19
Новую вакцину от коронавирусной инфекции разработали в Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского. Ввести её в организм можно без инъекций, передают 15 октября «Вести Крым» со ссылкой на пресс-службу вуза.
В России снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили 13 754 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 477 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 14 231 случай.
Лидерами среди регионов являются Москва (3942), Петербург (638) и Подмосковье (439).
В Петербурге подтвердили еще 46 летальных исходов от COVID-19
В Санкт-Петербурге нарастает смертность от COVID-19. За последние сутки это заболевание было признано основной причиной смерти еще 46 человек, сообщили 15 октября в федеральном оперативном штабе. Это сразу на 16 смертей больше, чем было объявлено днем ранее.
В России за сутки от COVID-19 умерли 286 человек. Это антирекорд
В России установлен абсолютный антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 15 октября в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 286 летальных исходов», — говорится в информации.
Число носителей коронавируса в Удмуртии превысило семь тысяч человек
В Удмуртии по состоянию на 15 октября выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 120 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7082 случаев.
В Астраханской области выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
В Астраханской области 15 октября подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 8020 положительных тестов.
Ещё два жителя Удмуртии скончались от COVID-19
За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 126 человек.
В Перми корпус горбольницы перепрофилируют под COVID-центр
В Перми к 20 октября семиэтажный корпус горбольницы № 2 им. Граля на ул. Плеханова перепрофилируют под COVID-центр. На базе учреждения развернут 300 коек для пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Из развернутых в клинике коек для COVID-пациентов 70 мест будут оснащены кислородом.
В Алтайском крае за сутки скончались сразу 13 пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 617 пациентов с коронавирусом.
В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 15 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 137 человек.
В Москве за неделю число пациентов на ИВЛ выросло на 25%
В московских больницах аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 319 пациентов. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад», — говорится в информации штаба.
В Брянской области 39 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ
39 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус подключены к аппаратам ИВЛ в Брянской области. Наличие свободного коечного фонда в стационарах составляет 26%. Такие данные на заседании оперативного штаба 14 октября представила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.
Жители Удмуртии сдали более 433 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 15 октября провели 433 097 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4061 тест на коронавирус.
В Курской области выявлены 85 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 15 октября зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено 14 октября. Всего в регионе выявлено 9186 положительных тестов.
В Карелии резко выросло количество новых носителей коронавируса
В Карелии за прошедшие сутки выявлен 121 инфицированный коронавирусом житель, что на 41 случай больше, чем сутками ранее. Среди новых зараженных — десять детей. У 95 новых носителей есть признаки COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Чувашии усложняется — глава минздрава
В Чувашии ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом: растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом и количество госпитализируемых больных. Ситуация «становится сложнее и сложнее с каждым днём». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 15 октября на сессии республиканского парламента глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.
В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Курской области по состоянию на 15 октября зарегистрирован 61 летальный случай среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть.
В Нижегородской области выявили 281 случай заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 15 октября выявили 281 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 277 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 908 случаев
Ещё шесть человек скончались в Нижегородской области от COVID-19
Шестеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 637 человек.
В Рязанской области снова подтвердили 90 случаев заражения коронавирусом
Вторые сутки подряд 90 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области. Выписаны 24 пациента.
Больше трети жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области по состоянию на 15 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 061 757 человек. За минувшие сутки тесты сдали 11 240 жителей региона.
Антирекорд Прикамья: выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 октября, выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С 12 октября в регионе суточный показатель выявляемых носителей SARS-CoV-2 превышает сто случаев и ежедневно растет. На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 1%, а коэффициент распространения — 1,1 (на 14 октября — 1,09).
В Липецкой области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 55 человек.
На Среднем Урале выявили ещё 213 носителей коронавируса
В Свердловской области подтверждено ещё 213 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 14 октября 2020 года сообщалось о 211 новых носителях коронавируса, 13 октября — о 208, 12 октября — о 218. Показатели пока остаются в пределах предыдущих дней.
По данным на 15 октября, вирус выявили у жителей Екатеринбурга (144 случая), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района.
Теперь в регионе подтверждено 31 974 случаев заражения коронавирусом.
В Брянской области за сутки выявлены 94 носителя коронавируса
15 октября 94 носителя коронавируса зарегистрировано в Брянской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая больше, чем в предыдущие сутки. Скончались два человека.
Жители Приамурья узнают о результатах тестов на коронавирус из СМС
Жители Амурской области с 15 октября будут получать СМС с результатами тестов на коронавирус.
В Чувашии развернут ещё сотни коек для пациентов с COVID-19
В Чебоксарах 16 октября будут развёрнуты дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом.
В Челябинской области снова выросло число заразившихся коронавирусом
В Челябинской области за 14 октября выявлено 107 новых носителей коронавируса. Это на четыре человека больше, чем за 13 октября, следует из сообщения оперштаба.
Среди них двое школьников. С начала пандемии в регионе обнаружено уже 18 182 заразившихся.
Ростовская область ежедневно обновляет антирекорд по коронавирусу
В Ростовской области вновь обновлён антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 281 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.
На Псковщине в доме-интернате для престарелых выявили очаг коронавируса
В Псковской области в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили очаг коронавируса. У двух постояльцев и семи человек персонала нашли эту инфекцию, сообщил губернатора региона Михаил Ведерников.
В Оренбуржье выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области на 15 октября суточный показатель выявленных носителей коронавируса достиг 167 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Регион ежедневно ставит антирекорды по числу случаев заражения за сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день Оренбургская область среди других российских регионов занимает по этому показателю 18-е место. Стоит отметить, на 17-м месте находится Волгоградская область, где также за сутки выявлено 167 носителей SARS-CoV-2. Томская область (170 случаев) занимает 16-ю строчку.
Минздрав Ставрополья ответил на претензии медиков роддома Пятигорска
Родильный дом в Пятигорске, перепрофилированный под госпиталь для пациентов с COVID-19, соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с коронавирусом. В нем имеется необходимое оборудование, запас лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщили в минздраве Ставрополья в ответ на коллективную жалобу сотрудников медучреждения.
Терапевтам в ковидном госпитале в Томске готовы платить 168 тыс. рублей
Больница скорой медицинский помощи в Томске объявила о наборе новых сотрудников в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сообщается на официальной странице учреждения в инстаграм, открыто 15 вакансий врачей.
За сутки в Чувашии выявлено 40 носителей коронавируса
В Чувашии суточное число выздоровевших вдвое превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом.
В Ростовской области скончались 12 пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.
В Югре продлён до ноября ряд ограничений по COVID-19
В Югре в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции до 1 ноября 2020 года продлевается действие ряда ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
В Красноярском крае выявлено более 200 новых носителей коронавируса
По состоянию на 15 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 22 322 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 204 случая заражения.
В Калмыкии растёт заболеваемость COVID-19
В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 85 носителей коронавируса. Днём ранее было выявлено 80 случаев заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 15 октября.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 109 человек
В Ульяновской области суточное число выявленных носителей коронавируса значительно превысило число выздоровевших.
На Среднем Урале зафиксировали ещё семь смертей от COVID-19
В Свердловской области подтвердили ещё семь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, столько же летальных случаев зафиксировано в Татарии, Коми и Кемеровской области за минувшие сутки, по данным на 15 октября. Всего в России подтверждено 286 новых случаев смерти от COVID-19.
Теперь в Свердловской области зафиксировано 672 летальных случая COVID-19.
В сибирских регионах свободными остаются менее 20% коек
Эпидемиологическая обстановка в регионах Сибирского федерального округа вновь осложняется. С сентября в округе, как и в целом по стране, наблюдается значительный ежедневный рост числа заражённых. Об этом на заседании координационного штаба сегодня, 15 октября, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибири Сергей Меняйло.
В Калмыкии скончались четыре пациента с COVID-19
В Республике Калмыкия зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 15 октября.
Петербургский международный культурный форум перенесли на 2021 год
По решению Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга, международный культурный форум, который должен был состояться в Северной столице в ноябре 2020 года, отменён. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2021 года. Об этом 15 октября официально объявили в пресс-службе форума.
В двух городах ХМАО заняты все действующие ковидные койки
В двух городах ХМАО — Югорске и Сургуте — наблюдается полная занятость коек для ковидных пациентов. Власти Югры разворачивают резервные койко-места, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.
В Дагестане с начала пандемии умерли уже более 700 человек с COVID-19
Девять пациентов с коронавирусом скончались в Дагестане 14 октября. Общее число жертв COVID-19 в республике тем самым достигло 705, сообщил федеральный оперативный штаб.
Архангельские перевозчики назвали главных нарушителей масочного режима
Архангельские перевозчики сообщили, что чаще всего без средств индивидуальной защиты ездят дети. Сотрудники городской администрации обратились к родителям с просьбой объяснить детям, что маска — это не только средство защиты своего здоровья, но и способ обезопасить окружающих.
В Волгоградской области подтвердили 167 случаев заражения коронавирусом
В Волгоградской области 15 октября подтвердили 167 случаев заражения коронавирусом, на два меньше предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода.
В Челябинской области умерли ещё четыре пациента с коронавирусом
В Челябинской области за 14 октября скончались ещё четыре гражданина с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерших нет. Трое пожилых мужчин и 68-летняя женщина ушли из жизни по другим причинам, в основном сердечно-сосудистым. У женщины был сахарный диабет.
На Камчатке открыли мемориальную доску погибшим в борьбе с COVID-19 врачам
В Петропавловске-Камчатском на здании скорой помощи открыли мемориальную доску врачам, которые погибли в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Каждый носитель коронавируса в Забайкалье заражает минимум одного человека
Коэффициент распространения коронавируса за последнюю неделю в Забайкальском крае составил 1,72. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Текущая цифра означает, что три забайкальца с подтвержденным диагнозом заражают суммарно еще пять человек. Каждый из заболевших в среднем передает инфекцию хотя бы одному», — отметили в правительстве.
Собянин объявил QR-эксперимент в ночных клубах Москвы
В ночных клубах Москвы с 19 октября начнётся эксперимент по регистрации посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Глава столицы подписал соответствующий указ.
«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с ноля часов ночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — рассказал мэр.
На Среднем Урале резко выросло число тяжелобольных COVID-19
В больницах Свердловской области находятся 190 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, сообщили 15 октября в оперативном штабе региона.
168 данных пациентов лежат в реанимации, из них 94 — на ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 617 человек. Для сравнения, 13 октября власти сообщали о 162 тяжелобольных, 14 октября — о 174.
Подтверждена выписка ещё 196 пациентов. Всего с начала пандемии выписано уже 23 729 человек, переболевших COVID-19.
Администрация Горно-Алтайска закрылась на карантин
Администрация столицы Горного Алтая закрылась на карантин до 26 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, решение принято на основании постановления Роспотребнадзора, в целях усиления противоэпидемического режима.
В Томской области изменили сроки осенних школьных каникул
Для школьников Томской области по решению регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу изменены сроки осенних каникул.
В Самарской области за сутки выявили 134 случая заражения коронавирусом
Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, 66-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 69-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, а 67-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
В Карачаево-Черкесии находятся на карантине почти 4 тыс. человек
В Карачаево-Черкесии в настоящее время находятся на карантине под медицинским наблюдением 3802 человека. Среди тех, кому предписано оставаться в самоизоляции, лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, но не имеющие симптомов, а также контактные с инфицированными гражданами лица. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Три кузбасские школы переведена на дистанционное обучение
Полностью на дистанционное обучение перешли три школы Кемеровской области. Так, Краснинская школа-интернат (Ленинск-Кузнецкий округ) и школа № 16 в Белово ушли на карантин из-за ОРВИ, Новопестеревская СОШ» в Гурьевском округе — из-за коронавируса.
Разработана инструкция для посещения ночных клубов Москвы
В Москве составили инструкцию для посещения ночных заведений по новым правилам, начинающим действовать с 19 октября.
Как сообщает оперативный штаб Москвы, на входе в заведение будет размещён плакат. Посетитель должен выбрать способ регистрации — по QR-коду или СМС. При регистрации по цифровому коду нужно перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через личные данные на сайте Mos.ru. Подтверждение о регистрации отобразится на экране смартфона. При регистрации по СМС — придёт ответным сообщением.
Зараженный коронавирусом американский теннисист сбежал из Петербурга
Американский теннисист Сэм Куэрри сбежал из Санкт-Петербурга на частном самолете, чтобы не лечиться в России от коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября сообщает издание BATennis.
В России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса
Через месяц в России должна быть зарегистрирована уже третья вакцина от коронавируса. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Главный санитарный врач РФ сообщила, что исследования, проводимые в 26 регионах РФ, говорят о том, что у населения вырабатывается иммунитет к этой инфекции.
Глава Роспотребнадзора: коронавирус не помешает работе предприятий
В России разработан алгоритм действий, который позволит работать предприятиям, исключив распространение коронавируса. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Эти меры позволят не закрывать предприятия и отрасли, как это было весной 2020 года.
«Ноутбуков нет, глаза загубили» — родители о дистанционном обучении
Решение мэрии Москвы перевести учащихся 6 — 11 классов столичных школ на дистанционное обучение встретило негативную реакцию со стороны родительского сообщества. Об этом свидетельствует развернутые в социальных сетях дискуссии. Причем зачастую причиной недовольства становится не сам факт дистанционного обучения, а отсутствие условий для полноценной учебы на дому.
Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у родителей относительно технической стороны — не испытывают ли московские семьи с детьми проблем с точки зрения наличия компьютеров и другого оборудования, способного обеспечить нормальные занятия в дистанционном формате. Вопрос об этом был опубликован в одной из групп родительского сообщества в соцсетях. Большинство ответов говорит о том, что родители испытывают проблемы с наличием техники. Причем о возможности получить ноутбук для учёбы в школе, знают немногие.
В Татарии за сутки выявили 38 носителей коронавируса
В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 15 октября заражены коронавирусом 7 692 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 38 пациентов. Накануне сообщалось о 36 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 579 человек, за сутки — 95 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 92 случая.
Глава Роспотребнадзора заявила об «усилении» коронавируса
Угроза коронавируса в России усилилась. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, на данный момент научное и медицинское сообщество знают о коронавирусе намного больше, чем раньше.
В Пензенской области выявили 150 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Пензенской области по состоянию на 15 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 574 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 150 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 145 пациентов. В регионе с начала пандемии выздоровели 9 832 человека, за сутки — 83 пациента. 142 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
В Кабардино-Балкарии растет число пациентов с тяжелой формой COVID-19
В Кабардино-Балкарии ежедневно увеличивается число госпитализированных граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. По данным регионального минздрава на 15 октября, в настоящее время их число составляет 1372 человека. За сутки прирост пациентов в госпиталях составил 31 человек. Такие данные приводит на своей странице в Instagram минздрав КЧР.
В Зауралье продолжается рост заражений коронавирусом и смертей
В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 44 выявлено в Кургане, сообщает 15 октября региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 68 случаев.
В Саратовской области от COVID-19 скончался ещё один человек
В больнице Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки скончался еще один пациент — 84-летний мужчина. На сегодняшний день, 15 октября, с начала пандемии от COVID-19 погибли уже 129 жителей Саратовской области.
В Екатеринбурге вновь отдали хоспис под лечение больных COVID-19
Паллиативное отделение больницы № 2 Екатеринбурга вновь перепрофилировали под лечение COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Свердловской области.
В структуре напомнили, что хоспис ранее уже работал в качестве «коронавирусного» госпиталя. В отделении есть необходимое оборудование и подготовленный медицинский персонал.
Пациентов хосписа на этот раз отдадут «в другое медицинское учреждение с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников», уточнили в штабе.
Роспотребнадзор: детям Кабардино-Балкарии безопаснее в школах
Власти Кабардино-Балкарии решили, что детям безопаснее в школах. Здесь они находятся под контролем учителей, а дома работающие родители не смогут уследить за контактами детей. Так прокомментировал решение о продолжении очного обучения в образовательных учреждениях республики главный санитарный врач Жирослан Пагов.
В Волгоградской области скончались три пенсионерки с коронавирусом
Три летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано 15 октября в Волгоградской области, сообщили в ИА REGNUM региональном оперативном штабе. Скончались женщины в возрасте 70+.
В сети обсудили возможное закрытие магазинов и общепитов в России
Заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что магазины и предприятия общественного питания могут продолжать осуществлять свою деятельность, пока прирост заболеваемости коронавирусом не увеличивается, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
В Томской области выявили 170 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 170 человек, за весь период — у 9402. Об этом сообщили 15 октября в региональной администрации.
В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19
69 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9536 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8578 человек, в том числе 82 человека за минувшие сутки.
В Роспотребнадзоре рассказали про коронавирус в школах
Ситуация в российских школах в плане нераспространения коронавируса остаётся стабильной. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Школы работают нормально», — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора ответила, кому больше всего угрожает коронавирус
Большая часть заразившихся коронавирусом граждан приходится на лиц среднего возраста. Об этом 15 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Основная масса заразившихся от 39 до 60 лет. Основная их часть — офисные сотрудники и сотрудники госучреждений», — сказала Попова.
Кемеровский священник скончался из-за коронавируса
В Кемеровской области на 64 году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Анжеро-Судженске протоиерей Николай Гомзяк. Об этом сообщила Кузбасская митрополия.
Названы сроки начала массовых поставок вакцины от коронавируса
Поставки крупный партий вакцины от коронавируса могут начаться уже в ноябре 2020 года. Об этом 15 октября сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, на данный момент предприятия работают над оптимизацией производства вакцины. При этом производится контроль качества каждой выпущенной партии препарата.
На Ямале за сутки выявлено ещё 162 случая заражения коронавирусом
На Ямале за сутки выявили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 163 случая.
Во Владимирской области за сутки выявлены 78 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 15 октября подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 8185 носителей вируса.
В Госдуме обрисовали будущий «цифровой концлагерь» Москвы
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») осудил решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить посещение ночных клубов только по QR-коду.
В Тамбовской области за сутки выявлены 67 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 15 октября подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки число положительных тестов выросло на два. Всего в области зарегистрированы 8564 носителя вируса.
Коронавирус не стал «злее и опаснее», уверены в Роспотребнадзоре
Угроза коронавируса возросла осенью не в силу его мутаций, а по причине сезонных факторов. Об этом 15 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Вирус не стал злее ил опаснее. Он просто пришел в свой сезон», — сказала Попова.
Четыре новосибирских чиновника заразились коронавирусом
В администрации Центрального округа Новосибирска сегодня, 15 октября, коронавирусом заразились четыре сотрудника. Однако, администрацию на «удалёнку» пока не отправляют.
«На текущую дату зафиксировано подтверждение заражение коронавирусом четырёх сотрудников администрации, что составляет 2% от штатной численности», — сообщили «НГС Новостям» в пресс-центре мэрии.
Волонтёры Петербурга начали вахту в инфекционном госпитале «Ленэкспо»
Петербургские волонтеры начали оказывать помощь медицинским работникам и пожилым пациентам во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо», который с 12 октября вновь принимает больных с COVID-19.
Вторые сутки в Поволжье выявляют больше 1,6 тыс. заражений коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 октября выявили 1647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1601 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 179 034 случаев.
За сутки в Пензенской области коронавирус выявили у 11 детей
В Пензенской области по информации на 15 октября коронавирус за сутки подтвержден у 150 человек, из них 11 — дети. Возраст несовершеннолетних от 5 до 17 лет. С начала пандемии в регионе проведено свыше 349,6 тыс. исследований, обследовано на коронавирусную инфекцию более 331,7 тыс. человек.
В РФ разрабатывают аналог препарата, которым Трампа вылечили от COVID-19
В России разрабатывается препарат, аналогичный тому, которым президента США Дональда Трампа вылечили от коронавируса. Об этом 15 октября рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о лекарствах на основе моноклональных антител — антител, вырабатываемых иммунными клетками, произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы. Именно препарат на их основе, по имеющейся информации, помог Трампу вылечиться от COVID-19.
Кудрин допускает продление антикризисных мер до I квартала 2021 года
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует продление мер поддержки на фоне пандемии коронавируса до первого квартала 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
В Ульяновской области проверят условия жизни незрячих жителей
В Ульяновской области стартовал месячник «Белая трость», который продлится по 13 ноября. Мероприятия проходят в дистанционном режиме.
В Воронежской области за сутки выявлены 217 новых носителей коронавируса
В Воронежской области 15 октября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 906 носителей вируса.
В Воронежской области за сутки подтверждено пять смертей пациентов с COVID
В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 230 человек.
В Марий Эл выявили 39 случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 15 октября выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заразившихся за сутки с июня. Накануне в республике выявили 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5321 случая.
В Омской области на карантин по коронавирусу закрыты школы и лицей
По состоянию на 14 октября в Омской области на карантин по коронавирусу полностью закрыто шесть образовательных организаций. Как сообщили 15 октября в областном министерстве образования, это адаптивная школа-интернат № 5, школы № 36 и № 64 в Омске, Петровская школа № 2 в Омском районе, Сосновская школа в Таврическом районе, Шербакульский лицей.
В Тюменской области за сутки коронавирус выявлен у 133 человек
В Тюменской области за сутки выявлен 133 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 15 октября. Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 131 новый случай.
В Оренбуржье растёт число классов, закрытых на карантин из-за COVID-19
В Оренбургской области на сегодняшний день, 15 октября, на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, закрыто 196 классов, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Ежедневно количество классов, к которым применяют ограничительные меры из-за COVID-19, увеличивается. На 12 октября было закрыто 145 классов, на 13 октября — 174, а на 14 октября — 182.
«Дорожные штрафы» за нарушение самоизоляции в Москве обсудили в сети
Новые функции дорожных камер в Москве, среди которых есть штраф за нарушение режима самоизоляции, вызвали шквал комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 15 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
В Мордовии вторые сутки выявляют 66 случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 15 октября выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 66 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7208 случаев.
Учителям 6−11 классов школ Москвы разрешили работать из дома
Учителям, преподающим в 6−11 классах московских школ, разрешили работать из дома с 19 октября по 1 ноября в связи с дистанционным обучением в этих классах. Об этом ИА REGNUM сообщают сразу несколько источников в столичных школах.
«После полудня в ряде московских школ прошли оперативные онлайн-совещания руководства школ с педагогическими составами на тему указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 6−11 школ на дистанционный формат образования. В ходе совещания учителям 6−11 классов заявили о том, что им разрешено проводить онлайн-уроки из дома. Также сообщили, что в случае необходимости учитель может проводить онлайн-уроки из школы», — сказал собеседник агентства.
В Белгородской области за сутки выявлены 94 носителя коронавируса
В Белгородской области 15 октября выявлено 94 носителя коронавируса, что на два случая больше, чем за предыдущие сутки. Выписано 52 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В РФ пострадает каждый третий малый бизнес: эксперт о новом карантине
Если в России будет объявлен новый локдаун, то в первую очередь пострадает сфера услуг и общественное питание. Каждое третье предприятие из малого бизнеса окажется в преддефолтной, если не в предбанкротной ситуации. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
В Оренбурге на базе крупнейшего регионального вуза — Оренбургского госуниверситета — 15 октября открыли «Точку кипения», которая является новым пространством коллективной работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОГУ.
«У нас масочное открытие, но, тем не менее, мы все здесь. Я очень надеюсь, что города Оренбургской области, в том числе Оренбург, будут краше, лучше, безопаснее», — сказала руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, эксперт-аналитик в области городской политики и управления Татьяна Журавлева.
Читайте об этом: В период пандемии открыли первую «точку кипения» в Оренбурге
В РСО-Алании зафиксирован самый большой с июня прирост пациентов с COVID-19
В Северной Осетии за прошедшие сутки выявлено самое большое число заразившихся за последние пять месяцев. В ходе тестирования коронавирус подтвержден у 42 человек, сообщили 15 октября в минздраве региона. Такое число новых случаев заражения в сутки в республике фиксировалось последний раз в начале июня, когда ситуация с распространением инфекции шла на спад. Теперь же отмечается ежедневный прирост числа заразившихся.
Собянин не исключил повторения весенних запретов в Москве
В Москве могут ввести ограничения, аналогичные тем, что были весной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.
Объясняя решение относительно посещения в столице развлекательных заведений в ночное время только после регистрации по номеру телефона, мэр города, заявил, что в Москве могут быть возобновлены ограничения для профилактики распространения коронавируса.
В Новгородской области ограничили плановую госпитализацию
В некоторых медицинских учреждениях Новгородской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ограничена плановая госпитализация пациентов, сообщили 15 октября в областном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. В то же время крупнейшие больницы региона в целом работают в штатном режиме.
197 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Архангельской области
В Архангельской области за сутки выявили 197 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре.
Вирусолог: про плато в России по COVID-19 пока говорить рано
На сегодняшний день пока не ясно, добралась ли Россия до плато по коронавирусу или нет. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
В Самаре создан координационный центр амбулаторной медпомощи
Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больных пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией создан в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
По сообщению пресс-службы ведомства, центр был создан по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова для повышения доступности медпомощи местным жителям во время сложной эпидемиологической ситуации.
Загрузка COVID-стационаров в Калмыкии выросла вдвое
Загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Республике Калмыкия выросла вдвое по сравнению с весенними показателями. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов 15 октября.
На Среднем Урале официально перенесли заседание Заксобрания
Заседание Законодательного собрания Свердловской области перенесено на ноябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа власти.
Ранее источник ИА REGNUM в заксобрании сообщал, что заседание перенесли из-за заражения одного из депутатов коронавирусом и высокой заболеваемости COVID-19 в регионе.
В официальном заявлении органа власти причина переноса не называется. Отмечается лишь, что спикер заксобрания Людмила Бабушкина «вновь обратила внимание депутатов на необходимость строго соблюдать санитарные нормы и ограничения».
НИУ ВШЭ переводит все лекции на «удалёнку»
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 26 октября ограничит очные занятия. Об этом 15 октября сообщается на сайте вуза.
Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут переведены в дистанционный режим все занятия лекционного типа. Очные занятия студенты смогут посещать не больше трёх дней в неделю.
Решение о дистанционном обучении в Москве назвали «запоздалым»
Решение перевести учащихся 6−11 классов на дистанционное обучение в Москве является оправданным. Об этом 15 октября заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его мнению, такое решение вынужденное и поэтому оправданное, а возможно даже запоздалое.
Работодателей Хакасии просят перевести сотрудников на «удалёнку»
В Хакасии оперштаб по противодействию распространению коронавируса рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удалённый режим работы.
В Ростовской области испытывают вакцину от COVID-19 на медиках-добровольцах
В Ростовской области с 12 октября приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они проводятся на медиках-добровольцах. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 октября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В России 700 тысяч школьников не смогли учиться дистанционно
Не все школьники имеют возможность обучаться дистанционно. Об этом 15 октября сообщила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«700 тысяч детей по техническим сложностям не могли получать образование по техническим сложностям. Начались предпринимать действия — начали жертвовать деньги для дистанционного обучения. Но и сегодня не все дети могут дистанционно обучаться, если речь идет об интернет-технологиях», — сказала Половкова.
В Госдуме предостерегли от закрытия магазинов из-за коронавируса
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег от закрытия магазинов из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
У волейболистов «Белогорья» выявлен коронавирус
Положительные тесты на коронавирус подтверждены у нескольких игроков волейбольного клуба «Белогорье». Команда уйдёт на самоизоляцию, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе спортивного общества.
Роспотребнадзор не рекомендует возобновлять работу детских садов в Калмыкии
Роспотребнадзор предлагает сохранить работу дошкольных образовательных учреждений в Республике Калмыкия в режиме дежурных групп. Об этом 15 октября сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
В Саратове готовят ещё одну лабораторию для диагностики коронавируса
В течение нескольких дней в Саратове заработает новая диагностическая лаборатория по выявлению заражений коронавирусной инфекцией. Ее развернут на территории первой клинической больницы Саратова. Сотрудники будут выполнять порядка 200 исследований в сутки. Еще на 500 исследований в сутки увеличится мощность тестирований в Перинатальном центре.
В школах Москвы могут продлить дистанционное обучение
Дистанционное обучение в московских школах может быть продлено. Об этом 15 октября заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я не исключаю, что его придётся продлить», — сказал Смолин.
Причём на дистанционное обучение школьников, возможно, переведут и в других регионах.
Бизнес в РФ напуган нагнетанием страха перед карантином — экономист
Мнение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что власти страны пока не собираются закрывать точки общественного питания и ритейла, может и поменяться. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
В Калмыкии прокомментировали случаи повторного заражения SARS-CoV-2
В Республике Калмыкия может быть зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов 15 октября.
Экономист объяснил, переживут ли в РФ предприятия общепита второй карантин
Сокращение количества столов, ограничения по доступу привели по итогам весны 2020 года к падению оборотов предприятий российского общепита на 50%. Об этом рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Дистанционная учеба снизит качество образования — эксперт
Перевод учеников 6−11 классов столичных школ приведёт для них к потерям в качестве образования. Об этом 15 октября сообщила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, детям сложнее работать в дистанционном формате. Однако в текущих условиях это является вынужденной мерой.
На Украине сообщили, кто чаще всего болеет COVID-19 и умирает от него
Национальная служба здоровья Украины сегодня, 15 октября, обнародовала развернутые данные по заболеваемости коронавирусом и количеству летальных исходов от COVID-19 в разрезе возрастных групп.
Согласно источнику, на Украине чаще всего инфицируются COVID-19 люди в возрасте 50−59 лет (20%). Далее идут возрастная категория 40−49 лет (18%), 30−39 лет (17%), 60−69 лет (16%).
Ведомство отмечает, что госпитализируют с COVID-19 чаще всего людей в возрасте 60−69 лет (23%) и 50−59 лет (21%).
Согласно обнародованным данным, чаще всего от COVID-19 умирают люди в возрасте 60−69 лет (30%), потом идет возрастная категория 70−79 лет (26%). Примерно одинаковая статистика по количеству летальных исходов среди людей возрастной категории 80−89 лет и 50−59 лет — по 16%. В докладе отмечается, что наименьшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируется среди людей в возрасте 40−49 лет (5%) и 30−39 лет (1,9%).
В Омской области выявлено почти 13 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 15 октября в Омской области коронавирус выявлен у 12 872 человек.
В Екатеринбурге перевели на дистанционный режим музыкальную школу
Музыкальную школу № 1 в Екатеринбурге полностью перевели на «дистант», сообщили в руководстве учебного учреждения.
Как передаёт портал «Е1», в школе объясняют переход на дистанционную форму тем, что многие учителя ушли на больничный. Дистанционный режим продлится до каникул (пройдут с 19 октября 2020 года по 1 ноября).
Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков заявил изданию, что в руководстве школы есть случаи COVID-19.
Сервисы по доставке окрепли на весенне-летних проблемах РФ — экономист
Российским предприятиям общепита придется договариваться с сервисами по доставке и делиться маржой, если они не хотят уйти с рынка. Об этом 15 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
РФ рискует потерять рестораны авторской кухни, пабы и кафе — экономист
В случае введения в России второго карантина выживут предприятия фаст-фуда, а вот рестораны авторской кухни и семейные заведения общепита рискуют не устоять. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
«Зависало всё»: эксперт о мощности образовательных онлайн-платформ
Проблема с обеспеченностью школьников ноутбуками и другой техникой для дистанционного обучения остаётся нерешённой. Об этом 15 октября заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Не решена проблема с обеспеченностью техникой. Она возможно стала менее острой. Старались выделять технику ребятам, чьи родители не могли бы купить её другим образом, но не все смогли получить», — сказала Половкова.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил «Интерфаксу», что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, вероятнее всего, в начале ноября и затем пойдёт на спад.
Незаконно — бизнес не принимает требования Собянина
«По трудовому законодательству, сотрудник не обязан предоставлять работодателю информацию личного характера: ни номер социальной карты, ни автомобиля, ни даже телефона. А потому любой человек вполне может отказаться не только предоставлять подобные сведения, но и не дать разрешения на их передачу третьим лицам. Поэтому как и кого наказывать в этом случае, мне не очень понятно», — отметил предприниматель.
В Петербург доставили 400 доз вакцины от COVID-19
В Санкт-Петербург доставили первую крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции. 400 доз препарата поступили на Центральную фармацевтическую базу и в скором времени будут распределены по медучреждениям города для вакцинации медицинских работников.
Ростовский выставочный центр переоборудуют под COVID-госпиталь
В Ростове-на-Дону выставочный центр «ДонЭкспоцентр» могут переоборудовать под провизорный госпиталь для пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 октября сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.
В Швеции удвоилось число «тяжелых» пациентов с COVID-19 — SVT
В Швеции в течение относительно короткого промежутка времени количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, увеличилось вдвое. По оценкам Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению, данный рост был ожидаем. Об этом сообщило новостное издание SVT Nyheter.
Сейчас число пациентов, находящихся на лечении в палатах интенсивной терапии вследствие заболевания COVDI-19, достигло 31 человека. Это означает резкое увеличение по сравнению с показателями месячной давности, когда только 16 тяжелобольных пациентов получали неотложную помощь.
«Мы видим медленное увеличение количества пациентов, находящихся на стационарном лечении и в отделениях интенсивной терапии. Это ожидаемо, исходя из растущего распространения инфекции в обществе, о чем заявляло Агентство общественного здравоохранения», — заявила представитель ведомства Джоанна Сэндволл в своем комментарии.
Названы регионы РФ, где темпы распространения SARS-CoV-2 самые низкие
Российскими регионами, где показатели распространения новой коронавирусной инфекцией ниже всего, на сегодняшний день являются Татария, Чечня, Тульской области и ряде других субъектов РФ. Об этом 15 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.
В Швеции нет второй волны пандемии — эпидемиолог
В эти минуты государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл проводит пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Его заявления передает в режиме реального времени новостное агентство SVT Nyheter.
«По вашему мнению, Швеция находится в состоянии второй волны?», — спросили Тегнелла журналисты.
«Нет», — ответил эпидемиолог.
По его мнению, ситуация с второй волной в настоящее время наиболее характерна для таких европейских стран, как Франция и Испания. Относительно второй волны пандемии в Нидерландах Тегнелл высказался с долей сомнения.
На вопрос журналистов, что подразумевает сам Тегнелл под «второй волной, прямого ответа он не дал, заявив только, что с распространением коронавируса нужно бороться на постоянной основе.
В Швеции ухудшается эпидемиологическая ситуация — эпидемиолог
За последние несколько дней распространение коронавирусной инфекции в Швеции начало вызывать серьезное беспокойство у властей и ответственных служб по инфекционному контролю. Прежде всего, поводом служат растущие цифры по коронавирусу. Об этом со ссылкой на заявления государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«В последние недели мы фиксировали рост распространения, хотя он носит затихающий характер. Но к этому росту мы должны относиться очень серьезно. Даже в отделениях интенсивной терапии мы теперь видим некие тенденции. У нас пока низкие цифры, но мы видим тенденцию роста. Это признак того, что в настоящее время дела идут не в правильном направлении», — заявил Тегнелл.
Эпидемиолог также призвал не задерживаться после работы:
«Постарайтесь работать из дома, и что еще более важно: не оставайтесь после работы, главное — избегать социального контактирования».
В Польше могут ограничить оказание медицинских услуг
Национальный фонд здравоохранения Польши рекомендует сократить до необходимого минимума или вовсе ограничить предоставление плановых услуг, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса. Об этом 15 октября сообщает Polskie Radio 24.
В Госдуме назвали недопустимой цифровую дифференциацию переболевших
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отвергает введение цифровой дифференциации для переболевших коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
Власти Севастополя приняли решение о закрытии кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
В четырех регионах СЗФО вторая волна пандемии уже выше первой
В Санкт-Петербурге и еще трех регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) суточный прирост инфицированных коронавирусом уже превысил максимальные показатели первой волны пандемии.
В Москве билеты станут исключительно электронными
С 19 октября в Москве продажа билетов в учреждения, подведомственные департаменту культуры столицы, будет переведена исключительно в электронный вид. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе города.
Торговля билетами будет идти и через сервис на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.
В Швеции за сутки от COVID-19 умерли еще три человека
Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 15 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 910 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 102 407 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 1 075 человек.
По состоянию на 15 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 30 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 2 641 пациент.
Власти Москвы услышали бизнес?
Бизнес, столкнувшийся с проблемами по соблюдению требований приказов 96-УМ и 97-УМ, был услышан властями Москвы, считает член генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.
В Челябинске умерла ведущая актриса театра драмы
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова. Её не стало 15 октября, говорится на странице учреждения в соцсети.
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Как пишут местные СМИ, у женщины был коронавирус. Стал ли он причиной смерти или нет, неизвестно. Коллектив театра скорбит в связи с её кончиной и выражает соболезнования близким и родным.
В Мурманской области отметили высокий уровень выздоровления от COVID-19
Уровень выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции в Мурманской области составляет 83%. По России этот показатель ниже — 77%. Количество летальных случаев из-за COVID-19 в регионе в 2,4 раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе.
Общественный транспорт Челябинска проверили на соблюдение масочного режима
В Челябинске общественный транспорт снова проверили на предмет соблюдения масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Рейд провели представители полиции, управления транспорта горадминистрации, технического надзора ГИБДД, Роспотребнадзора и отдела государственного автодорожного надзора. Они проверили санитарное и техническое состояние транспортных средств, наличие документов для работы и проконтролировали соблюдение требования о ношении масок.
Всего было составлено 15 протоколов, из них шесть против пассажиров.
В Мурманской области развернут более двухсот коек для больных COVID-19
Мурманский минздрав стремительно увеличивает количество коек в медучреждениях для размещения пациентов с COVID-19.
В России продлили сроки стимулирующих выплат соцработникам
Стимулирующие выплаты работникам социальной сферы за работу с больными COVID-19 и людьми из группы риска продлеваются до середины ноября 2020 г. Соответствующее постановление подписал 15 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин.
В екатеринубргском лицее перевели часть классов на «дистанционку»
Лицей № 130 (Екатеринбург) частично перейдёт на дистанционный режим обучения, сообщили в оперштабе Свердловской области.
Как передаёт интернет-газета Znak, родители сообщили о вспышке COVID-19 в учебном учреждении. В штабе не сообщили, сколько человек заболели и каков их диагноз.
По информации структуры, на дистанционное обучение переведены шесть классов лицея. Кроме того, из-за обработки лицея хлорсодержащим раствором 6−8 классы переведут на «дистант» в течение одного дня, 16 октября 2020 года.
Власти Москвы уточнили правила отчёта по сотрудникам на удалёнке
Московские работодатели могут не предоставлять списки переведённых на дистанционный режим работы сотрудников, если в перечне не произошло изменений. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.
В тексте говорится, что в случае отсутствия изменений в уже представленных сведениях о работниках еженедельное представление таких сведений не требуется.
«При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», — сказано в тексте документа.
Эксперт оценила готовность российского бизнеса к новым ограничениям
В пик пандемии российские интернет-магазины перестали справляться с наплывом заказов. Об этом заявила генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк.
Выживут немногие: эксперт оценил будущее малого и среднего бизнеса РФ
Сейчас малый и средний бизнес в России находится в менее конкурентных условиях по сравнению со своими зарубежными коллегами. Поэтому можно утверждать, что выживут немногие, но те, кому это удастся, будут занимать самые сильные позиции». Об этом заявил CEO логистической компании Fresh Logic Дмитрий Попов.
Тюменские студенты-медики требуют адекватных условий работы в поликлиниках
Студенты Тюменского государственного медицинского университета записали обращение к властям региона и к руководству вуза, в котором рассказывают, как их заставляют работать в поликлиниках по шесть часов под угрозой отчисления и лишения баллов без тестирования на коронавирус. Видео на YouTube выложил портал 72.ru.
Архангельский департамент ЖКХ закрыли на карантин из-за COVID-19
В администрации Архангельска сегодня было объявлено о том, что из-за большого количества заболевших COVID-19 на карантин закрыли департамент ЖКХ.
Дефицит витамина D и ожирение приводят к тяжелым формам ковида
Дефицит витамина D и ожирение — одни из ключевых причин, которые могут привести к тяжелой форме коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября заявил генеральный директор находящегося в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, академик Евгений Шляхто на пресс-конференции в столице.
Более 1,2 млрд рублей потратили в Мурманской области на выплаты
В Мурманской области с начала пандемии на выплаты медикам, работающим с COVID-19, потратили более 1,2 млрд рублей.
На второй волне: почему карантина боятся больше, чем вируса
Уровень тревожности жителей России за время пандемии сильно вырос весной 2020 года, согласно исследованию, которое провели эксперты Brand Analytics. Тревожность измеряли через количество упоминаний темы коронавируса в соцмедиа на 10 тыс. населения страны. Выяснилось, что в России пик уровня тревожности из-за COVID-19 пришелся на конец марта или начало апреля, причем не имел прямой зависимости от роста заболеваемости в стране. Тревога начала расти и достигла пика примерно на месяц раньше, чем пиковых значений достигли показатели распространения коронавируса. В исследовании отмечается, что резкий рост обсуждений — показатель тревожности и стресса общества от неизвестности, зарубежных новостей, где все началось раньше, и от принимаемых в России мер. То есть это не массовая констатация пользователями в соцсетях ухудшения своего самочувствия. О психологическом аспекте коронавирусного кризиса корреспондент ИА REGNUM беседует с клиническим психологом Еленой Ковальчук.
Задонский мужской монастырь в Липецкой области закрылся на карантин
В Липецкой области Рождество-Богородицкий мужской монастырь с 12 октября закрыт на двухнедельный карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Жителям Липецкой области с COVID-19 пообещали бесплатные лекарства
В Липецкой области граждане с подтверждённым диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, бесплатно получат прописанные врачом лекарства. В ноябре и декабре на эти цели из областного бюджета дополнительно выделят 9,3 млн рублей.
В Тамбовской области свободно 40% коек для пациентов с COVID-19
В Тамбовской области развернуто 1080 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбове, Котовске, Тамбовском районе, Рассказово, Мичуринском районе и Уварово. Свободный коечный фонд составляет около 40%.
В магазинах сетей Spar и «Детский мир» на северо-востоке Москвы выявили несоблюдение социальной дистанции и отсутствие перчаток у посетителей.
В Москве могут оштрафовать магазины Spar и «Детский мир»
Сетевые магазины Spar и «Детский мир» могут получить крупные штрафы из-за отсутствия у посетителей перчаток. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Магазины, где найдены нарушения, расположены на северо-востоке столицы. Согласно информации, у посетителей не было перчаток. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция.
Севастопольская горбольница № 9 приостановила плановую помощь
В Севастополе из-за нехватки мест для пациентов с COVID-19 оказание плановой медицинской помощи приостановила городская больница № 9. Практически полностью заполнены инфекционная больница и корпус для пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме.
Ректор Южного федерального университета заболела COVID-19
Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.
В Севастополе на две недели запретили все массовые мероприятия
В Севастополе на две недели запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных свадеб и многолюдных совещаний. Приостанавливается деятельность театров и кинотеатров, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек.
Роспотребнадзор предписал не пускать пассажиров в московский транспорт без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд.
В Тюменской области резерв ковидных коек составляет 10%
В Тюменской области количество заражений коронавирусом выросло за неделю на 31%. Коечный фонд свободен на 10%. Об этом сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Темп прироста пневмоний в Тюменской области за неделю — более 22%. В возрастной структуре среди пациентов с COVID-19 люди в возрасте 30−64 лет составляют 62,5%, старше 65 лет — 20%, дети до 17 лет — 6,8%.
Однако показатель заболеваемости в регионе составил 733,5 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу.
Пассажиров без масок перестанут пускать в московский транспорт
В Москве по требованию Роспотребнадзора ужесточаются меры по профилактике коронавируса в общественном транспорте. В частности, пассажиров без масок и перчаток теперь запрещено пускать в транспорт, даже если поездка уже оплачена.
Ученые выявили влияние уровня стресса на спортсменов во время пандемии
Ученые пришли к выводу, что во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, спортсмены продемонстрировали более низкий уровень стресса, кроме того, были выявлены гендерные различия стратегий борьбы со стрессом.
Министр культуры Карелии и 12 его подчиненных заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.
Представитель Европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения сообщил РИА Новости, что ВОЗ надеется получить больше информации и данных о клинических испытаниях всех российских вакцин против COVID-19.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России в реанимационных отделениях находятся 2,8 тысячи пациентов с COVID-19.
Министр здравоохранения Мурманской области переболел коронавирусом
Глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от COVID-19 и вернулся к исполнению своих обязанностей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на удалённый формат работы перешли около миллиона жителей Москвы. Он также отметил, что жители столицы сталее более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пассажиропоток в общественном транспорте столицы снизился примерно на 39% за неделю.
Около миллиона жителей Москвы перешли на дистанционную работу
В Москве уже около миллиона человек перешли на дистанционную работу из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Минздраве РФ сообщили, что в стране загружено 90% коек для пациентов с COVID-19.
Собянин: пассажиропоток в московском транспорте сократился почти на 40%
Пассажиропоток в общественном транспорте Москвы в октябре сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Сергей Собянин.
В Подмосковье приостановили деятельность клубов и караоке в ночное время. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Глава Минздрава РФ назвал число пациентов с COVID-19 в реанимациях
В реанимационных отделениях российских больниц сейчас находятся 2,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава РФ сказал, когда ожидаются итоги испытаний третьей вакцины
Результаты клинических испытаний третьей российской вакцины от коронавируса будут получены через два месяца 2020 г., заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Гениально!» — в сети обсудили авиасообщение России с Сербией и Японией
Возобновление в России авиасообщения с Сербией, Японией и Кубой породило множество комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
«Ужас какой-то» — в сети оценили максимум заражений COVID-19 в Крыму
Суточный антирекорд по выявленным случаям COVID-19 на территории Крыма стал поводом для бурного обсуждения среди пользователей сети. Граждане прокомментировали событие 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Минпросвещения: случаи коронавируса у школьников являются единичными
Случаи заражения коронавирусом среди российских школьников являются единичными, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
По данным Минпосвещения, на 15 октября карантинные меры введены в 115 школах, в общей сложности на карантин закрыто менее 1% классов.
Глава Минздрава РФ назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнётся в конце следующего месяца, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Там бессмертные работают?» — в сети оценили новые выплаты медработникам
Заявление главы российского Минздрава Михаила Мурашко о том, что будет введена новая система начисления стимулирующих выплат медицинским работникам, вызвало реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Архангельские власти отправили на самоизоляцию беременных и пожилых
С 16 октября в Архангельской области вводится обязательный режим самоизоляции для неработающих беременных и лиц старше 65 лет. Соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах внес губернатор региона.
В Подмосковье запретят посещение ночных клубов
В Московской области с 17 октября будет запрещено посещение развлекательных заведений в период с 00:00 до 8:00. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Москве за сутки скончались 54 пациента с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё 54 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5850, сообщили в оперативном штабе столицы.
В сети обсудили регистрацию новой российской вакцины от COVID-19
Заявление президента России Владимира Путина о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса российского производства, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане поделились комментариями 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Премьер-министр Швеции пригрозил ужесточением карантинных ограничений
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен серьезно относится к несоблюдению гражданами установленных рекомендаций в связи с распространением коронавируса. Если общество и дальше будет игнорировать призывы властей и эпидемиологов, не исключены более жесткие ограничительные меры. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Премьер-министр заявил, что его правительство готово вводить более строгие меры для замедления распространения коронавирусной инфекции без всяких колебаний. По его словам, значительная часть людей не следует установленным рекомендациям.
«Печально смотреть на фотографии переполненных ночных клубов», — заявил Лёвен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отметил ухудшение эпидемической ситуации в Швеции. Однако он подчеркнул, что второй волны пандемии в стране нет.
Пользователи сети обсудили влияние COVID-19 на органы человека
Рассказ иркутских работников морга о том, как коронавирус изменяет организм человека, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Власти Москвы назвали безопасной регистрацию по QR-кодам в клубах
Введение в Москве системы идентификации посетителей ночных клубов по QR-кодам не представляет угрозы для граждан, поскольку их данные будут храниться на защищенных серверах, сообщили 15 октября в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).
Мантуров объяснил выгоды некоторых предприятий от падения курса рубля
Не зависящие от импорта предприятия в России получат больше выгод от падения курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года, заявил 15 октября глава российского Минпромторга Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg.
Полпреда президента Трутнева тревожит ситуация с коронавирусом в ДФО
Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил губернаторам регионов подготовить заявки на вакцину от коронавирусной инфекции.
На Дальнем Востоке усилят коронавирусную безопасность на крупных стройках
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил главам регионов обеспечить безопасность на крупных стройках и в вахтовых посёлках.
Депутаты Якутска предложили всем школам перейти на дистанционное обучение
Депутаты городской думы Якутска предложили до наступления каникул всем школам города полностью перейти на дистанционное обучение.
В Хабаровском крае бизнес поддерживают антикризисной программой «АнтиCOVID»
В Хабаровском крае малый и средний бизнес может по антикризисной программе «АнтиCOVID» получить льготные микрозаймы.
Онищенко выступил против «закрытия» России на карантин
В России нельзя вводить такие же жёсткие ограничения из-за распространения коронавируса, какие были весной, заявил 15 октября бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью «Парламентской газете».
На Колыме жертвами коронавируса стали 32 человека
В Магаданской области за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 49), один пациент скончался.
В Приморье выявили более 13 тысяч носителей коронавируса
В Приморье за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 85 пациентов выздоровели, умер один человек. Так много случаев заражения не фиксировали с 31 июля.
Мэр Благовещенска излечился от COVID-19
Мэр Благовещенска Олег Имамеев полностью излечился от COVID-19 и в пятницу, 16 октября, вышел на работу.
Врач объяснила, как распознать бессимптомное течение COVID-19
В случае заражения коронавирусом и отсутствии явных симптомов заболевания у человека может кратковременно пропадать обоняние и изменяться вкус, сообщила 15 октября врач-биофизик, ведущий специалист интернет-проекта «Вакцина» Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
Новосибирские колл-центры усилят из-за роста пациентов с ОРВИ и COVID-19
В Новосибирской области увеличивают количество операторов, принимающих вызовы, поступающие в единую регистратуру и диспетчерскую. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
В Челябинской области свободно более 500 коек для ковид-пациентов
В Челябинской области остаются свободными больше 500 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на совещании у губернатора Алексея Текслера заявила первый заместитель главы минздрава региона Виктория Сахарова.
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 69 человек
Всего в Хакасии на сегодняшний день зарегистрировано 5298 случаев заражения коронавирусом.
На Камчатке число выявленных заражений коронавирусом превысило пять тысяч
На Камчатке за последние сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 5024.
Губернатор Челябинской области призвал к осторожности и нетерпимости
Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает жителей Южного Урала заботиться о себе и о своих близких. Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба.
В Бурятии выявлен ещё 121 носитель коронавируса
В Бурятии за минувшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 8620, из которых 5333 зарегистрированы в столице Улан-Удэ.
Оренбуржье решает вопрос бесперебойной поставки кислорода в больницы
Оренбургская область готовит изменения в контракты, которые позволят осуществлять бесперебойную поставку кислорода в больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Денис Гончаров на заседании правительства представил проект изменений контрактов. В рамках действующих соглашений поставщик не может исполнять свои обязательства должным образом. Тем временем медицина не может работать без важнейшего компонента жизнеобеспечения, особенно с учетом массового использования медицинского кислорода для поддержки COVID-пациентов.
В Ульяновской области провели более 300 тыс. исследований на коронавирус
В Ульяновской области за последние сутки предварительно подтверждено заражение коронавирусом у 180 человек.
В Забайкалье снова достигнут максимум по приросту носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки вновь побит антирекорд по ежесуточному приросту — выявлено 194 новых носителя коронавируса.
Школы Челябинской области не будут переводить на дистанционку
В Челябинской области школы не будут переводить на дистанционный формат. То же касается и других образовательных организаций, заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.
В Горном Алтае скончались ещё трое пациентов с COVID-19
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 85-летняя жительница Горно-Алтайска, 52-летний житель Онгудайского района и 80-летняя жительница Онгудайского района.
В психоневрологическом интернате Чувашии произошла вспышка коронавируса
В Вурнарском районе Чувашии из психоневрологического интерната госпитализированы 35 человек, у 17 человек подтверждено заражение коронавирусом.
За сутки скончались ещё четыре жителя Кузбасса
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 октября, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В красноярских больницах коечный фонд под COVID-19 заполнен на 76%
В Красноярском крае по состоянию на 15 октября развёрнуто 3100 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Уровень заполненности коечного фонда составляет около 76%.
В Оренбург санавиация доставила ребёнка с тяжёлой формой COVID-19
В COVID-центр Оренбурга из Бузулука служба санавиации доставила 12-летнего мальчика, у которого тяжёлая форма коронавирусной инфекции. У ребенка развилась двухсторонняя обширная пневмония, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.
Мальчик находился в очень тяжелом состоянии, на аппаратном дыхании в бузулукской клинике. В ночь на 9 октября реанимационная бригада санитарной авиации доставила ребенка в Оренбург — в областную инфекционную больницу.
Интенсивная терапия современными противовирусными и антибактериальными препаратами, а также консультации по вопросам лечения с ведущими специалистами Оренбурга и Москвы дали свои положительные результаты. Состояние мальчика улучшается. Школьник отключён от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. На сегодняшний день его жизнь вне опасности.
В Зауралье на борьбу с коронавирусом привлекают 200 студентов-медиков
Власти Курганской области на борьбу с коронавирусом привлекают ординаторов медицинских вузов и студентов медколледжей. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава Зауралья Вадим Шумков.
Кроме того, скорая помощь региона получила 25 новых машин, поликлиническая неотложная — 20. Планируется приобретение ещё одного компьютерного томографа, и лаборатории на выявление коронавируса.
По словам Вадима Шумкова, за две недели в Курганской области нагрузка на лаборатории и число вызовов скорой и неотложной помощи выросли в пять раз.
Напомним, в Курганской области за минувшую неделю резко выросло число заражений коронавирусом и смертей пациентов с COVID-19. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» за месяц в регионе суточный прирост заражений SARS-CoV-2 с 25 достиг 70, число летальных исходов с 24 на на 17 сентября удвоилось и составило 53 на 15 октября, то есть за последний месяц скончалось столько же людей, сколько за семь пандемических месяцев.
В Ульяновской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом.
Более 500 новосибирцев стали жертвами коронавируса
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 октября, за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
На Колыме коронавирус выявили у грудного ребёнка
В посёлке Хасын Магаданской области выявлен положительный тест на COVID-19 у трёхмесячного ребёнка, это самый маленький пациент на Колыме с коронавирусом.
Ситуация с безработицей в России улучшится до конца года — Минтруд РФ
Российская экономика до конца 2020 года востребует примерно 620 тыс. оставшихся без работы граждан, спрогнозировали в министерстве труда и социальной защиты России. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства РФ.
В Югре за сутки выявлено 196 носителей коронавируса
В Югре за минувшие сутки выявлено 196 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 195 случаев.
В Башкирии могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения планируют ввести в Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на онлайн-совещании в формате «Час здравоохранения» в правительстве региона.
В Горном Алтае выявили почти 5,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, почти половина из них (60 случаев) зарегистрированы в Горно-Алтайске.
Челябинский губернатор требует усилить горячую линию по коронавирусу
В Челябинской области нужно перезапустить и усилить горячую линию по коронавирусу. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
Новосибирские власти выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Из резервного фонда правительства Новосибирской области будут выделены дополнительные средства на ряд мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Соответствующее решение приняло региональное правительство.
В Башкирии могут продлить школьные осенние каникулы
Еще продлить осенние школьные каникулы будут вынуждены в Башкирии, если к 4 ноября эпидемиологическая обстановка не улучшится. Об этом 16 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на региональном онлайн-совещании в формате «Час здравоохранения».
По его словам, 16 октября является последним учебным днем перед школьными осенними каникулами в Башкирии. При этом нужно беречь учителей и учеников. Если к концу каникул (4 ноября) эпидемиологическая обстановка не улучшится, то руководство региона будет вынуждено принять решение о их продлении.
В Ульяновской области назвали тех, кто чаще всего заражается коронавирусом
В Ульяновской области наибольшая доля пациентов с коронавирусом приходится на возрастную группу 30−49 лет.
Профсоюз Оренбуржья выплатил компенсации медикам, переболевшим COVID-19
В Оренбургской области 130 медработников, переболевших коронавирусной инфекцией, получил профсоюзные выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Оренбуржья.
В организации отметили, что выплата — единовременная, а ее размер варьируется в зависимости от ситуации — от 5 до 45 тысяч рублей. Деньги медики получают на основании ходатайств от первичных объединений отраслевого профсоюза из бюджета Федерации профсоюзов региона.
В Башкирии развернуто свыше 3,6 коек для лечения пациентов с COVID-19
Более 3,6 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Башкирии. Об этом 16 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на онлайн-совещании «Час здравоохранения» в правительстве республики.
По словам Максима Забелина, в настоящее время в ковидных госпиталях было развернуто 3673 койки, а свыше 500 коек находятся в резерве.
В Бурятии рассказали, как быть с детьми, если у родителей нашли коронавирус
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что делать с детьми, если у родителей выявили коронавирус. По её словам, лучше всего оставить его у родственников, однако такая возможность есть не у всех.
Глава Чувашии: ситуация с коронавирусом обостряется
В Чувашии ситуация с коронавирусом «остаётся достаточно напряжённой», поэтому на первый план выходит соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 октября заявил глава республики Олег Николаев.
Из-за безмасочного депутата в горсовет Орска вызвали полицию
В Оренбургской области на заседание горсовета 15 октября пришлось вызывать полицию. Причиной стало присутствие депутата Павла Коровина без средства индивидуальной защиты, сообщают СМИ.
В Якутии увеличат коечный фонд для тяжёлых больных COVID-19
Глава Якутии Айсен Николаев 16 октября в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главными врачами, руководителями медучреждений, в которых лечат ковидных больных, проблемные вопросы.
Дефицит врачей в Ростовской области власти назвали «катастрофическим»
В Ростовской области катастрофически не хватает врачей. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
В Пензенской области от COVID-19 скончались 143 человека
С начала пандемии по состоянию на 16 октября в Пензенской области от коронавируса скончались 143 человека. Очередной жертвой инфекции стала 69-летняя женщина.
Депутат Курганской облдумы собирает негатив по COVID-19 в регионе
Депутат Курганской областной думы Наталья Воробьёва обратилась к курганцам с просьбой рассказать об истинном положении дел с лечением COVID-19 в регионе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Парламентарий не скрывает своей цели: проблемный негатив ей необходим для иллюстрации к обращению в правительство России и Министерство здравоохранения РФ. Ей необходимы факты для понимания круга и объёма проблем, которые необходимо решать в том числе с участием федеральных властей.
Бывший главный санврач Москвы: не могу понять происходящего с COVID-19
Распространение новой коронавирусной инфекции не является катастрофой с точки зрения эпидемиологии, однако в России и других странах мира введены несопоставимые с тяжестью ситуации ограничения. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов в интервью изданию «Бизнес Online».
«Только с COVID-19 мы сделали что-то особенное. Такое впечатление, что мы расплачиваемся за то, что научные знания попали в руки обывателей, а те устроили все это страшное нагнетание, которое мы сегодня наблюдаем», — сказал Филатов.
Прикамье получит почти 2,3 тыс. доз вакцины от COVID-19
В Пермский край поступит крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции. И.о. заместителя председателя правительства Сергей Никифоров на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания проинформировал о том, что регион получит 2 290 доз. Точные сроки поставки уточняются, сообщает краевой минздрав.
В Татарии скончались ещё два пациента с коронавирусом
От коронавирусной инфекции скончались еще два жителя Татарии — 67-летняя женщина и 77-летний мужчина. Всего по состоянию на 16 октября от COVID-19 числятся погибшими 94 человека.
Коронавирус в Саратовской области выявили ещё у 157 человек
В Саратовской области по состоянию на 16 октября коронавирус выявлен у 17 756 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 157 жителей региона. Накануне инфицированы были 152 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 978 человек, за сутки — 87 пациентов. Всего скончались 129 саратовцев. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 535 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,5 тыс. тестов.
Ученики начальных и выпускных классов в Бурятии вернутся в школу
Школы в Бурятии, ранее переведённые на дистанционный формат обучения, вновь откроются. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в очном режиме будут обучаться ученики начальных и выпускных классов.
В Петербурге снизился суточный объем тестов на коронавирус
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки анализ на коронавирус сдали 30 944 человека. Это на 4263 тестирования меньше, чем было проведено днем ранее, однако всё равно больше, чем проводилось в рабочие дни предыдущих недель.
Эпидемиолог: для тотального карантина по COVID-19 нет оснований
Жёсткие санитарные ограничения в текущей ситуации с коронавирусом не нужны. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов в интервью изданию «Бизнес Online».
«Я вам честно скажу, оснований для этого нет. А на практике… Ну что, выйдет указ — значит, придём, не будет — не придём», — сказал Филатов о возможном повторении карантина.
В Москве пройдут холодные осенние дожди
В Москве 16 октября похолодает, сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация будет определяться арктическим атмосферным фронтом, который откроет путь холоду и дождевым тучам, что впервые в текущем месяце вернет температурный фон в климатическое русло октября», — говорится в прогнозе.
Ставрополье обновило антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19
Новый антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 15 октября в крае инфекцию выявили у 167 человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
В Челябинской области снова выросло число выявленных случаев COVID-19
В Челябинской области за 15 октября было обнаружено 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Это на два больше, чем было 14 октября. Среди них четверо школьников. С начала пандемии в регионе выявлено уже 18 291 заражение. С COVID-19 на лечении находятся 3804 пациента.
В Тюменской области растёт заболеваемость COVID-19 среди банковских клерков
В Тюменской области за последнюю неделю на 30% выросло число заражений коронавирусом среди работников офисов и банков. Об этом сообщила региональному оперативному штабу руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
В тюменском отделении ПAO «Промсвязьбанк» коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 сотрудников. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, контактные лица переведены на удалённый режим работы.
Рост инфицирования банковских служащих обусловлен, по словам Галины Шаруха, несоблюдением противоэпидемических требований в трудовых коллективах.
В тюменском отделении АО «ЮниКредит Банк», к примеру, в ходе проверки обнаружено, что при уборке не используются дезсредства, нет графиков обработки помещений.
Московские врачи вылечили от COVID-19 свыше 270 тыс. человек
За минувшие сутки в Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1803 пациента. Об этом 16 октября сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Это на 150 человек меньше, чем сутками ранее, когда выписали 1953 человека.
Всего в с начала пандемии в столице России врачи вылечили от коронавирусной инфекции 270 226 человек.
В Екатеринбурге резко выросло число классов на «дистанте»
На дистанционное обучение в Екатеринбурге перевели уже 140 классов, по состоянию на 15 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.
Для сравнения, в начале недели ведомство сообщало о 64 классах, находящихся на «дистанте». Таким образом, всего за три дня количество таких классов более чем удвоилось.
Большая часть классов (133) ушла на карантин по COVID-19, остальные — по ОРВИ.
Собянин назвал адекватными введённые в Москве санитарные меры
Решения властей Москвы об ограничениях, связанных с распространением коронавируса, адекватны сложившейся сегодня ситуации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном 16 октября интервью ТАСС.
«Уж если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жёсткие, более неприятные меры», — подчеркнул Собянин.
В Карелии выявили менее ста новых носителей коронавируса
В Карелии за последние сутки выявили 95 новых носителей коронавирусной инфекции, все они имеют симптомы заболевания, в том числе четверо детей. Об этом 16 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В Хабаровском крае жёстко ограничили возможности распространения COVID-19
В Хабаровском крае с 16 октября начали действовать более жёсткие меры, направленные на предотвращение массового распространения коронавируса.
Локоть рассказал о случаях заражения коронавирусом в мэрии Новосибирска
В мэрии Новосибирска 10% сотрудников ушли на больничные. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.
Врач назвала способы выявить коронавирус без симптомов
Существует несколько признаков, которые помогут выяснить, произошло ли заражение человека коронавирусной инфекцией. Так, у людей, у которых нет повышенной температуры, слабости и кашля, то есть у переносящих заболевание бессимптомно, может на некоторое время пропасть обоняние и измениться вкус. Об этом 16 октября сообщила врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.
Минздрав назвал причину, по которой пермяк не смог узнать результат теста
Минздрав Пермского края назвал причину, по которой местный житель не смог дозвониться до поликлиники и узнать результат теста на коронавирус. В ведомстве заявили, что пермяк звонил по неверному номеру телефона.
В ведомстве отметили, что провели служебную проверку. Выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру телефона, относящемуся к ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19. По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита.
Сотни классов новосибирских школ отправлены на «удалёнку» из-за COVID-19
В новосибирских школах из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 224 класса. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
В Челябинской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом
В Челябинской области за 15 октября скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Из них двое скончались от COVID-19. Одной женщине было 60 лет, а второй 65. 74-летний мужчина и 65-летняя женщина умерли в результате сердечно-сосудистых заболеваний, а у 68-летней гражданки к тому же был сахарный диабет.
В Пензе продолжают дезинфекцию мест общего пользования
В столице Пензенской области в целях профилактики распространения коронавируса проведут очередную обработку мест общего пользования. На этот раз на Фонтанной площади, улице Московской и на площади Ленина. Помимо этого, в Пензе регулярно обрабатывают и подвижной состав пассажирского транспорта. Его дезинфекцию осуществляют на каждой конечной остановке.
Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 50
Суточный прирост носителей коронавируса в Туве продолжает постепенно расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения.
Глава Чувашии предложил ограничить проведение массовых мероприятий
В Чувашии предложили ограничить проведение массовых мероприятий на предприятиях общественного питания — в частности, речь идёт о банкетах.
В Удмуртии выявили 116 новых случаев заражений коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 16 октября выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7197 случаев.
Специалисты объяснили антилидерство Новокузнецка по коронавирусу
В кузбасском управлении Роспотребнадзора объяснили лидерство Новокузнецка по суточному приросту пациентов с коронавирусом. По словам специалиста ведомства Елены Парамоновой, согласно статистике, заболеваемость в южной столице региона снижается.
В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 292 тыс. человек
Свыше 292 тыс. человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 129 человек.
В Алтайском крае выявлено более 16 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 16 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 16 039 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 181 случай заражения.
В Приамурье лечащихся дома больных COVID-19 обеспечат лекарствами
В Амурской области власти приняли решение обеспечить бесплатными лекарствами больных COVID-19, которые проходят лечение дома.
В Астраханской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области 16 октября подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 8093 положительных теста.
В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 16 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 139 человек.
Минобороны Польши: 614 солдат и 346 курсантов заражены коронавирусом
15 октября глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак получил отчет об эпидемиологической ситуации в армии и обнародовал данные во время брифинга с занимающими руководящие должности офицерами. Об этом передает Polskie Radio 24.
В Петербурге количество случаев коронавируса превысило 50 тысяч
В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено еще 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев больше, чем днем ранее, сообщили 16 октября в федеральном оперативном штабе.
В России новый антирекорд: выявили 15150 носителей коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 1396 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 13 754 случая заражения. Показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса в РФ.
В Алтайском крае скончались 625 пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 625 человек, у которых был выявлен коронавирус.
В России от COVID-19 умерли ещё 232 человека
От коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки скончались 232 человека. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 232 летальных исхода», — говорится в информации.
Отметим, что сутками ранее был установлен максимум по числу смертей за всё время пандемии — 286 летальных исходов.
Михаил Делягин усомнился в объективности прогнозов министра Мантурова
Российские предприятия закрываются из-за того, что напуганные «коронабесием» люди перестают туда ходить. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В Удмуртии провели более 437 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 16 октября провели 437 305 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4208 тестов на коронавирус.
В Ленобласти суточный показатель инфицированных достиг 100 человек
В Ленинградской области в третий раз с начала осени выявили за сутки 100 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает 16 октября федеральный оперативный штаб, это на один случай больше, чем сутками ранее.
Ещё 160 жителей Пензенской области заражены SARS-CoV-2 за сутки
В Пензенской области по состоянию на 16 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 734 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 160 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 150 пациентов. В регионе с начала пандемии выздоровели 9 943 человека, за сутки — 111 пациентов. 143 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
Число школ на карантине из-за COVID-19 в России увеличилось до 125
На сегодняшний день 125 школ ушли на карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в инфографике Минпросвещения РФ, опубликованной в телеграм-канале «Большая перемена».
«Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Во Владимирской области на карантин по COVID-19 ушли четыре школы и детсад
Во Владимирской области образовательные организации не планируют переводить на дистанционное обучение или отправлять на каникулы раньше срока, заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева. При этом на карантин по COVID-19 уже закрыты четыре школы и один детский сад.
В Чувашии выявлено ещё 38 носителей коронавируса
В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом вдвое превышает число выздоровевших.
Масочные рейды в Ростовской области привели к протоколам и штрафам
В Ростовской области продолжаются ежедневные масочные рейды. Правоохранительные органы совместно с мониторинговыми группами инспектируют и донские предприятия.
Собянин рассказал, каким способом можно победить коронавирус
Только массовая вакцинация населения страны может способствовать окончательной победе над новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение 16 октября высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
Во Владимирской области на досрочные каникулы ушли семь школ
Во Владимирской области на досрочные каникулы ушли семь школ во Владимире, Вязниках, Камешково и Коврове. Отправлять на каникулы всех школьников раньше срока чиновники не планируют.
На Среднем Урале зафиксировали ещё 219 носителей коронавируса
В Свердловской области зарегистрировали новые 219 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Показатель за 16 октября 2020 года — антирекорд по количеству новых носителей в Свердловской области (прошлый был выявлен 12 октября, когда сообщалось о 218 заражённых за сутки)
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (113 случаев), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, поселка Уральский, Ачитского и Режевского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Ивделя, Краснотурьинска и Североуральска.
Теперь в регионе подтверждено 32 193 случая заражения коронавирусом.
В Курской области выявлены 90 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 16 октября зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено 15 октября. Всего в регионе выявлено 9276 положительных тестов.
В Курской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Курской области по состоянию на 16 октября зарегистрировано 63 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены две смерти.
В России проведено свыше 52,7 млн тестов на коронавирус
В настоящее время на территории России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 52,7 млн. Об этом 16 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
От COVID-19 скончались ещё три жителя Саратовской области
Врачам Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией не удалось спасти еще троих пациентов — 37-летнюю и 58-летнюю женщин, а также 59-летнего мужчину. Об этом сообщает облминздрав 16 октября. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 погибли уже 132 жителя Саратовской области.
В Москве с COVID-19 госпитализировали ещё 1140 человек
За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1140 пациентов с коронавирусом. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
«За сутки госпитализировано 1140 пациентов с COVID-19», — говорится в информации.
По данным штаба, на ИВЛ находятся 318 человек.
В Прикамье за сутки выявлено 115 случаев заражения коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 октября, выявлено 115 носителей коронавируса. Среди них четверо детей и 111 взрослых: 50 мужчин и 61 женщина, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Суточный показатель выявленных случаев заражения продолжает нарастать. На 15 октября в регионе за сутки выявили 111 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1%, в коэффициент распространения — 1,11 (на 15 октября — 1,1).
На Ставрополье из-за коронавируса могут продлить осенние каникулы
Осенние каникулы в школах Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом могут быть продлены на неделю. Данный вопрос проработает краевой минобр, сообщили в пресс-службе губернатора края.
В Башкирии за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом
73 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9609 случаев заражения этой инфекцией, при этом выздоровели 8634 человека, в том числе 56 человек за минувшие 24 часа.
В Нижегородской области продлили школьные каникулы
Каникулы во всех школах Нижегородской области начнутся 19 октября. Первый учебный день второй четверти — 5 ноября.
В Кавминводах не планируют закрывать бюветы с минеральной водой
В Железноводске не планируют закрывать бюветы с минеральной водой. Как заявил глава Железноводска Евгений Моисеев, для подобных мер нет никаких причин и предпосылок. Более того, минеральная вода благотворно воздействует на организм человека. Железноводск даже поставлял свою минералку в московскую больницу «Коммунарку» в качестве гуманитарной помощи для заражённых коронавирусом.
За сутки коронавирус выявили ещё у 39 жителей Татарии
В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 16 октября заражен коронавирусом 7 731 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 39 пациентов. Накануне сообщалось о 38 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 652 человека, за сутки — 73 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 94 случая.
В Рязанской области выявили 89 носителей коронавируса
89 новых носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 16 октября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай меньше, чем в предыдущие сутки. Скончался один пациент.
За сутки в Прикамье скончались семеро пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 октября, скончались семеро пациентов, у которых подтвержден возбудитель COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В четырех случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, а в трех — сопутствующие заболевания.
На Среднем Урале перепрофилировали под COVID-19 больницу в Богдановиче
Богдановичская центральная районная больница (Свердловская область) выделит 50 коек для больных COVID-19. Соответствующий приказ издали в минздраве региона.
50 мест для пациентов с COVID-19 должны быть сформированы в течение ближайших двух дней. Приказ подписан главой областного минздрава Андреем Карловым.
Таким образом, в регионе перепрофилировали под больных COVID-19 уже 7 401 койку.
В Красноярском крае выявлено 212 новых носителей коронавируса
За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 22 534 носителя коронавируса.
В Липецкой области за сутки выявлены 67 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 16 октября подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 6924 положительных теста.
Власти Москвы объяснили, почему на дистант отправили только 6−11 классы
На дистанционное обучение в столице переведены только учащиеся с 6 по 11 классы, поскольку старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает оперативный штаб Москвы.
Отмечается, что на их долю приходится две трети заболевших детей. Но есть и другие причины. Учащиеся выпускных классов успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения.
В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности
В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 15 ноября. Гражданам рекомендуется не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома.
В Липецкой области скончался один пациент с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 56 человек.
Московские колледжи не перейдут на удалёнку с 19 октября
Учащиеся столичных колледжей не будут переведены на дистанционное обучение. Об этом 16 октября сообщил оперативный штаб Москвы.
Отмечается, что 19 октября учащиеся колледжей продолжат учиться в очной форме.
В Железноводске пройдёт музыкальный фестиваль против СОVID
В Железноводске 18 октября в полдень на «парящей набережной» состоится открытый музыкальный фестиваль «Железноводск против СОVID». На площадке выступят несколько коллективов со всех Кавминвод, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
«Свой музыкальный перформанс исполнители посвятят борьбе с коронавирусом, которая ведётся докторами всего мира. Также будет вестись онлайн трансляция фестиваля «Железноводск против COVID», — говорит глава курорта Евгений Моисеев.
В Брянской области подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом
В Брянской области 16 октября зарегистрировано 107 случаев заражения коронавирусом, что на 13 превышает показатель предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Нижегородской области выявили 285 случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 16 октября выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 281 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 36 193 случаев.
В Оренбуржье выявлено ещё 170 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области с каждым днем нарастает суточный показатель выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки, на 16 октября, зафиксировано 170 новых фактов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта в регионе выявлен 14 981 носитель SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 13 323 пациента (в том числе 93 — за последние сутки). Зарегистрировано 93 летальных исхода по причине COVID-19.
Иммунитет к коронавирусу имеют 30% челябинцев
В Челябинской области временный иммунитет к коронавирусу имеют 30% населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Ежесуточно лаборатории региона выполняют от 6,5 до 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Также известно, что 25% заболевших COVID-19 переносят его бессимптомно. Ещё у более 30% болезнь протекает в лёгкой форме, а у около 30% — в средней тяжести или в тяжёлой форме.
Во Владимирской области за сутки выявлены 82 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области 16 октября подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 8267 носителей вируса.
Вице-мэр Москвы о видеосвязи в МЭШ: «Работает неидеально»
В Московской электронной школе (МЭШ) появился сервис видеоконференцсвязи, благодаря чему удалённые занятия можно проводить без сторонних ресурсов. Об этом 16 октября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
По словам Раковой, у московских школьников и преподавателей «больше нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах».
«Да, пока система работает неидеально, есть недочеты, но мы оперативно их исправляем. Хочу подчеркнуть, что, если будут зафиксированы сбои, мы оперативно проинформируем школы и родителей», — сказала вице-мэр.
В Ростовской области продолжается рост случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 285 человек. Это на четыре случая больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 16 октября.
Мэрия Москвы заверила, что детей с ОРВИ не пустят в школу
Школы столицы в полном объёме продолжат соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации занятий. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.
Хотя количество учащихся сократится за счёт перевода 6−11 классов на дистант, обучение продолжится с учетом дополнительных мер безопасности. Ожидается, что перевод учащихся старших классов на удалёнку позволит вдвое сократить количество детей в школах. Эти меры должны привести к тому, что ученикам и педагогам станет проще соблюдать санитарные требования.
В Волгоградской области новый рекорд — выявлены 172 носителя коронавируса
16 октября 172 носителя коронавируса зарегистрировано в Волгоградской области. Это на пять случаев больше предыдущих суток. Скончались два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
На Среднем Урале зафиксировали 678 случаев смерти от COVID-19
В Свердловской области выявили ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Информацию о новых летальных случаях подтвердили 16 октября 2020 года. Для сравнения, 15 октября власти докладывали о семи таких смертях. Всего за сутки в России зафиксировано 232 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.
Теперь в регионе подтверждено 678 смертей от COVID-19.
Нижегородские власти заявили о новых решениях на фоне эпидситуации
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на фоне сложной эпидситуации в регионе. Так, с сегодняшнего дня граждане с признаками ОРВИ должны защищать органы дыхания масками или другими средствами индивидуальной защиты во всех случаях нахождения вне дома. При этом необходимо срочно обращаться за медицинской помощью без посещения медорганизаций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.
Работающим с COVID-19 челябинским медикам выплатили более 4 млрд рублей
В Челябинской области стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получили уже 17 618 медиков. Эти данные за март — сентябрь приводит пресс-служба губернатора.
Всего им было выплачено более 4 млрд рублей. Из них 1 млрд направлен из бюджета региона.
В Тамбовской области за сутки выявлены 68 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 16 октября подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки число положительных тестов выросло на один. Всего в области зарегистрированы 8632 носителя вируса.
Ещё семь жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
Семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 644 человек.
В Воронежской области за сутки выявлены 226 новых носителей коронавируса
В Воронежской области 16 октября подтверждено 226 новых случаев заражения коронавирусом. Это на девять случаев больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 132 носителя вируса.
В Москве более 200 заведений получили QR-коды для посетителей
Более 200 ночных заведений Москвы получили цифровые QR-коды для регистрации посетителей. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе.
В штабе отметили, что получить код можно при помощи личного кабинета юрлица на портале mos.ru. Нужно добавить фактические адреса всех заведений и для каждого сформировать уникальный QR-код.
В Ростовской области скончались семь пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки скончались семь пациентов COVID-госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 октября.
В мэрии Москвы рассказали, как будут работать школьные кружки и секции
Кружки и секции в столичных школах продолжат работать в очном формате. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.
Однако занятия в них будут проводиться для учащихся классов одной параллели. Таким образом планируется минимизировать контакты между детьми.
Студенты тюменского университета уходят на удалённое обучение
Тюменский государственный университет в связи с пандемией коронавирусной инфекции с 19 октября переходит на дистанционный образовательный процесс. Об этом официально заявил на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности ректора ТюмГУ Иван Романчук.
«Лабораторные занятия по дисциплинам естественно-научного профиля будут проводиться в лабораториях со специализированным оборудованием (Институт химии, Физико-технический институт, Институт биологии, Институт наук о Земле) с соблюдением повышенных санитарных требований по профилактике инфекции», — пояснил Романчук.
В Воронежской области за сутки подтверждены четыре смерти от COVID-19
В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 234 человека.
В Красноярском крае скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 593 пациента с коронавирусом.
В Ростовской области выполнено более 800 тыс. тестов на коронавирус
В Ростовской области с начала пандемии выполнено более 800 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 октября.
Учреждения допобразования Москвы полностью приостанавливают работу
С 19 октября дистанционные занятия в учреждениях дополнительного образования столицы проводиться не будут. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.
Все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, во дворцах и центрах творчества вестись не будут. Их деятельность приостановлена на две недели с 19 октября.
Почти 12 тыс. нижегородцев за сути сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области по состоянию на 16 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 073 687 человек. За минувшие сутки тесты сдали 11 930 жителей области.
На Псковщине зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Псковской области зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки — 75 человек, что на десять инфицированных больше, чем было выявлено сутками ранее.
В московских школах не будут отменять продлёнку
Группы продлённого дня в столичных школах пока не будут закрыты. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.
«После каникул возобновят работу группы продленного дня для учеников первых — четвертых классов», — отмечено в сообщении.
В Самарской области за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом
136 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории области было выявлено 13 714 случаев заражения этой инфекцией, при этом 10 834 человека справились с ней.
В Новосибирской области помощь пожилым людям оказывают сотни волонтёров
В Новосибирской области для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса принимаются звонки по телефону горячей линии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития региона. Уточняется, что в регионе задействовано порядка 500 волонтёров.
В Тюменской области за сутки коронавирус выявлен у 136 человек
В Тюменской области за сутки выявлены 136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 16 октября. Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 133 новых случая.
В мэрии Москвы назвали условия для перевода начальных классов на удалёнку
По желанию родителей младшие классы столичных школ могут быть переведены на дистанционный формат обучения. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.
На такую меру можно пойти, если в начальной школе учитель старше 65 лет находится на больничном, а замещающий его педагог не устраивает родителей. В этом случае весь класс может перейти на ди